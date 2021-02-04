Эксперты считают, что углубление рецессии в Беларуси неизбежно

Причем, основная проблема - не COVID-19, а затянувшийся политический кризис.

Опросы, которые компания СIVITTA проводила среди клиентов, показывают, что политический кризис в Беларуси - более весомый сдерживающий фактор дальнейшего развития их бизнеса, чем коронавирус: лишь 20% респондентов-предпринимателей считают последствия эпидемии COVID-2020 критическими для своего бизнеса, в то же время политический кризис в качестве критического фактора назвали более 40%.

Эти данные озвучил в выступлении на Всемирной неделе предпринимательства эксперт по инвестиционному консалтингу, партнер CIVITTA BY Даниэль Крутцинна. Он отметил, что из-за политического кризиса и финансовой неопределенности большинство инвестиционных проектов, которые европейские инвесторы рассматривали для реализации в Беларуси, уже свернуты. Компании, работающие на нашем рынке, также кардинально переоценивают планы по развитию. То есть, основным условием повышения инвестиционной активности в Беларуси является преодоление политического кризиса.

Аналогичной позиции придерживается старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук. Кроме того, по его словам, результатом экономической модели, которую Беларусь реализовывала в последние 10-15 лет, стали слабый рост и низкая устойчивость госсектора. В свою очередь проблема невысокого потенциального развития создает угрозу долговой финансовой дестабилизации в стране.

Финансовое состояние госпредприятий, которое и ранее в большинстве случаев не было хорошим, в 2020 г. ухудшилось радикально. Главная причина - «специфическая» реакция белорусских властей во время первой волны пандемии COVID-19 во II квартале, когда, несмотря на падение глобального спроса, основным ориентиром оставалось безусловное сохранение объемов производства во избежание резкого падения ВВП.

«Еще до политического кризиса у нас сложились предпосылки ситуации, которую можно назвать феноменом затянутой, отложенной рецессии. То есть, кризис на фоне пандемии протекал более гладко, но был затянутым. «Зеркалом» такой борьбы с кризисом стало ухудшение финансовых позиций предприятий госсектора», - считает эксперт.

В результате около 1,5 млрд долл. оборотных средств госпредприятий оказались «заморожены» в произведенной продукции, что составило 65-70% всех складских запасов. Их величина достигла максимума с 2015-2016 гг. При этом коэффициенты ликвидности и обеспеченности собственными оборотными средствами резко уменьшились.

Поддержать экономические позиции госсектора в мае-сентябре 2020 г. в какой-то степени позволяла политика финансовых привилегий, когда активно применялись схемы по реструктуризации и «размытию» долгов. Для этого правительство во многом задействовало остатки средств на бюджетных депозитах, накопленных за счет профицита бюджета в 2019 г., также значительно активизировало директивное кредитование. Такой подход привел к тому, что при росте интенсивности капитала и капиталоемкости постепенно снижались его отдача и потенциал роста выпуска продукции. В итоге за «накачкой» госпредприятий деньгами последовало подавление производительности всей экономики в целом и, как следствие, ослабление ее роста.

Данные проблемы отражаются на качестве активов финансового сектора, что означает шок для банковской системы, поскольку ухудшается качество ее активов. Пока эта проблема проявляется в снижении рентабельности финансовых учреждений. Однако если такая ситуация продолжится длительное время, появится угроза платежеспособности самих банков.

Д. Крук обратил внимание на еще одну проблему - на качество долгов, которые сформировались в Беларуси в последние годы. В случае проседания, сжатия экономики она подтолкнет к развитию долгового кризиса. И ее масштаб может быть большим. Отметим, что в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2021 г. Нацбанк Беларуси допускает падение ЗВР до 6 млрд долл. против 7,5 млрд по состоянию на 1 ноября 2020-го. По мнению многих экспертов, это с высокой вероятностью означает, что регулятор в следующем году предполагает изоляцию Беларуси на международном рынке капитала, поэтому ЗВР придется направлять на оплату долгов.

Что касается политического кризиса, то страна уже столкнулась с тремя основными шоками, ставшими его следствием.

Первый шок - изменение предпочтений населения в отношении сбережений. «Формой гражданского протеста и реакцией на изменяющуюся ситуацию стало снижение доверия население к белорусскому рублю и увеличение сбережений в иностранной валюте», - констатировал Д.Крук.

Второй шок - рост инфляционных и девальвационных ожиданий.

Третий шок - ухудшение потребительских настроений и уменьшение потребительского спроса.

По словам эксперта, с точки зрения последствий для экономики очень важен масштаб вызовов и как долго они продлятся. Пока можно сказать: эти шоки существенны, но назвать их критичными с точки зрения экономических индикаторов пока сложно. Крайне важна их длительность, так как эти шоки могут накапливаться.

«Масштаб политических шоков пока не столь велик в абсолютных цифрах. Но по мере накопления они могут создавать предпосылки для качественных изменений экономической среды. Крайне важный вопрос: будет ли рост инфляционных и девальвационных ожиданий и изменение потребительских предпочтений устойчивым», - считает эксперт.

По материалам статьи Татьяны МАНЕНОК (полный текст опубликован в печатной версии журнала «Директор», №12/2020).

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