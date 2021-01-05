Что такое поворот исполнения судебного постановления

Деньги списаны по решению суда. Как их вернуть, если это решение отменено судом вышестоящей инстанции?

Судебные системы в большинстве стран состоят из нескольких уровней, причем вышестоящие суды обладают компетенцией по пересмотру решений нижестоящих. При этом у каждого уровня судебной системы может быть свое мнение в отношении способов разрешения спора. Это приводит к тому, что вышестоящие суды, пересматривая решения нижестоящих, нередко отменяют или изменяют решения последних.

На практике порой возникают ситуации, когда в результате длительной процедуры обжалования судебных постановлений компания наконец-то достигает своей цели и решение о взыскании с нее денежных средств полностью или частично отменяется. Однако, так как это решение уже вступило в законную силу, оно может быть уже давно исполнено. Например, судебный приказ о взыскании денег предъявлен к исполнению и денежные средства уже списаны со счетов компании.

Как «отыграть» ситуацию назад и оперативно вернуть свои деньги, если удалось изменить решение нижестоящего суда? Такой способ есть. Он описан в гл. 36 ХПК Республики Беларусь. И называется такая «процедура» - Поворот исполнения судебного постановления.

Как это работает на примере экономических судов

Исполнение решения экономического суда первой инстанции в большинстве случаев возможно по истечении срока апелляционного обжалования (15 рабочих дней), если не подана апелляционная жалоба. Или - после принятия постановления апелляционной инстанции, если решение суда первой инстанции не отменено и не изменено.

После вынесения постановления апелляционной инстанцией решение суда первой инстанции в той части, в которой оно оставлено в силе, приводится в исполнение. Экономическим судом стороне, в пользу которой состоялось решение, выдается судебный приказ, и она может предъявить его к исполнению.

Но факт вступления решения суда в законную силу и выдача на его основании судебного приказа для предъявления к исполнению не означает, что судебное решение не может быть обжаловано дальше - в кассационном порядке в судебную коллегию по экономическим делам Верховного суда. Срок такого обжалования - 1 месяц с момента вступления судебного постановления в законную силу. Срок рассмотрения кассационной жалобы - до 1 месяца с момента ее поступления в суд кассационной инстанции.

Однако, компания-резидент Республики Беларусь имеет возможность списать деньги по судебному приказу с другой стороны в бесспорном порядке через банк, предъявив платежное требование вместе с исполнительным документом. И двух месяцев вполне достаточно, чтобы списать денежные средства с расчетного счета другой компании.

В связи с этим в ХПК предусмотрен механизм возврата должнику взысканной с него суммы в части изменения либо отмены ранее вынесенного судебного постановления вышестоящей инстанцией - это и есть так называемый «поворот исполнения судебного постановления» (ч. 1 ст. 331).

Какой суд рассматривает вопрос о повороте исполнения судебного постановления?

Тот, который принимает новое судебное постановление. На практике суд кассационной инстанции, как правило, разрешает вопрос о повороте исполнения судебного постановления, но при этом поручает разрешить вопрос о выдаче поворотного приказа суду первой инстанции. Как в описанном ниже примере.

Решение экономического суда первой инстанции о взыскании 1 000 руб. с ООО «Яблоко» в пользу ОДО «Апельсин» оставлено постановлением апелляционной инстанции без изменений. Экономическим судом ОДО «Апельсин» выдан судебный приказ о взыскании 1 000 руб. для предъявления к исполнению. Спустя 5 дней указанная сумма была списана в полном объеме со счета ООО «Яблоко».

ООО «Яблоко» не согласилось с данными судебными постановлениями и подало кассационную жалобу в судебную коллегию по экономическим делам Верховного суда. Постановлением судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда решение суда первой инстанции было отменено и по делу принято новое постановление, согласно которому в удовлетворении исковых требований ОДО «Апельсин» отказано в полном объеме. Постановлением кассационной инстанции был также разрешен вопрос о повороте исполнения отмененного судебного постановления и суду первой инстанции поручено выдать поворотный приказ в отношении ранее взысканных 1 000 руб. в случае представления доказательств исполнения ООО «Яблоко» ранее отмененного решения суда первой инстанции.

По судебному приказу компания-резидент Республики Беларусь может списать деньги со счета проигравшей суд стороны в бесспорном порядке.

ООО «Яблоко» была представлена выписка по расчетному счету, которая подтверждает списание денежных средств с расчетного счета компании по ранее предъявленному к исполнению судебному приказу. С учетом представленных доказательств об исполнении ООО «Яблоко» уже отмененного решения постановлением кассационной инстанции, судом первой инстанции были выданы поворотные приказы в отношении уплаченной суммы.

Если же суд кассационной инстанции, отменивший решение суда первой инстанции и вынесший решение об отказе в удовлетворении иска, не разрешил вопрос о повороте исполнения измененного/отмененного судебного постановления, то должник вправе подать заявление о повороте исполнения решения суда в суд первой инстанции (ч. 3 ст. 332 ХПК).

По итогам рассмотрения дела суд первой инстанции с учетом представления доказательств об исполнении измененного/отмененного решения суда выносит соответствующее определение (ч. 4 ст. 332 ХПК).

Следует отметить, что вопрос о повороте исполнения судебного постановления суд кассационной инстанции будет рассматривать только если он окончательно разрешает спор. Если суд кассационной инстанции отменяет судебное постановление и направляет дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, то вопрос о повороте исполнения отмененного судебного постановления будет рассматривать уже суд первой инстанции по итогам нового рассмотрения дела.

Алексей ЮМАГУЖИН,

помощник адвоката Адвокатского бюро Евгения Малиновского

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