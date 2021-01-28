Как белорусский бизнес привыкает… к неопределенности

Руководитель площадки объявлений Kufar Артем Рабцевич поделился опытом работы в условиях кризиса «по всем фронтам».

- Тяжелым этот год стал не только из-за пандемии, но и в связи со сложившейся в стране политической ситуацией, которая привела к девальвации, дискредитации банковской системы и в целом к высокому уровню неопределенности во всех сферах жизни. Эти факторы сказались на покупательской способности белорусов в дорогих категориях, таких как «Недвижимость» и «Авто».

В октябре в Минске был достигнут антирекорд по количеству сделок купли-продажи недвижимости. Совершено на 54,6% меньше сделок, чем за аналогичный период прошлого года, и это самый низкий показатель за 13 лет. Поскольку кредиты на жилье во многих банках стали недоступны, продавать недвижимость стало сложнее. Увеличился период проведения сделки, начал расти сток объявлений. Сейчас, например, на Куфаре размещено около 10 тыс. квартир только в Минске.

Что касается других категорий, то тут выручка компании на запланированном уровне и даже выше. Это связано, в том числе, с активным развитием категории потребительских товаров. Например, в подкатегориях «Бытовая техника», «Мобильные телефоны», «Электроника» наблюдается характерный сезонный рост трафика на 10-15%. По сравнению с ноябрем прошлого года растет количество сделок в категории товаров для хобби, спорта и туризма (+3%), сада и огорода (+36%). Увеличилось и количество сделок в категории частных услуг (+35%).

Что касается планов на будущий год, то они все еще на стадии формирования. Мы обозначили бюджет, определили стратегию. Планы как всегда амбициозные, но никто не может утверждать, что они не поменяются. С учетом происходящего в стране факторы неопределенности настолько высоки, что планы корректируются каждую неделю. Если что-то происходит с ключевым для нас рынком, мы стараемся перераспределить потоки выручки таким образом, чтобы компенсировать просадки доходов в вертикалях за счет дополнительных сервисов - рассрочки, например. То, что мы переживаем сейчас, происходит впервые. Надеюсь, что мы сможем адаптироваться, ведь это ключевое качество белорусов по сравнению с другими нациями. Мы привыкли к этой неопределенности.

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