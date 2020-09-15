Зачем нужен предварительный договор

Спойлер: он может обезопасить компанию от внезапного изменения условий сделки или недобросовестности контрагента.

Встречаются ситуации, когда стороны уже договорились о заключении договора, но для при этом имеются какие-то препятствия: не получено разрешение соответствующего органа, необходимые для этого ресурсы появятся только в следующем месяце и т.д. Оптимальным вариантом действий в таком случае является заключение предварительного договора, в котором можно предусмотреть все основные условия будущего (основного) договора, а также сроки и порядок его заключения. Предварительный договор можно заключить в отношении любого из видов гражданско-правовых договоров - поставки, аренды, комиссии и др.

Как правило, такой договор может заключаться в случаях, когда стороны всерьез планируют заключить основной договор (продать имущество, сдать помещение в аренду и др.), но пока не могут этого сделать.

У предварительного договора есть два важных преимущества:

если после его подписания одна из сторон уклоняется от заключения основного договора по каким-либо причинам (например, продажа имущества по такой цене стала ей невыгодна), можно обязать ее заключить такой договор (понудить к его заключению) в судебном порядке;

в рамках такого договора можно передать деньги в обеспечение исполнения обязательств - в качестве задатка или иной меры (обеспечительного платежа). Потом эти деньги могут быть зачтены в счет исполнения основного договора или возвращены.

Предварительный договор заключается в форме, установленной законодательством для основного договора, т.е. - в письменной форме. Если это требование не будет соблюдено, то он будет ничтожным и не повлечет каких-либо правовых последствий. Обязательное условие предварительного договора - это обязательство сторон заключить основной договор. Обычно в предварительном договоре стороны указывают, что «обязуются заключить основной договор на нижеуказанных условиях». Там также должны быть перечислены все существенные условия основного договора.

Что относится к существенным условиям, зависит от вида договора, который стороны планируют заключить. Закон относит к таким условиям: условие о предмете (то, в отношении чего заключается договор), условия, названные в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для данного вида договора (например, в договоре купли-продажи недвижимости это предмет и цена), а также условия, которые считает обязательными одна из сторон. Идеальный вариант - это утверждение основного договора как приложения к предварительному договору. В таком случае стороны минимизируют риски несогласия с теми или иными условиями основного договора при наступлении срока для его заключения.

В предварительном договоре также указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Это важное условие, которое защищает обе стороны как от необоснованного затягивания сроков заключения основного договора, так и, наоборот, от досрочного требования. При этом законом установлено важное правило: если срок для заключения основного договора в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.

Яна ЛЕОНОВИЧ, адвокат Адвокатского бюро Евгения Малиновского

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