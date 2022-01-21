В правилах продажи обуви ожидаются новые изменения

Они коснутся торговли обувью из натуральной кожи. Ранее в Беларуси была введена обязательная маркировка этой продукции.

Изменение ожидается одно, но существенное: теперь в непродовольственных фирменных и специализированных магазинах выкладка обуви, детали верха которой полностью изготовлены из натуральной кожи, должна производиться способом, «позволяющим визуально отделить указанную обувь от обуви с верхом из иных материалов», и сопровождаться информационной надписью «Обувь с верхом из натуральной кожи». То есть, изделия с натуральным и искусственным верхом должны находиться на разных полках и выделяться соответствующими подписями.

Это предусмотрено Постановлением Совета Министров от 21 декабря 2021 г. №729 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. №703». Изменения внесены в главу 5 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением №703. Они вступают в силу через три месяца после официального опубликования документа.

Совсем недавно в торговле обувью уже произошли существенные изменения. Как известно, с 1 ноября 2021 г. согласно постановлению Совета Министров от 29.07.2011 №1030 «О подлежащих маркировке товарах», в Беларуси была введена обязательная маркировка этой продукции. При этом реализация остатков обуви после 01.11.2021 разрешена только после ее маркировки. А все остатки обувных товаров должны быть промаркированы до 1 марта 2022 г.

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