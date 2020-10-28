Кризис глобализации дает Беларуси шанс

Ситуация на мировых рынках создает белорусским предприятиям не только проблемы, но и возможности.

Похоже, глобализация терпит поражение, и страны стремительно разбегаются по национальным квартирам. Но парадоксальным образом это создает возможности по продвижению продукции белорусских предприятий на мировой рынок. Может показаться, что шансов на успех в соревновании с экономически развитыми странами у нас нет, но это не так. Возможности проникновения на внешние рынки имеются. В частности, Беларусь по многим показателям хорошо закрепилась на российском рынке, и теоретически было бы неплохо снять имеющиеся барьеры с доступа на него, если за это, конечно, не придется слишком дорого платить, например, суверенитетом. Но и помимо этого есть возможности.

Во-первых, наши предприятия теоретически вполне могут попробовать занять в развивающихся странах место компаний из экономически развитых стран, которые будут возвращаться на родину. То есть возникают условия для более активного создания СП за рубежом.

Во-вторых, новые возможности появляются в связи с тем, что перенос производства из развивающихся стран в развитые приведет к росту себестоимости продукции. Правда, развитые страны рассчитывают на то, что цифровая трансформация позволит им снизить себестоимость. Но это еще не факт. К тому же цифровая трансформация может быть осуществлена и в Беларуси. Значит, по крайней мере теоретически, белорусские предприятия имеют шанс выйти на новые рынки и увеличить прибыль. У некоторых предприятий это получается уже сейчас. Так, БелАЗ недавно выиграл тендер по поставке в Индию 96 тяжелых карьерных самосвалов класса 220 т. Конкурентами были японцы и американцы. Сумма контракта - 300 млн долл.

В-третьих, на рынке появляются новые товары и услуги, которые не могут оперативно производиться во всех странах, но необходимы всем, и которые могут быть произведены в Беларуси. Пример подобного рода - вакцина от коронавируса. В самой Беларуси ее нет, но вакцину разработали в России в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи, присвоив ей многозначительное название «Спутник V». Скоро должно начаться ее массовое производство в России. Многие страны (на конец августа - около 20) готовы приобрести ее, но промышленные мощности РФ не в состоянии обеспечить выпуск в объеме, достаточном для удовлетворения потребностей внешнего рынка. Поэтому Россия готова содействовать налаживанию производства этой вакцины в других странах.

В-четвертых, объявленные программы модернизации в развитых странах не так-то просто осуществить, и многие государства будут просто вынуждены привлекать зарубежные компании. Выше уже отмечалось, что в ЕС планируют за 5 лет удвоить число специалистов, занятых в цифровом бизнесе. Это также возможность для Беларуси, причем речь идет как о непосредственном экспорте рабочей силы, так и об обучении у нас специалистов из других стран, работе по аутсорсингу и выполнению заказов отечественными компаниями для европейских стран.

В-пятых, существует возможность проникновения и на рынки экономически развитых стран, несмотря на все протекционистские меры, которые те принимают против иностранных конкурентов. Прямое введение заградительных пошлин выглядит не очень красиво в эпоху ВТО, поэтому многие страны прибегают к скрытому протекционизму и защищаются, предъявляя повышенные требования к качеству и экологичности продукции. Обеспечив их, можно прорвать эту защиту.

Владимир ТАРАСОВ

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