Спонсорская поддержка. Что разрешено, а что запрещено в Беларуси

Могут ли предприятия оказывать финансовую помощь гражданам и другим организациям?

В настоящее время в Беларуси сложилась достаточно сложная политическая ситуация, повлекшая за собой ряд негативных последствий для абсолютно каждого из нас. Для кого-то эти последствия носят только моральный характер, а для кого-то - также физический и финансовый (например, уплата штрафов и пр.).

Поэтому многие граждане и предприятия хотят помочь пострадавшим, в том числе финансово. Сегодня законодательство Республики Беларусь предоставляет несколько путей для оказания юридическими лицами такой помощи, однако ограничивает цели, на достижение которых такое финансирование может быть направлено.

Один из способов - это создание самостоятельной некоммерческой организации в организационно-правовой форме фонда. Учредить фонд могут как граждане, так и юридические лица. Создаются фонды в социальных, благотворительных, культурных, образовательных, содействующих развитию физкультуры и спорта, научных или иных общественно полезных целях. Цели фонда прописываются в Уставе. При этом законодательством определен их перечень, в которых он создаваться не может - это цели, связанные с выявлением и выражением политической воли граждан, а также с целью осуществления экстремистской деятельности.

Второй способ заключается в предоставлении уже существующим юридическим лицом безвозмездной (спонсорской) помощи. Регулирование такого рода помощи, ее оформление, цели использования и другие вопросы закреплены в Указе «О предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) помощи» (далее - Указ). На практике это осуществляется через заключение договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, примерная форма которого утверждена Совмином.

Однако Указом строго регламентированы цели, в которых может быть оказана такая помощь. Они включают в себя поддержку организаций, осуществляющих социальную защиту населения, оказывающих социальную помощь малообеспеченным гражданам, гражданам, нуждающимся в поддержке государства, лицам, которые в силу своих физических особенностей, особенностей психофизического развития и иных обстоятельств не могут самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы. Кроме того, такая помощь может быть оказана с целью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и др.

В Указе также прописаны цели, на которые помощь не может распространяться. Они включают: осуществление экстремистской деятельности и других деяний, запрещенных законодательством, а также организацию и проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления и распространения агитационных материалов, проведения семинаров, других форм политической и агитационно-массовой работы среди населения.

Яна ЛЕОНОВИЧ, адвокат Адвокатского бюро Евгения Малиновского

Анастасия ПРОХОРЧИК,

помощник адвоката.

Полностью эта публикация доступна подписчикам печатной и электронной версий: https://director.by/poluchit-zhurnal/podpisatsya

Ссылки по теме:

Как заработать на благотворительности

Вадим Можейко: «Многие благотворительные проекты бизнес вообще не афиширует»