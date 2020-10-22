Библиотека руководителя

В «золотой» коллекции бизнес-литературы - бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Владимир Древс. Миллионер с хорошей кармой. Как найти предназначение и построить свой бренд. - М.: Эксмо, 2020. - 272 с.

Деньги приходят не к тем, кто ставит перед собой цель их заработать, а к тем, кто стремится сделать мир лучше, убежден автор книги, эксперт по созданию личного бренда и ученик всемирно известного бизнес-тренера Бодо Шефера.

В.Древс считает, что стать счастливым и успешным невозможно без нравственно-этической основы, которая закладывается с помощью древних духовных знаний. Книга учит правильно позиционировать и продвигать себя и свой бизнес в соцсетях, избегая типичных ошибок вроде размещения в аккаунте некачественных снимков и чужих цитат.

Майкл Армстронг. Главный учебник HR в мире. - М.: Эксмо, 2019. - 416 с.

Люди - стратегический ресурс, который требует управления с учетом актуальных целей и задач организации. Учебник по стратегическому управлению сотрудниками стал незаменимым пособием для руководителей. М.Армстронг предлагает проверенные техники и инструменты, нацеленные на практическое применение с учетом специфики компании.

Оливия Кабейн. Харизма. Как влиять, убеждать и вдохновлять. - М.: Альпина Паблишер, 2018. - 432 с.

Книга развенчивает один из самых закостенелых мифов современности о том, что харизма - дар богов. Многие считают, что это врожденное качество и воспринимают харизматичную личность чуть ли не как сверхчеловека. Но это совсем не так.

Сравните записи ранних выступлений Стива Джобса с его последними обращениями к публике и увидите, насколько харизматичнее он стал. Автор доказывает, что харизма - это навык, который по силам освоить каждому.

Радислав Гандапас, Евгений Черноиваненко. Логика человеческой жизни. - М.: АСТ, 2020. - 480 с.

Авторы решили описать логику человеческой жизни во всех главных аспектах. Тут и любовь, и власть, и богатство, и старость, и отношения с детьми, и проблема Бога... Чтение этой книги потребует активного размышления. Но в итоге вы сможете преодолеть владеющие большинством из нас иллюзии, победить мучающие страхи и открыть для себя новое - созидательное и оптимистическое - понимание жизни.

Илья Качай, Павел Федоренко. Без антидепрессантов! Избавься от стресса, тревоги и паники. - М.: АСТ, 2020. - 352 с.

Это пошаговое руководство по избавлению от депрессии, тревоги, тоски и уныния. Без антидепрессантов, сеансов у психотерапевтов, постоянной самокритики и мыслительной жвачки. Причем позволяет сделать это быстро, просто, эффективно. Вы получите ключи к отличному настроению и счастливой жизни.

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