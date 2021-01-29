УП «Витебскоблгаз»: 60-лет на рынке

Предприятие занимает 1-е место в Беларуси по объемам реализации газа и вносит большой вклад в развитие экономики региона.

За юбилейной датой - связь многих поколений газовиков, конкретные дела и трудовые достижения, добросовестный труд каждого работника «Витебскоблгаза». За 60 лет коллектив внес большой вклад в развитие экономики региона.

- Сегодня «Витебскоблгаз» - динамично развивающееся, финансово устойчивое предприятие, которое занимает 1-е место среди областей Беларуси по объемам реализации газа. Мы обеспечиваем голубым топливом более 500 потребителей природного газа (энергетические, промышленные, коммунально-бытовые и сельскохозяйственные предприятия) и свыше полумиллиона абонентов (квартир и частных домовладений), - сказал Петр Шершень, который возглавляет предприятие с января 1996 г. И как опытный капитан вот уже четверть века ведет по волнам вверенный корабль верным курсом, несмотря на все трудности.

Петр Петрович из когорты опытных директоров и крепких хозяйственников, известный в стране сенатор. Успешно совмещает производственную деятельность и высокий государственный пост, пользуется заслуженным уважением в 30-тысячном коллективе объединения «Белтопгаз».

С 2004 г. П.Шершень являлся членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь от Витебской области четырех созывов. За выдающиеся заслуги дважды удостоен почетного звания «Человек года Витебщины» - в 2010 и 2018 гг. Заслуженный энергетик Республики Беларусь.

Не будет преувеличением сказать, что под руководством П.Шершеня предприятие за 25 лет достигло значительных успехов во всех сферах производственной деятельности. В настоящее время завершена газификация всех районных центров Витебщины. Общая протяженность газопроводов - более 6 750 км. Прошлой осенью произошло знаменательное событие не только для области, но и всей страны - газифицирован тысячный агрогородок. Проведена большая работа по переводу многоквартирного жилого фонда со сжиженного на природный газ, по подаче природного газа к населенным пунктам и газификации индивидуальных жилых домов.

Сегодня УП «Витебскоблгаз» - большое и разноуровневое хозяйство, в котором работают более 3 тыс. человек. Его структура включает 7 филиалов основного вида деятельности и 3 непрофильных (ПУ «Метан», ПУ «Витебскторф» и сельскохозяйственное производство «Мазоловогаз»).

Так, высоких результатов достигло СХП «Мазоловогаз», присоединенное к предприятию в 2005 г. Здесь занимаются разведением КРС, производством и реализацией молока, зерновых культур, комбикормов и др. Сегодня это одно из передовых многопрофильных аграрных хозяйств не только региона, но и страны. Вот уже несколько лет «Мазоловогаз» является плацдармом для обмена опытом руководителей и специалистов аграрных организаций Беларуси. К слову, хозяйство нередко посещают и зарубежные делегации.

Еще одним направлением деятельности УП «Витебскоблгаз» является добыча торфа и производство торфопродукции. В 2007 г. в его состав вошли 3 торфопроизводства, специализирующиеся на добыче фрезерного и кускового топливного торфа, производстве торфа кипованного и грунтов питательных. Производимая сегодня ПУ «Витебскторф» продукция экспортируется более чем в 20 стран мира. Производственным управлением «Витебскторф» постоянно ведется работа по поиску и внедрению нового высокоэффективного оборудования как на стадии заготовки сырья, так и в процессе производства продукции.

Знаковым событием прошлого года стало открытие торгового объекта по реализации газового оборудования и запчастей к нему «Метан-Газ-Маркет», представляющего собой современное решение вопроса выбора, реализации и доставки газового оборудования. К слову, это еще одно направление деятельности витебских газовиков.

По словам генерального директора, на предприятии постоянно проводятся плановые работы по реконструкции сетей для обеспечения потребителей от различных источников газоснабжения, модернизация и замена оборудования газорегуляторных пунктов, внедрение современных методов работы и новой техники, обновляется автомобильный парк.

В УП «Витебскоблгаз» продолжается разработка и внедрение современного программного обеспечения и новых информационных технологий. Это заслуга 37 высококвалифицированных специалистов филиала «АйТиГаз», обеспечивающих согласованную работу прикладных программ и информационных баз данных в сети, оказаниe методической и консультативной помощи сотрудникам структурных подразделений не только УП «Витебскоблгаз», но и всех организаций, входящих в состав ГПО «Белтопгаз».

Надо отметить, что все информационные системы коллектив ПУ «АйТиГаз» создает собственными силами, они базируются на свободных и, что немаловажно для потребителей, бесплатных операционных системах, базах данных и протоколах.

- С начала года предприятие выполняет все ключевые экономические показатели. Выручка от реализации на одного работника превысила 536 тыс. руб. (выполнение плана - 111%), - поделился П.Шершень.

Выручка от реализации на одного работника превысила 536 тыс. руб. (выполнение плана - 111%).

Руководство предприятия делает все, чтобы создать полноценные условия для плодотворного труда и активного отдыха коллектива. Под руководством Петра Петровича ведется большая работа по раскрытию и всесторонней поддержке творческого потенциала работников. Это подтверждают многочисленные награды коллективов художественной самодеятельности «Витебскоблгаз», в которых участвуют более 600 человек.

Средняя зарплата на предприятии превысила 1 500 руб. Работникам обеспечен достойный соцпакет. В «Витебскоблгазе» наряду с трудовыми династиями работает немало молодежи. Сотрудники привыкли во все вкладывать душу, будь то работа или досуг.

- В завершение хочу поблагодарить сотрудников и ветеранов предприятия за большой вклад в развитие газового хозяйства Витебщины. Желаю всем здоровья, успехов в реализации личных и общественных планов в наступающем 2021 году. Пусть в ваших семьях всегда царят благополучие и счастье, пусть близкие радуют и вдохновляют на новые победы, - подытожил генеральный директор УП «Витебскоблгаз» Петр Шершень.

Борис АЛЕКСЕЕВ

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