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УП «Витебскоблгаз»: 60-лет на рынке

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Родительская категория: Журнал "Директор" - Архив номеров за 2020

Предприятие занимает 1-е место в Беларуси по объемам реализации газа и вносит большой вклад в развитие экономики региона.

 

За юбилейной датой - связь многих поколений газовиков, конкретные дела и трудовые достижения, добросовестный труд каждого работника «Витебскоблгаза». За 60 лет коллектив внес большой вклад в развитие экономики региона.

 

когда генеральный директор П.П.Шершень- Сегодня «Витебскоблгаз» - динамично развивающееся, финансово устойчивое предприятие, которое занимает 1-е место среди областей Беларуси по объемам реализации газа. Мы обеспечиваем голубым топливом более 500 потребителей природного газа (энергетические, промышленные, коммунально-бытовые и сельскохозяйственные предприятия) и свыше полумиллиона абонентов (квартир и частных домовладений), - сказал Петр Шершень, который возглавляет предприятие с января 1996 г. И как опытный капитан вот уже четверть века ведет по волнам вверенный корабль верным курсом, несмотря на все трудности.

 

Петр Петрович из когорты опытных директоров и крепких хозяйственников, известный в стране сенатор. Успешно совмещает производственную деятельность и высокий государственный пост, пользуется заслуженным уважением в 30-тысячном коллективе объединения «Белтопгаз».

 

С 2004 г. П.Шершень являлся членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь от Витебской области четырех созывов. За выдающиеся заслуги дважды удостоен почетного звания «Человек года Витебщины» - в 2010 и 2018 гг. Заслуженный энергетик Республики Беларусь.

 

когда диагностический шлюз в аварийно диспетчерской службе ПУ Витебскгаз

 

Не будет преувеличением сказать, что под руководством П.Шершеня предприятие за 25 лет достигло значительных успехов во всех сферах производственной деятельности. В настоящее время завершена газификация всех районных центров Витебщины. Общая протяженность газопроводов - более 6 750 км. Прошлой осенью произошло знаменательное событие не только для области, но и всей страны - газифицирован тысячный агрогородок. Проведена большая работа по переводу многоквартирного жилого фонда со сжиженного на природный газ, по подаче природного газа к населенным пунктам и газификации индивидуальных жилых домов.

 

Сегодня УП «Витебскоблгаз» - большое и разноуровневое хозяйство, в котором работают более 3 тыс. человек. Его структура включает 7 филиалов основного вида деятельности и 3 непрофильных (ПУ «Метан», ПУ «Витебскторф» и сельскохозяйственное производство «Мазоловогаз»).

 

когда СХП Мазоловогаз УП Витебскоблгаз

 

Так, высоких результатов достигло СХП «Мазоловогаз», присоединенное к предприятию в 2005 г. Здесь занимаются разведением КРС, производством и реализацией молока, зерновых культур, комбикормов и др. Сегодня это одно из передовых многопрофильных аграрных хозяйств не только региона, но и страны. Вот уже несколько лет «Мазоловогаз» является плацдармом для обмена опытом руководителей и специалистов аграрных организаций Беларуси. К слову, хозяйство нередко посещают и зарубежные делегации.

 

Еще одним направлением деятельности УП «Витебскоблгаз» является добыча торфа и производство торфопродукции.  В 2007 г. в его состав вошли 3 торфопроизводства, специализирующиеся на добыче фрезерного и кускового топливного торфа, производстве торфа кипованного и грунтов питательных. Производимая сегодня ПУ «Витебскторф» продукция экспортируется более чем в 20 стран мира. Производственным управлением «Витебскторф» постоянно ведется работа по поиску и внедрению нового высокоэффективного оборудования как на стадии заготовки сырья, так и в процессе производства продукции.

 

когда проведение ремонтный работ

 

Знаковым событием прошлого года стало открытие торгового объекта по реализации газового оборудования и запчастей к нему «Метан-Газ-Маркет», представляющего собой современное решение вопроса выбора, реализации и доставки газового оборудования. К слову, это еще одно направление деятельности витебских газовиков.

 

По словам генерального директора, на предприятии постоянно проводятся плановые работы по реконструкции сетей для обеспечения потребителей от различных источников газоснабжения, модернизация и замена оборудования газорегуляторных пунктов, внедрение современных методов работы и новой техники, обновляется автомобильный парк.

 

В УП «Витебскоблгаз» продолжается разработка и внедрение современного программного обеспечения и новых информационных технологий. Это заслуга 37 высококвалифицированных специалистов филиала «АйТиГаз», обеспечивающих согласованную работу прикладных программ и информационных баз данных в сети, оказаниe методической и консультативной помощи сотрудникам структурных подразделений не только УП «Витебскоблгаз», но и всех организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз».

 

когда аварийно диспетчерская служба ПУ Витебскгаз

 

Надо отметить, что все  информационные системы коллектив ПУ «АйТиГаз» создает собственными силами, они базируются на свободных и, что немаловажно для потребителей, бесплатных операционных системах, базах данных и протоколах.

 

- С начала года предприятие выполняет все ключевые экономические показатели. Выручка от реализации на одного работника превысила 536 тыс. руб. (выполнение плана - 111%), - поделился П.Шершень.

 

Выручка от реализации на одного работника превысила 536 тыс. руб. (выполнение плана - 111%).

 

Руководство предприятия делает все, чтобы создать полноценные условия для плодотворного труда и активного отдыха коллектива. Под руководством Петра Петровича ведется большая работа по раскрытию и всесторонней поддержке творческого потенциала работников. Это подтверждают многочисленные награды коллективов художественной самодеятельности «Витебскоблгаз», в которых участвуют более 600 человек.

 

когда Торговый центр Мазоловогаз ПУ Метан

 

Средняя зарплата на предприятии превысила 1 500 руб. Работникам обеспечен достойный соцпакет. В «Витебскоблгазе» наряду с трудовыми династиями работает немало молодежи. Сотрудники привыкли во все вкладывать душу, будь то работа или досуг.

 

- В завершение хочу поблагодарить сотрудников и ветеранов предприятия за большой вклад в развитие газового хозяйства Витебщины. Желаю всем здоровья, успехов в реализации личных и общественных планов в наступающем 2021 году. Пусть в ваших семьях всегда царят благополучие и счастье, пусть близкие радуют и вдохновляют на новые победы, - подытожил генеральный директор УП «Витебскоблгаз» Петр Шершень.

 

Борис АЛЕКСЕЕВ

 

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