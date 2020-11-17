Стадия мудрости хлебозавода «Автомат»

7 ноября столичное предприятие отметило очередной юбилей: ровно 80 лет назад здесь выпустили первую партию продукции.

80 лет - по белорусским меркам возраст для предприятия весьма почтенный. Однако директор завода Анатолий Локтыш считает, что «Автомат» лишь «вступает в стадию мудрости» и приводит в пример европейские производства с 200-летней и более историей.

В момент запуска - это было самое механизированное предприятие в хлебопекарной отрасли рес­публики. И сейчас, благодаря постоянной модернизации производства, «Автомат» остается одним из самых технологичных в отрасли.

- Несмотря на некоторый спад продаж, который наблюдается в Беларуси в разных сегментах, мы работаем стабильно и ритмично, - говорит Анатолий Николаевич. - Специализируемся на выпуске ржано-пшеничных хлебов, батонов, булочных изделий, сушек и сухарей. В сутки завод производит 64 т хлебобулочных изделий. Хотя мы работаем в условиях значительной конкуренции, рентабельность производства удерживаем неплохую - порядка 12%. Зарабатываем на объемах, а также благодаря высокому качеству и популярности нашей продукции.

Действительно, хлебозавод «Автомат» выпускает полюбившиеся потребителям хлебобулочные изделия - тот же «Водар». Сейчас в этой линейке два наименования, а в ближайшее время она пополнится новым вкусом - с добавлением тмина. Расширяется ассортимент сухарей и сушечных изделий. Например, уже разработана рецептура сушек под названием «Грация», которая должна выйти «в серию» в следующем году. В 2019-м на заводе была запущена новая технологическая линия по производству снековых изделий нескольких видов («Палочки», «Цифры», «Брецели»). Эта продукция является инновационной и импортозамещающей. К сожалению, старт ее продаж пришелся на непростой 2020 г., что сказалось на объемах реализации. Но динамика - положительная. Поэтому ее ассортимент также будет расширяться, что позволит в ближайшее время вывести это направление производства на проектную мощность.

Пандемия COVID-19 стала для белорусских хлебопеков серьезной помехой как с точки зрения роста себестоимости, так и в продвижении продукции. Во-первых, сейчас все хлебобулочные изделия должны быть упакованы. А это - затраты. Во-вторых, с апреля и в Беларуси, и за рубежом практически повсеместно не проводятся выставки, а дегустации в торговых сетях запрещены. Это, в том числе, не позволяет доносить до торговли и конечных потребителей информацию о новой продукции и растягивает сроки окупаемости инвестпроектов. Как, например, произошло с бумажной упаковкой, которую начали использовать на заводе. Да, она экологичная, удобная и хорошо сохраняет свежесть хлеба, но потребителю ведь нужно это объяснить, а возможности - ограничены.

Но директор хлебозавода настроен оптимистично. Он руководит предприятием с 1989 г., а в совокупности отработал здесь 40 лет, поэтому отлично знает его возможности:

- Я уверен, что наш коллектив справится с любыми трудностями. Сейчас в штате хлебозавода около 400 человек, все они - профессионалы в своей области. Средняя заработная плата у нас - стабильно выше тысячи рублей, условия труда - хорошие, и при этом мы производим качественную, безопасную продукцию из натурального сырья, которую ценят потребители.

Николай ЗАГОРСКИЙ

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