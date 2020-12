Онлайн-обучение интернет-маркетингу: куда пойти учиться?

С меня хватит, хочу изменить все, ухожу! Знакомо? Сколько раз говорили себе и продолжали плыть по течению? Мы так устроены, что наш мозг защищается и задает логичный вопрос: как найти высокооплачиваемую работу и при этом не работать 24/7?

По статистике hh.ru: 51% желают сменить профессию и 33% опрошенных за последние 10 лет уже это сделали. Статья будет полезна всем, кто хочет освоить новое направление, найти подработку или планирует открыть свое дело.

Работаем мы много и это факт: ученые из Денвера посчитали, что среднестатистический человек за жизнь посвящает работе 10 лет, а фрилансеры до 13 лет чистого рабочего времени. Значительную часть жизни мы рискуем посвятить нелюбимой работе с низким заработком. Работать в удовольствие и за хорошие деньги, не мечта ли? Вполне достижимая.Ведь не 8 рабочих часов приводят к заработку, а 2-3 наиболее эффективных. Но нас очень долго переубеждали в обратном окружающие и собственный опыт. Давайте будем честными, чтобы Ваше время покупали дорого, нужны инвестиции в образование. Новые знания – новый уровень качества жизни. Поставьте себе цель и начните двигаться.

Интернет-маркетинг - это направление, где финансовые и временные вложения окупятся в первые месяцы работы. Востребованность профессии интернет-маркетолога в 2020 году подтверждается исследованием международной компании Guthrie-Jensen, где маркетолог занимает третье место, уступая только аналитику данных и медицинскому специалисту. Исследование основывалось на анализе мировой экономики, а не отдельно взятой страны, что еще раз подтверждает общемировые тенденции развития рынка. Интернет-маркетолог –это профессия будущего, а значит спрос в данной области будет неуклонно расти.

Не хотите быть наемным работником, в планах открыть бизнес? Прокачаться в интернет-маркетинге для успешного продвижения бизнеса стало необходимостью. Времена быть бизнесу просто представленным в интернете с разово настроенной контекстной рекламой давно прошли. Так уже не работает. Умение анализировать и применять эффективные стратегии продвижения будут точкой Вашего роста. Профессиональный подход позволит быть на шаг впереди конкурентов даже в кризис. Или возложить ответственность за успех дела на случайного фрилансера? Ошибка выбора работника «по шаблону», не нацеленного на результат проекта, может стоить Вам дорого.Полученные навыки в основах маркетинга помогут определить компетенцию подрядчика и не «сливать»бюджет. А если сами задумываетесь уйти на фриланс, то курс интернет-маркетинга даст Вам существенные преимущества при поиске проектов. Вы сможете стать тем самым ценным и «дорогим»специалистом, который будет предлагать системные и эффективные решения для бизнеса заказчика. Ведь грамотный фрилансер умеет анализировать рынок и на основе анализа выстраивать стратегию продвижения, оперировать цифрами в проекте, мыслить масштабно. Работа по такому сценарию будет долгосрочной. Вам будет достаточно иметь несколько ключевых клиентов, а не находится в состоянии постоянного стресса по поиску нового заказчика.

Профессиональный подход позволит быть на шаг впереди конкурентов даже в кризис.

Выходить из зоны комфорта страшно. Получится ли? Для кого больше походит направление: «технаря» или «гуманитария»? И здесь хорошая новость для Вас! После изучения базы интернет-маркетинга от "А до Я" сможете легко углубиться в отдельное направление, которое будет по душе. Выбирать Вам – стать маркетологом-аналитиком и управлять командой или сосредоточиться на отдельном направлении: продвижение в социальных сетях (smm), контекстная реклама, поисковая оптимизация (seo), копирайтинг.

Онлайн-курсов множество, выбор лучшего становится настоящим квестом. Предложений в условиях пандемии все больше, при этом какому отдать предпочтение непонятно. Неудачный выбор может надолго отбить желание учиться. Подборка в статье поможет определиться с выбором проверенные курсов, которые уже успели себя зарекомендовать.

Итак, поехали! Анализ школ проводился потоком студентов из 20 человек, которые еще вчера были в поисках, а сегодня уже обучаются и применяют навыки на практике. Каждый студент сформировал критерии, на которые сам опирался при выборе курсов. На базе основных критериев анализировалось 20 онлайн-школ и по каждому выставлялась оценка по 5 бальной шкале. Балл определял привлекательность предложения относительно других. Например, стоимость курса анализировалась не только с точки зрения общей суммы, с которой придется расстаться, но и просчитывалась стоимость часа обучения исходя из заявленной программы на сайте.Также студенты сошлись во мнении, что продолжительные курсы (полгода и более) увеличивают шанс бросить начатое на полпути. Совмещать учебу с работой, семейными делами и при этом не потерять интерес к обучению может стать серьезным барьером при длительном обучении. Обязательно оцените свои возможности.

Онлайн-школы интернет-маркетинга в Беларуси, которые набрали наивысшие оценки по совокупности критериев рассмотрим подробно по каждому критерию.

Школа EDUGUSAROV - 75 баллов из 100 возможных

EDUGUSAROV - образовательная школа digital-агентства GUSAROV. Основатель школы -маркетолог-аналитик с 12-ти летним стажем. Андрей Гусаров входит в ТОП-3 спикеров в СНГ по количеству публикаций и выступлений (за 2018 год). В ноябре 2020 года digital-агентству исполнилось 9 лет. За это время агентство сопроводило более 1500 компаний. Агентство GUSAROV – филиал кафедры маркетинга института бизнеса БГУ, а это можно считать знаком качества образования в Беларуси.

Основатель школы сам преподает на курсе в рамках одного из основополагающих модулей обучения интернет-маркетингу. Обучение полностью построено на практике. Собственник бизнеса делится успешными кейсами и не очень. Студенты приходят с собственными проектами или школа предоставляет проект (при отсутствии своего) для дипломной работы.Каждое домашние задание ученика разбирается преподавателем в видеозаписи или на уроках в прямом эфире. Фишка курса - обучение на реальном продукте.Минимум «лирики» и «воды» от преподаватель и высокий уровень качества обратной связи по всем вопросам студентов.

Стоимость, программа, график, гарантии: (26 баллов из 35 возможных)

Продолжительность:3 месяца или 61 академический час.

Цена: 900 BYN или ~ 15 BYN/ час.

Рассрочка:на 3 месяца, стоимость курса в рассрочку 1056 BYN.

График:2 раза в неделю по 1,5 часа.

Программа: разделена на 27 модулей.

Основные темы: современные тенденции развития интернет-маркетинга; анализ конкурентов, SWOT-анализ, точки контакта; СJM (карта пути пользователя); контент-маркетинг; E-mail маркетинг; SEO-продвижение; GoogleAds и Яндекс Директ- создание и анализ рекламных компаний и способы оптимизации; SMM и его роль в маркетинге;настройка рекламных компаний в Facebook, Instagram, ОK, MyTarget;сотрудничество с блогерами; оценка и формирование лояльности клиента (NPS). Бонусный урок: продвижение в ТikTok.

Пробная версия курсов/демоурок: отправляется видеоурок по запросу студента.

Программа курсов ориентирована на практику, студент приходит со своим проектом либо школа предоставляет проект для практики.

Гарантия возврата денег: возможно в первую неделю за исключением уже пройденных уроков.

Как проходит обучение (17 баллов из 25 возможных)

Формат: онлайн в живом эфире с преподавателем или в записи.

Поддержка/консультация личного коуча:закрытый чат с преподавателями курса, помощь в выполнении домашних заданий.

Индивидуальные занятия:возможна покупка подробного разбора дополнительных тем.

Разнообразие форматов обучения:«мозговой штурм» выполнения задач студентами с преподавателями, тестирование по каждому модулю, мастер-классы и вебинары преподавателей.

Доступ к лекциям: записи уроков остаются в пожизненное пользование.

Защита проектов:дипломная работа, станеткейсом в портфолио/резюме.

Что получаете как выпускник (22 балла из 25 возможных)

Ценность:практика, практика и еще раз практика, работа на реальном проекте.

Портфолио с первыми кейсами:при условии выполнении домашних заданий.

Получение сертификата:сертификат школы о прохождении курсов (входит в стоимость обучения).

Международный сертификат: после успешного прохождения тестирования выдается сертификат международного образца, который Вам понадобится в случае отъезда за границу (за дополнительную плату).

Помощь в составлении резюме:школа поможет составить резюме, на которое обратит внимание работодатель.

Подготовка к сдаче экзаменов Google/Yandex:есть.

Трудоуйстройство/стажировка: школа создала специальную группу, где на постоянной основе появляются вакансии от клиентов digital-агентства GUSAROV. Многие студенты находят себе подработку еще в процессе обучения или по окончанию курсов. Благодаря успешному сотрудничеству с digital-агентством GUSAROV работодатели охотно рассматривают выпускников EDUGUSAROV в первую очередь.

Бонусы и дополнительные ценности (10 баллов из 15 возможных)

Участие в партнерских программах/скидки: нет.

Дополнительные пакеты/премиум:есть по запросу под индивидуальные потребности.

Отзывы:ученики школы активно пишут отзывы в социальных сетях, ставят оценки преподавателям и активно делятся в социальных всех Facebook, видеоотзывы в Instagram.

Дополнительный бонус: один из крупнейших авторский каналов в telegram по маркетингу:маркетинг от Гусарова(@gusarovby), 2728 участников. Новости, кейсы, шпаргалки, обзоры из сфер digital и маркетинга, ссылки на прямые эфиры и т.д. Полезно и «без воды». Всегда будьте «в теме» изменений в digital, ведь качественный контент от автора будет Вас наталкивать на новый идеи реализации целей.

Школа IT ACADEMY - 57 баллов из 100 возможных

It Academy - школа многопрофильного образования в сфере IT, которая каждый год выпускает специалистов по направлениям: разработка программного обеспечения, веб-дизайн, тестирование ПО, бизнес-анализ. It Academy стала первой в истории Беларуси призером WSIS Forum. По всем направлениям обучений работает 87 преподавателей и ежегодна компания выпускает 1500 специалистов.

Стоимость, программа, график, гарантии (17 баллов из 35 возможных)

Продолжительность: 3 месяца или 60 академических часов.

Цена: 840,75 BYN или ~ 14 BYN/ час.

Рассрочка: на 3 месяца, стоимость курса в рассрочку 924 BYN.

График: каждый понедельник мастер-класс в записи, по средам онлайн консультация (раз в две недели).

Программа: основы маркетинга, медиапланирование, системы аналитики, как заставить сайт продавать (юзабилити), контекстная и таргетированная реклама, основы копирайтинга, контент-маркетинг, рассылка по е-mail и в мессенджерах, социальные сети, как улучшить маркетинг, контроль подрядчиков.

Пробная версия курсов/демоурок: нет.

Как проходит обучение (15 баллов из 25 возможных)

Формат: видеозаписи занятий и онлайн-консультации раз в две недели.

Поддержка/консультация личного коуча: консультация со спикерами на форуме, объединение студентов в сообщество/группу.

Индивидуальные занятия: программа менторской поддержки.

Доступ к лекциям: по окончанию курсов доступ к лекция закрывается.

Защита проектов: есть.

Что Вы получите (17 баллов из 25 возможных)

Научитесь определять необходимые шаги для продвижения бизнеса в интернете и делать их анализ.

Получение сертификата/рекомендации:справка государственного образца (всем); при получении оценки 7 и выше - сертификат; рекомендательное письмо.

Трудоуйстройство/стажировка:помощь в составлении грамотного резюме,заполнение профиля в Linkedin; при оценка 7 и выше - участие в программе трудоустройства.

Бонусы и дополнительные ценности (8 баллов из 15 возможных)

Школа поможет убедить директора отправить Вас на обучение, на сайте есть шаблон письма, в котором указаны все преимущества и условия обучения сотрудника.

Дополнительные пакеты/премиум:индивидуальное или корпоративное обучение.

Школа WEBCOM ACADEMY– 47 из 100 возможных баллов

Белорусский центр интернет-образования WEBCOM ACADEMY ежегодно заканчивают 1000 учеников, более 13 лет центр не сдает позиций и предоставляет студентам современные знания в сфере digital. На курсах преподают 22 практикующих эксперта, всегда грамотное соотношение теоретического материала и практических занятий.

Стоимость, программа, график, гарантии (15 баллов из 35 возможных)

Продолжительность:7недель или 56 академических часов.

Цена:739 BYN или ~ 13 BYN/ час.

Рассрочка:в 2 этапа, первые 50% - до старта курса, следующие 50% - в течении 2-ух недель с момента первого занятия

График: пт 16:00-20:00, сб 9:00-18:00,10 занятий.

Программа:введение в интернет-маркетинг; стратегическое планирование и подготовка к работе; анализ рынка и конкурентов, сбор данных и сегментация клиентов, создание сайта; поисковое продвижение (SEO), контекстная реклама, социальные сети (SMM); медийная реклама; контент-маркетинг; анализ юзабилити; работа с CRM-системами, Бонус! YouTube.

Пробная версия курсов/демоурок:нет.

Гарантия возврата денег:не понравится первое занятие - школа вернет деньги.

Как проходит обучение (18 баллов из 25 возможных)

Формат: видеозаписи занятий.

Поддержка/консультация личного коуча:консультация со спикерами на форуме, объединение студентов в сообщество/группу.

Индивидуальные занятия:есть.

Разнообразие форматов обучения:тесты, практические задания, презентации, видеотека дополнительных материалов

Доступ к лекциям: в течение всего курса.

Защита проектов: присутствует.

Что Вы получите (10 баллов из 25 возможных)

Комплексный знания по интернет-маркетингу и обзор всех инструментов онлайн-маркетинга и создание стратегии продвижения, подкрепленные домашними заданиями.

Получение сертификата/рекомендации: получает студент диплом или сертификат зависит от его результатов обучения, выдается справка об обучении государственного образца международного сертификат не предоставляется.

Трудоуйстройство/стажировка: оказывается поддержка и помощь в трудоустройстве.

Бонусы и дополнительные ценности (4 балла из 15 возможных)

Школа поможет убедить директора отправить Вас на обучение, на сайте есть шаблон письма, в котором указаны все преимущества и условия обучения сотрудника.

Дополнительные пакеты/премиум:индивидуальное или корпоративное обучение.

Онлайн-обучение не имеет границ, что дает возможность выбирать курсы совершенно на любом рынке. Для наглядного сравнения представим несколько школ с лучшими баллами в сравнительно таблице:

В условиях растущего рынка школы дополняют программы обучения. Многие школы создают специализированные программы и подстраивают их под индивидуальные и корпоративные запросы.Курсы, не попавшие в подробный анализ, но программы которые также рекомендуем для изучения:

Skillbox (стоимость ~ 1396 – 2327$, срок обучения 24 мес.)

BelHard (стоимость ~ 258$, срок обучения 2 мес.)

International Marketing Business Academy (стоимость ~ 117 - 212$, 5 недель)

Центр Обучающих Технологий (стоимость ~ 312$, 10 занятий)

Бизнес-школа ИПМ (стоимость ~ 230$, 50ак.часов)

Международная школа профессий (стоимость ~ 410-656 $, 120ак.часов)

It-college (стоимость ~715-934$, 8 месяцев / 256 ак. часов)

Webmart Group (стоимость ~148$, 8 месяцев / 256 ак. часов)

Лидер (стоимость ~239-293$, 8 месяцев / от 2 до 4 месяцев/60 ак. часов)

MyAcademy (стоимость ~368-408$, 2 месяца / 84 ак. часа)

Академия интернет-резерва (стоимость ~ 368-408 $, 2 месяца / 70 ак. часов)

Европейская Академия Искусств (стоимость ~152-190$,60 ак. часов)

Резюмируя обзор хотелось бы отметить, что желание освоить новое направление и сменить профессию несомненно будет сопровождаться страхами. Не реализоваться, «не потянуть», потерять стабильность. И у каждого найдется свой список «но»…почему не сделать или отложить решение до лучших времен. И каждый раз будут находиться новые и новые причины. Кажется, что вот-вот решу все свои вопросы и вот тогда начну «настоящую» жизнь. Плохая новость - жизнь нельзя поставить на паузу и прожить более качественно позже. Хорошая – Вы можете начать сегодня.

Плохая новость - жизнь нельзя поставить на паузу и прожить более качественно позже. Хорошая – вы можете начать сегодня.

Расставьте приоритеты в делах. Исходите из своих ценностей и поставьте цели, напишите на бумаге их сроки выполнения. Выбирайте курс обучения, который позволит закрыть Ваши потребности в запланированные сроки. Цели могут видоизменяться в процессе обучения, но без цели никак нельзя.

Приведу личный пример постановки цели. Мотивация: самостоятельно влиять на заработок и управлять своим временен. Задача: получить системные знания в интернет-маркетинге, заполнить пробелы самообучении по youtube. Цель: разработать стратегию продвижения своего проектаи на основе новых знаний увеличить заработок. Первый замер промежуточных результатов март 2021 года. Что получилось благодаря полученным знаниям на курсе или не получилось спросите здесь. А для меня это будет дополнительная мотивация.

Не бойтесь ставить себе амбициозные цели, учитесь в удовольствие и наслаждайтесь полученным результатом! А какую цель сегодня поставили себе Вы?

Статья подготовлена студентом школы Edugusarov