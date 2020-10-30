Полезные устройства для бизнеса и развлечений

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Кошелек для криптовалют Ledger Nano X, дезинфектор для гаджетов Momax QU2W, набор для вечеринок Frekvens от ИКЕА.



Кошелек для криптовалют Ledger Nano X

Это защищенное Bluetooth-устройство, которое хранит все ваши личные ключи. На Ledger Nano X можно установить до 100 приложений для работы с криптовалютами, включая Bitcoin, Ethereum, XRP, Bitcoin Cash, EOS, Stellar и многие другие. То есть с одного гаджета осуществляется управление всеми криптоактивами.

Для надежности операций в аппаратном кошельке реализован принцип полной изоляции от компьютера и смартфона (которые можно взломать). Личные ключи хранятся в сертифицированном чипе безопасности (CC EAL5+) - такой же используется в кредитных картах и биометрических паспортах. Устройство работает на базе уникальной операционной системы BOLOS, разработанной в Ledger. Все операции выводятся на экран кошелька и подтверждаются нажатием кнопок на корпусе. При совершении каждой транзакции также необходимо вводить PIN-код.

Криптоактивы будут в безопасности, даже если вы потеряете кошелек. Введя кодовую фразу из 24 слов, можно восстановить доступ к своим данным на любом устройстве Ledger. В Беларуси этот гаджет продается за 600 руб.

Дезинфектор для гаджетов Momax QU2W

Свой смартфон мы буквально не выпускаем из рук, пользуемся им в общественных местах, на улице, в офисе, в постели, за столом и даже в туалете, после чего подносим к лицу. А ведь он буквально кишит микробами и вирусами, так как теплая и слегка влажная поверхность устройства способствует их интенсивному росту. Особенно это опасно сейчас, в период пандемии COVID-19.

Решить эту проблему призваны специальные стерилизаторы для электроники. Десяти минут в Momax QU2W достаточно, чтобы полностью обеззаразить гаджет. Кладем его в бокс, закрываем, и как только лампочка на корпусе погасла, значит стерилизатор отработал.

Прибор использует особое излучение с длиной волны 240-280 нм. Кроме очистки смартфона некоторые модели могут выполнять функцию зарядного устройства. В него также встроен аромадиффузор мощностью 0,5 Вт, который ароматизирует гаджеты, находящиеся внутри, приятным запахом.

Размеры дезинфектора: 199 х 105 х 30 мм, масса - 300 г, объем камеры - 0,7 л. В Беларуси нам не удалось найти такого предложения, а на Украине эти устройства продаются по цене около 30 долл.

Набор для вечеринок Frekvens от ИКЕА

Компания ИКЕА выпустила лимитированную коллекцию товаров для вечеринок под названием Frekvens («Частота»), которую мебельный гигант разработал совместно со шведским дизайнерским коллективом и производителем синтезаторов и аудиотехники Teenage Engineering.

Основой коллекции является модульная портативная аудиосистема. Она состоит из колонок с сабвуфером и светильников, штатива и накладок красного и желтого цветов, которыми можно украшать оборудование. Колонки соединяются со смартфоном, компьютером и другими гаджетами по Bluetooth. Работают они от сети либо батареек. Светильники и колонки можно произвольно объединять друг с другом или развесить на штативе.

Коллекция ориентирована на молодых людей, которые могут устроить вечеринку не только дома, но и, например, на природе. Остальные предметы в коллекции предназначены для стильного оформления вечеринки: чашки, подносы, столики, барные стулья, светильники, одеяла, чехлы для подушек, сумки и т.д.

Что касается цен: в ассортименте два динамика - модель за 69,99 долл. и портативный вариант за 19,99 долл. Сабвуфер стоит 149 долл., поддон с подсветкой для колонок - 10 долл.

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