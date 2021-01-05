Евро выходит в лидеры

Рубль растет к доллару, но продолжает снижаться к валютной корзине.

Белорусский валютный рынок

В ноябре рубль продолжил снижение к валютной корзине за счет роста курса евро и в еще большей степени - российского рубля. Так, стоимость доллара США снизилась с 2,6352 до 2,5817 руб. (-2,03%), он это продолжается третий месяц подряд. Европейская валюта после двух месяцев снижения подорожала с 3,0778 до 3,0794 руб. (+0,05%). Российский рубль прибавил в цене с 3,3290 до 3,4056 бел. руб. за 100 росс. (+2,30%), она растет второй месяц. В результате валютная корзина за ноябрь подорожала на 0,53%. С начала года к концу ноября доллар подорожал на 22,73%, евро - на 30,90%, а российский рубль - на 0,04%. Валютная корзина выросла за это время на 12,24%.

Изменение валютной корзины и ее составляющих с начала 2020 г., %

По данным Нацбанка, в ноябре субъекты хозяйствования-резиденты продали на чистой основе 171 млн долл. (в октябре - 231,1 млн). Население купило на чистой основе наличной и безналичной валюты на 99 млн долл. (в октябре - 89,4 млн), оставаясь нетто-покупателем двенадцатый месяц подряд. При этом чистая продажа наличной валюты населением составила 41 млн (в октябре - 30,7 млн). А чистая покупка безналичной - 140 млн долл. (после чистой покупки 120,1 млн долл. в ноябре). Банки-резиденты, включая Банк Развития и НКФО, продали на чистой основе 14,2 млн долл. (октябре чистая продажа составила 40,3 млн долл.). В результате продажа валюты предприятиями и банками смогла компенсировать ее покупку населением, что позволило сохранить стабильность на валютном рынке.

В октябре сальдо внешней торговли товарами и услугами по методологии платежного баланса седьмой месяц подряд оказалось положительным и составило, по предварительным данным, +309,3 млн долл. (в сентябре - +334,8 млн). Сальдо внешней торговли услугами традиционно оказалось положительным +351,5 млн долл. (+374,1 млн - в сентябре). А сальдо внешней торговли товарами традиционно было отрицательным - минус 42,2 млн долл. (после -39,3 млн в сентябре).

Пока продажа валюты предприятиями и банками компенсирует ее покупку населением.

Из-за падения доверия населения к банковской системе срочные депозиты в банках в ноябре продолжили снижение, хотя темпы их оттока замедлились по сравнению с августом-октябрем. Рублевые депозиты снижаются уже шестой месяц, а валютные - одиннадцатый месяц подряд. По данным Нацбанка, срочные рублевые депозиты населения уменьшились в ноябре на 7,4 млн руб. - до 4 535 млн (-0,2%). Их снижение с начала года составило 596,4 млн руб. (-11,6%).

Срочные валютные депозиты населения в ноябре уменьшились на 72,1 млн долл. - до 4 668,4 млн (-1,5%). Их снижение с начала года составило 1 547,9 млн долл. (-24,9%). Индекс потребительских цен на товары и услуги в ноябре вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7%. С начала года рост цен составил 6,1%, а за последние 12 месяцев - 6,6%.

С начала декабря рубль продолжил укрепление к доллару с одновременным снижением к евро. Это связано с ростом валютной пары EUR/USD на мировом рынке до 1,22 - максимума с апреля 2018 г. По нашим прогнозам, в течение ближайшего месяца рубль продолжит восстановление к доллару. За это время доллар может снизиться до 2,48 руб., евро вырастет до 3,11 руб., а российская валюта снизится до 3,39 бел. руб. за 100 росс. Однако значительная волатильность на внешних рынках (сильное изменение курса евро к доллару, колебания российского рубля из-за нефти или санкционных факторов, и т.д.) могжет внести существенные коррективы в этот сценарий.

Доллар продолжает снижение

В ноябре доллар продолжил снижение ко всем основным мировым валютам. За месяц пара EUR/USD выросла на 2,4% - до 1,1925 (+6,3% с начала года). Пара GBP/USD выросла на 2,9% - до 1,3321 (+0,5% с начала года). Пара USD/CHF снизилась на 0,9% - до 0,9085 (-6,1% с начала года), а пара USD/JPY - на 0,3% - до 104,31 (-4% с начала года). На доллар продолжают давить ожидания принятия новой программы помощи американской экономике.

ФРС 16 декабря решила сохранить процентные ставки без изменений на своем декабрьском заседании после того, как резко снизила их почти до нуля на экстренном заседании в марте из-за распространения коронавируса. По оценкам ФРС, уровень безработицы в этом году упадет до 6,7%, что ниже прогнозиовавшихся ранее 7,6%. А в 2021 г. безработица должна сократиться до 5%. Прогноз по инфляции на текущий год сохранен на уровне 1,2%, а на 2021 г. - повышен с 1,7 до 1,8%.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США намерен продолжить выкуп активов на сумму не менее 120 млрд долл. в месяц пока не будет зафиксирован существенный прогресс в достижении целей по максимальной занятости и ценовой стабильности.

На доллар давит неопределенность с принятием новой программы помощи американской экономике.

Ранее, 10 декабря Европейский центральный банк сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение было принято по итогам заседания совета управляющих банка. Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне - минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ - на уровне 0,25%. Совет управляющих ожидает, что ключевые процентные ставки будут сохраняться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню ниже 2%.

При этом ЕЦБ принял решение увеличить специальную программу по покупке активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP) на 500 млрд евро, а ее срок продлить на 9 месяцев. Программа объемом 1,85 трлн евро будет действовать минимум до конца марта 2022 г.

Котировки пары EUR/USD

В ноябре и первой половине декабря пара EUR/USD выросла с 1,1600 до 1,2200. В ближайшее время стоит ожидать коррекции к области 1,2050 и далее к зоне 1,1750-1,1800.

Нефть - растет, золото - снижается

Сырьевые товары в ноябре двигались разнонаправленно. Цена нефти марки Brent прибавила 25,9% - до 47,7 долл. за баррель (-27,8% с начала года). Золото снизилось за месяц на 5,4% - до 1.777 долл. за тройскую унцию (+16,9% с начала года), оно дешевеет четвертый месяц подряд.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 10 государств-партнеров (ОПЕК+), включая Россию, 3 декабря договорились увеличить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 г. Решения о последующем изменении уровня добычи будут приниматься на ежемесячных встречах представителей ОПЕК+ в зависимости от ситуации на рынке. Таким образом, темпы увеличения объемов нефтедобычи будут гораздо более медленными, чем предполагалось ранее. Это связано с прогнозами о том, что потребность в топливе на мировом рынке на фоне пандемии коронавируса остается невысокой.

За ноябрь цена нефти марки Brent прибавила 25,9% - до 47,7 долл. за баррель.

Эксперты ОПЕК+ также считают, что вакцина от COVID-19 станет широкодоступной не сразу, а лишь по прошествии определенного времени. В апреле 2020 г. на фоне пандемии, приведшей к падению спроса на нефть и цен на энергоносители, государства-члены ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, приняли решение о суммарном сокращении объемов добычи нефти на 9,7 млн б/с, что составило 10% общих поставок нефти на мировой рынок. В августе 2020-го объем добычи нефти странами ОПЕК+ был увеличен на 2 млн б/с. Ожидалось, что увеличение добычи в таком же объеме произойдет и в январе 2021-го.

Как следует из декабрьского доклада Организации стран - экспортеров нефти, объем спроса на нефть в следующем году составит 5,9 млн баррелей в сутки, что на 0,35 млн ниже, чем ожидалось ранее. Это связано с неопределенностью из-за влияния COVID-19 и влиянием рынка труда на прогнозы ОЭСР по топливу для транспортных средств в первом полугодии. В ОПЕК ожидают, что спрос на сырье для нефтехимии и промышленное топливо будет расти на фоне увеличения экономической активности.

Цены на нефть марки Brent, долл./баррель

В целом, согласно прогнозу, общий мировой объем спроса на нефть в 2021 г. составит 95,89 млн б/с. В текущем году данный показатель ожидается на уровне 89,99 млн б/с. Это больше, чем ожидалось в ноябре. Тогда организация оценивала падение спроса на 9,8 млн ​​б/с. Теперь же эта оценка составляет 9,77 млн ​​б/с. Подобные расчеты обусловлены тем, что в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объем спроса сократился на 0,18 млн б/с. Тогда как в других странах он вырос на 0,16 млн б/с в связи с устойчивыми темпами восстановления экономики Китая и Индии. После роста цены на нефть марки Brent с 36,5 до 52 долл. за баррель мы ожидаем ее коррекции в область 47-48 долл.

Вадим ИОСУБ,

старший аналитик «Альпари Евразия»

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