Как сохранить бизнес в переломное время?

Именно этот вопрос стал лейтмотивом дискуссии в ходе Всемирной недели предпринимательства в Беларуси.

«Пандемия сократила ряды мелких предпринимателей значительно, но не критично. Белорусские бизнесмены, пережившие не один финансовый коллапс, оказались не просто жизнестойкими, но и способными к быстрому самовосстановлению и преобразованию. Это случилось во многом благодаря тому, что сегодня называют «рождением нации», т.е. общественной сплоченности, солидарности и взаимопомощи», - говорится в обращении к участникам GEW Belarus, который прошел в нашей стране уже в 10-й раз.

Не удивительно, что на ежегодном форуме шла речь не только и не столько об экономике, сколько о ее тесной связи с политикой. Именно этим обстоятельством организаторы Всемирной недели предпринимательства объяснили высокую политизацию в последнее полугодие белорусского общества в целом и бизнес-среды в частности.

Если до президентских выборов эксперты рассматривали восстановление отечественной экономики уже в 2021 г. в качестве основного варианта, то сейчас идет речь об углублении рецессии как базового сценария. Но если вдобавок к негативным тенденциям, вызванным эпидемией коронавируса и политическим кризисом, актуализируется угроза финансового стресса, то в краткосрочной перспективе возможен серьезный спад ВВП.

По мнению экспертов Центра экономических исследований BEROC, если политические изменения произойдут, условно говоря, завтра, то возврат к показателям 2019 г. и нормальной траектории развития - дело 6-12 месяцев. Если же процесс затянется, и экономика будет сползать по негативному треку или переживет полноценный финансовый кризис, то восстановление займет гораздо больше времени.

К слову, подобные прогнозы подтверждают и результаты опроса финансовых директоров ведущих компаний в Беларуси, который недавно провела компания «Делойт». Его организаторы попытались определить тенденции и перспективы развития отечественного бизнеса на ближайший год.

Проведенное исследование показало, что большинство (78%) финансовых директоров оценивают уровень неопределенности в стране как высокий или очень высокий. Более половины респондентов ожидают негативных изменений в финансовом положении компаний, что в основном обусловлено эпидемиологической и политической обстановкой, а также глобальным экономическим спадом. При этом больше всего опасаются снижения экономической активности (57%) и колебания курса валют (49%).

Вместе с тем анализ результатов исследования показал, что компании адаптируются к ведению бизнеса в новых условиях. Например, 41% опрошенных все же ожидают увеличение выручки в ближайший год, а среди стратегических приоритетов развития, помимо сокращения операционных затрат, респонденты также отметили рост на текущих рынках (60%) и цифровизацию (51%).

Для смягчения последствий экономической ситуации руководители планируют сократить затраты (60%) и оптимизировать бизнес-процессы (57%), используя при этом преимущественно внутренние источники финансирования (75%). В этом номере мы рассказываем об опыте компаний, которые сегодня стараются работать и наращивать обороты несмотря на все трудности. И это вселяет определенный оптимизм.

Однако не стоит рассчитывать, что все образуется и наладится само собой. Всем надо понимать, что «завтра уже не будет как вчера». По мнению представителей бизнес-союзов, только реальный диалог между властью и обществом позволит преодолеть кризис доверия и восстановить деловую активность в стране. Промедление в этом вопросе слишком дорого обходится белорусской экономике.

Алексей БЕЗВЕСЕЛЬНЫЙ

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