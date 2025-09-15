fbpx

AI в бизнесе: помощник или конкурент?

Информация о материале
AI в бизнесе: помощник или конкурент?

Искусственный интеллект обещает автоматизировать всё. Но может ли он заменить стратегическое мышление руководителя?

Каждую неделю появляется новый AI-сервис, «волшебная кнопка», которая якобы снимет все задачи с плеч предпринимателя. Лента LinkedIn и Telegram-каналы переполнены лайфхаками: «один промпт — и у вас готова стратегия». Но в реальной корпоративной жизни всё устроено иначе.

В этой статье разберём, как руководители могут использовать AI в управлении и коммуникациях, что действительно автоматизируется, а где без экспертности человека не обойтись.

1. Иллюзия «магической кнопки»

В деловом сообществе всё чаще звучит страх FOMO: «мы упустим революцию, если прямо сейчас не внедрим AI». По данным PwC, 73% руководителей считают искусственный интеллект приоритетом для инвестиций, но лишь 35% реально внедрили его в бизнес-процессы.

Почему такой разрыв? Потому что ожидания завышены.

  • Да, AI помогает быстро обрабатывать тексты, готовить резюме документов, создавать базовые презентации.
  • Но он не понимает бизнес-контекст: нюансов отрасли, корпоративной культуры, особенностей регуляторной среды.

Именно поэтому «готовая стратегия за один промпт» остаётся красивым мифом.

 

2. Реальность: где AI реально полезен

Менеджеры в глобальных компаниях отмечают: основная коммуникация происходит в слайдах и документах для советов директоров. Здесь AI становится ускорителем.

Что он умеет:

  • Структурировать идеи — из потока заметок собрать логичный план.
  • Сжимать сложный текст — превратить 10 страниц в executive summary.
  • Форматировать — подгонять под корпоративные шаблоны.
  • Создавать заготовки — типовые промпты для повторяющихся задач.

По данным McKinsey (2024), использование генеративного AI в подготовке управленческих материалов может сокращать время работы на 30–40%. Это не «магия», а реальная экономия часов.

 

3. Чего AI не заменит

AI может ускорить работу, но не способен:

  • Знать стратегические приоритеты компании.
  • Понимать нюансы отраслевых регуляций (например, в фармацевтике или банковском секторе).
  • Учитывать политический или культурный контекст.

Один из руководителей фармацевтической компании в интервью Financial Times отметил: «Мы можем поручить AI собрать материалы, но решение, что именно показать на слайде совету директоров, всегда остаётся за человеком. Это вопрос ответственности и стратегического выбора».

AI — это двигатель, но водитель за рулём нужен обязательно.

 

4. Как извлечь максимум пользы

Чтобы AI стал инструментом развития, а не игрушкой, важно:

  1. Определить задачи. Где вы тратите больше всего времени на рутину? Именно туда и стоит внедрять AI.
  2. Разработать стандарты. Промпты и шаблоны — это такая же корпоративная документация, как брендбук.
  3. Обучить команду. Навык общения с AI уже становится частью digital-грамотности.
  4. Оставлять пространство для экспертизы. Там, где нужна стратегическая логика, выводы и принятие решений, AI может быть только ассистентом.

Gartner прогнозирует: к 2026 году 80% компаний будут использовать генеративный AI в бизнес-процессах. Но выиграют не те, кто просто внедрит сервисы, а те, кто встроит их в стратегическое мышление.

 

5. Урок для руководителей

Главный вопрос звучит не так: «Заменит ли AI мою работу?»
А так: «Смогу ли я стать сильнее, используя AI как инструмент?»

Для предпринимателя это похоже на работу с новым видом энергии. Электричество не заменило фабриканта, но тот, кто научился его использовать, выиграл рынок. С AI история повторяется.

 

Заключение

AI не отнимет у вас работу, если вы понимаете отрасль, умеете мыслить стратегически и выстраивать коммуникацию с людьми. Он не конкурент, а ускоритель.

Начните с малого: попробуйте доверить AI подготовку черновика презентации или резюме документа. И сравните, сколько времени вы сэкономите.

Как гласит японская пословица: «Инструмент полезен лишь в руках мастера». То же самое сегодня можно сказать и про AI.

 

Другие статьи по теме

Безопасность бизнеса от А до Я

Добро пожаловать в тематическую рубрику "Безопасность бизнеса", где наш партнёр, Группа Компаний "Агентство Безопасности Бизнеса", будет раскрывать для вас захватывающие темы и стратегии обеспечения безопасности бизнеса и его активов.

Здесь вы узнаете основные ключевые стратегии, чтобы обеспечить современный уровень корпоративной безопасности, организовать защиту ваших активов и личную безопасность владельцев бизнеса. От оперативных моментов до стратегических перспектив, эксперты предоставят вам необходимые инструменты для принятия обоснованных решений в динамичном бизнес-окружении.
 

 

 

Какая нейросеть способна заменить личного ассистента? Какая нейросеть способна заменить личного ассистента?

В современном динамичном мире без личного помощника довольно сложно. И если нанимать персонального помощника по карману далеко не каждому, то воспользоваться бесплатными нейросетями могут абсолютно все. Рассмотрим возможности искусственного интеллекта по решению повседневных организационных и деловых задач на примере популярной международной нейросети ChatGPT.

ChatGPT-4: переворачиваем мир языкового обучения вверх дном! ChatGPT-4: переворачиваем мир языкового обучения вверх дном!

В эпоху, где технологии смело взяли под свой контроль каждый аспект нашей жизни, представляем вам настоящую жемчужину - ChatGPT-4. Это не просто виртуальный лингвист; это цифровой наставник, который обещает перевернуть представление о том, как учить языки, сбросив с трона традиционных репетиторов.

Чат GPT-4 обогнал все другие нейросети и школьников по решению логических задач Чат GPT-4 обогнал все другие нейросети и школьников по решению логических задач

Результаты необычного исследования способностей современных нейросетей были озвучены во время практического вебинара хостинг-провайдера HostFly.by экспертом в области внедрения ИИ в бизнес-процессы Михаилом Ларькиным.

Женщины у руля: портрет успешных леди-боссов Женщины у руля: портрет успешных леди-боссов

За дверью 8 Марта маячит весна, а значит, самое время поздравить прекрасную половину человечества с их праздником. Особые поздравления заслуживают деловые женщины, которые ломают стереотипы и покоряют вершины бизнес-олимпа.