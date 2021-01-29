«Америка вернулась»! Но… ненадолго? Еще не опубликовано

Новая администрация намерена отказаться от изоляционизма, но сможет ли экономика США удержать мировое лидерство - большой вопрос.

Американская экономика в 2020 г. пережила сильнейший экономический спад со времен Великой депрессии, и хотя она восстанавливается, в США избран новый президент, на горизонте - перспектива нового экономического кризиса и обвала курса доллара.

Джо Байден 24 ноября объявил, что отказывается от изоляционистской политики Дональда Трампа, готов бросить вызов противникам и сотрудничать с традиционными союзниками страны. «Америка вернулась»! - заявил он. Но сделать это будет непросто, так как мир уже совсем не тот, что был четыре года назад.

Трамп сделал Америку сильной

В 2020 г. Дональд Трамп проводил ту же политику, что и в первые три года своего президентства - боролся с Китаем и принимал протекционистские меры против всех подряд. Эти действия были довольно успешными. Так, темпы роста ВВП США в 2019 г. составили 2,3%, что больше чем в 2 раза выше темпов роста экономики Евросоюза.

Успехом можно считать и победу США в торговой войне с КНР, завершившейся подписанием 15 января 2020 г. торгово-экономического соглашения двух стран. Согласно ему Китай обязался существенно увеличить закупки американских товаров и услуг в последующие годы и сделал уступки в сфере защиты интеллектуальной собственности. Впрочем, полного мира не наступило. Так, в конце июля США приказали Китаю закрыть свое консульство в Хьюстоне, сославшись на экономический шпионаж. В ответ Китай закрыл американское консульство в Чэнду.

После победы Джо Байдена фондовый рынок США охватила эйфория.

Но в марте 2020 г. все усилия американского президента пошли прахом в связи с пандемией COVID-19. Дональд Трамп долго не хотел вводить карантин, что привело к быстрому распространению заболевания в стране. В результате, когда карантин все-таки был введен, это нанесло серьезный удар по американской экономике. В марте около четверти населения страны потеряло работу. Фондовые индексы США рухнули примерно на треть. Это объясняется спецификой американской экономики, где очень велика доля сферы услуг, которая и была отправлена на карантин. Сфера потребления обеспечивает 68% американского ВВП, а сфера услуг составляет 61% в потреблении.

Для выхода из кризиса пришлось принимать чрезвычайные меры. ФРС снизила ставки по федеральным фондам до 0,00-0,25% и увеличила объем скупки ценных бумаг. Всего за два кризисных месяца баланс Федрезерва увеличился в 1,5 раза - на 2,48 трлн долл. Накачав экономику деньгами, ФРС обеспечила рост фондовых индексов с 23 марта по 8 мая примерно на треть.

К ноябрю 2020-го администрация потратила на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста свыше 6 трлн долл. (с учетом ФРС). Это привело к негативному результату для американской валюты, курс которой рухнул. Но это же стало положительным фактором для американской экономики, так как увеличило конкурентоспособность экспорта.

Принятые меры вместе с подешевевшим долларом дали эффект: к концу года экономика США почти восстановилась, несмотря на вторую волну пандемии и беспорядки, связанные с протестами чернокожего населения США и президентскими выборами. В третьем квартале 2020 г. американский ВВП вырос на 33% в годовом выражении и оказался всего на 3,5% ниже своего пика в четвертом квартале 2019 г. Безработица сократилась с 14,7% в апреле до 6,9% в октябре. Но все это уже не помогло Дональду Трампу, и он проиграл президентские выборы, правда, не согласившись с этим и обвинив демократов в мошенничестве при подсчете голосов.

На горизонте - новый спад

После победы Джо Байдена фондовый рынок США охватила эйфория. К тому же, как по мановению волшебной палочки, после выборов появилась надежда и на победу над пандемией. Сразу несколько американских компаний объявили об изготовлении эффективной вакцины против COVID-19. На фондовом рынке начался настоящий бум. По данным опроса, проведенного агентством Reuters, 75% инвесторов надеются на то, что рост цен акций продлится не менее шести месяцев. Аналитики Goldman Sachs отметили, что этот рост будет обусловлен не только денежным стимулированием экономики со стороны центробанков, но и увеличением прибыли корпораций, связанным с восстановлением их доходов после прекращения пандемии.

Но главный вклад в подъем фондовых индексов, как считают эксперты, внесут центробанки ведущих мировых держав. Так, главный стратег Morgan Stanley по ставкам Мэтью Хорнбах считает, что балансы центробанков стран Большой четверки за ближайшие два года вырастут на 5 трлн долл. и достигнут 30 трлн. И это - не считая бюджетного стимулирования экономики!

В США данный процесс идет полным ходом: с марта по октябрь денежный агрегат M1, включающий наличные и средства на текущих счетах, увеличился на 39%. Инфляция потребительских цен при этом дополнительно поднялась всего на 0,5%, но произошла значительная инфляция активов. Нефть подорожала примерно на 74%, биткоин - на 217, индекс акций высокотехнологических компаний - на 73, фондовые индексы развивающихся стран - на 59%.

Как считают в JPMorgan, центробанки ведущих мировых держав продолжат печатать деньги и в следующем году, и это приведет к «денежному цунами», которое обрушится на рынок акций и приведет к росту индекса S&P 500 еще на 20%.

Многие эксперты предрекают снижение курса доллара к евро и российскому рублю в ближайшие полгода на 5%.

Однако оптимизм рынков, как считают многие эксперты, несколько преждевременен. Так, Стивен С. Роуч, преподаватель Йельского университета и бывший председатель Morgan Stanley Asia, считает, что влияние вакцинации на экономику не будет мгновенным, так как она вряд ли вызовет так называемый коллективный иммунитет раньше середины 2021 г. Поэтому в этот период велика вероятность нового спада - так называемой W-образной рецессии.

Доллар обречен?

Происходить это будет, как считают почти все эксперты, на фоне ослабления доллара. Стратеги банка Citi ожидают снижения его курса против корзины валют в 2021 г. на 20%. Но процесс будет постепенный. Так, в ближайшие полгода, как прогнозируют в банке, южноафриканский рэнд, мексиканский песо и российский рубль подорожают к доллару как минимум на 5%. Евро тоже должен оказаться сильнее доллара, но ненамного. Стратеги банка Morgan Stanley прогнозируют рост курса европейской валюты в 2021 г. до 1,25 доллара, т.е. также примерно на 5% по сравнению с текущим уровнем.

Динамика денежной массы М1 в США (трлн долл.). Рост - 40% за 8 месяцев

Глава инвестиционной компании Morgan Creek Capital Management Марк Юско отметил еще одну причину возможного ослабления доллара: появление в США армии «компаний-зомби», у которых процентные платежи по займам превышают прибыль до уплаты налогов и процентов. Они нуждаются в постоянных денежных вливаниях своих собственников. Марк Юско назвал такие компании «финансовой схемой Понци», т.е. финансовой пирамидой.

Динамика курса евро/доллар на рынке «форекс»

Динамика американского фондового индекса SP500

Динамика цен на золото на мировом рынке

Инвестор считает, что необходимость поддержки «компаний-зомби» заставит ФРС вместе с ЕЦБ и Банком Японии продолжать девальвировать доллар, поэтому подорожают активы, которые расцениваются как защитные и предложение которых ограничено, в частности, биткоин и золото. Он предупредил инвесторов: «Ваши сбережения крадут с помощью инфляции прямо у вас на глазах. Последние три года рынок акций рос примерно на 6% в год, что является не очень сильным показателем. Однако если выразить его динамику не в долларах, а в золоте, то вместо роста фондовых индексов вы увидите их снижение на 44%. Если перевести это в биткоины, то ситуация будет еще хуже». Его курс 24 ноября превысил 19 тыс. долл., впервые с 16 декабря 2017 г. Правда, потом курс снижался.

Многие инвесторы в настоящее время стараются вкладываться в физические активы. Так, американский миллиардер Джон Мэлоун, состояние которого оценивается в 6,6 млрд долл., скупает землю и жилую недвижимость. По некоторым оценкам, он уже стал крупнейшим землевладельцем в США. Джон Мэлоун считает, что сейчас сырье дешево, а сельское хозяйство находится в нижней точке экономического цикла, поэтому и надо скупать землю.

Почему Джо Байден не спасет Америку

Хотя рынки сейчас охватила эйфория, смена президента в США, скорее всего, мало что изменит в экономике страны. Джеффри Франкель, профессор формирования и роста капитала Гарвардского университета и научный сотрудник Национального бюро экономических исследований США считает, что Джо Байден попробует исправить что можно, но Дональд Трамп сделал международное сотрудничество практически невозможным. Тем не менее, у Байдена обширные планы. В частности, новый президент пообещал отменить решения предыдущего о выходе США из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения по климату 2015 г. Ожидается, что США улучшат отношения с Ираном. Более того, Джо Байден собирается созвать специальный «Саммит за демократию», в рамках которого планирует обновить дух и общую цель народов свободного мира, хотя и трудно сказать, что это значит.

Джеффри Франкель также отметил риск W-образной рецессии экономики США и всего мира. По его мнению, чтобы снизить вероятность подобного развития событий, Джо Байден должен договориться с мировыми лидерами о дополнительных финансовых стимулах экономики. Как это произошло в рамках G20 в 2009 г. В МВФ подсчитали, что если страны большой двадцатки увеличат расходы на инфраструктуру на 0,5% ВВП в 2021 г. и на 1% в последующие годы, то к 2025-му это может поднять мировой ВВП почти на 2%.

Есть надежда и на то, что Байден улучшит отношения с Китаем, хотя существует и противоположная точка зрения. Дело в том, что объективно американская экономика проигрывает конкуренцию с китайской, поэтому в США много бизнесменов и политиков, требующих продолжения санкций в отношении КНР. Джо Байден это знает, и он уже называл главу Китая Си Цзиньпина «головорезом», обещая возглавить скоординированную кампанию по «давлению, изоляции и наказанию Китая». Поэтому политика новой президентской администрации в отношении КНР может оказаться еще более жесткой, чем это было при Трампе. Благо, поводов достаточно. Помимо экономики, это - разногласия в отношениях к Тайваню, а также по вопросу о границах КНР в Южно-Китайском море.

Могут возникнуть проблемы и в самих США. Так, американский миллиардер и глава Bridgewater Associates Рэй Далио считает, что страну ждут потрясения. По его мнению, в настоящее время политики и простые граждане США готовы перегрызть друг другу глотку, а социальная напряженность достигла невиданных за время его жизни масштабов. В США, полагает миллиардер, наступил переломный момент, когда страна может скатиться из состояния управляемого внутреннего напряжения в революцию или гражданскую войну. Он считает, что в стране начинается эпоха упадка, и место мирового лидера скоро займет Китай, где, как кажется Рэю Далио, понимают опасность избыточного финансового стимулирования экономики. Кроме того, в Китае допустили дефолт нескольких государственных компаний, продемонстрировав готовность предотвратить возникновение компаний-зомби.

Если США и вернутся на мировую арену в прежнем качестве лидера, то, скорее всего, ненадолго.

Таким образом, США если и вернутся на мировую арену в прежнем качестве лидера, то, скорее всего, ненадолго. Чтобы это произошло надолго, американской элите надо сделать нечто большее, чем объявить о возвращении - надо отказаться от идеологии рыночного фундаментализма. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии по экономике и профессор Колумбийского университета Джозеф Э. Стиглиц. В статье «Что должна делать Йеллен», опубликованной 2 декабря 2020 г. в Project Syndicate, он написал, что пандемия вбила последний гвоздь в гроб неолиберализма, так как стало ясно, что экономике не хватает устойчивости, а государство неспособно эффективно реагировать на кризис.

Профессор подчеркнул, что Джо Байден, пообещал вернуться к нормальной жизни, но это не должно означать возвращение к неолиберализму. По его мнению, идеология, которая служит немногим за счет многих, должна уступить место идеологии, основанной на демократических ценностях и общем процветании. Однако Джо Байден ничего не говорит об отказе от рыночного фундаментализма. Поэтому можно ждать, что, чего доброго, начнут сбываться опасения Рэя Далио.

Владимир ТАРАСОВ

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