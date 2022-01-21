МАРТ предупредило организаторов рекламных игр

Анализ практики проведения таких мероприятий показал, что часто при этом соблюдается законодательство о защите персональных данных.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предупредило организаторов рекламных игр о необходимости строго придерживаться норм Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. №99-3 «О защите персональных данных», который вступил в силу 15 ноября прошлого года.

Как отмечается в официальном комментарии МАРТ, выборочный анализ правил проведения рекламных игр, находящихся в открытых источниках, проведенный Национальным центром защиты персональных данных, показал, что зачастую они излагаются без учета норм законодательства о персональных данных.

Так, распространенной практикой является включение в правила проведения рекламной игры положений о том, что участники соглашаются с тем, что их фамилии, имена, отчества (при наличии), фотографии, видео-, аудио- и иные материалы о них могут быть использованы организатором в любых рекламных и (или) информационных материалах, связанных с проведением рекламной игры, а победитель рекламной игры также дает согласие на интервью в средствах массовой информации и съемку для рекламных материалов.

В комментарии министерства говорится, что в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона №99-З согласие субъекта персональных данных представляет собой свободное, однозначное, информированное выражение его воли, посредством которого он разрешает обработку своих персональных данных. При этом «для обеспечения свободного характера согласия для каждой конкретной цели требуется, чтобы субъект персональных данных имел возможность согласиться или не согласиться как с одной, так и с несколькими целями обработки».

По мнению МАРТ, «согласие не будет свободным в случае, когда одно согласие получается для достижения нескольких, не связанных между собой целей (например, использование в рекламных целях и проведение интервью)». Иначе говоря, организатор должен истребовать от участника игры такое согласие по каждому факту использования его персональных данных отдельно. Причем, согласно пункту 7 статьи 5 Закона №99-З, обязанность доказывания получения такого согласия субъекта возлагается именно на оператора персональных данных.

Кроме того в комментарии отмечается, что указанные обычно в правилах цели обработки персональных данных («использование в любых рекламных и (или) информационных материалах») не являются конкретными, что не соответствует требованиям части первой пункта 4 статьи 4 Закона №99-З, поскольку не позволяет субъекту персональных данных понять суть и параметры обработки персональных данных.

На 14 января 2022 года в Беларуси было официально зарегистрировано 56 действующих рекламных игр. Их регистрация является обязательной в соответствии с Указом №51 от 30 января 2003 г. «О проведении рекламных игр в Республике Беларусь».

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