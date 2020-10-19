Оптимизация налогообложения. Реально ли это в Беларуси?

Налоговый консультант о том, где находится черта между легальной и нелегальной оптимизацией, за которую лучше не переступать.

- Законодательство Республики Беларусь не содержит таких категорий, как «налоговое планирование», «налоговая выгода», «налоговая оптимизация», т.е. нет конкретных норм, объясняющих что это такое. А раз нет норм - есть субъективное восприятие данных понятий как со стороны контролирующих органов, так и со стороны бизнес-сообщества. Но между легальной и нелегальной налоговой оптимизацией - тонкая грань, преступление которой может завести плательщика в административное или уголовное законодательство.

Сейчас мы начали работать в таких условиях, когда при составлении документов приоритет отдается сути, а не форме хозяйственной операции. Вы можете собрать пакет документов, которые будут оформлены в соответствии с законодательством (например, заключен договор на оказание услуги, оформлены акты оказанных услуг, все реквизиты в хозяйственных документах соблюдены и подписаны). Но если собранные контролирующими органами доказательства будут свидетельствовать, что основной целью этой операции было уменьшение налогового платежа (например, услуга не была оказана вовсе или ее стоимость существенно завышена) или возврат налогов и сборов из бюджета, то сумму налоговых платежей плательщику (налоговому агенту) могут пересчитать. Точнее - непременно досчитают!

Исходя из информации, опубликованной в открытых источниках, и из собственного опыта, можно привести типичные способы занижения или искажения налоговой базы, использование которых, как правило, приводит к негативным последствиям:

- проведение экспортных операций на незначительные суммы с целью возврата НДС из бюджета;

- манипулирование входящим НДС посредством закупки партий товаров или материалов и в дальнейшем осуществление полного или частичного возврата данных товаров и материалов;

- завышение стоимости выполненных работ (СМР, работ по текущему ремонту и др.) или оказанных услуг (маркетинговых, консультационных, управленческих, бухгалтерских и т.д.);

- составление фиктивных документов на выполнение работ или оказание услуг;

- «планирование» уровня затрат между связанными бизнес-единицами и «переброска» фактически выполненных работ или оказанных услуг на нужную бизнес-единицу с целью снижения налога на прибыль;

- покупка имущества для личного использования руководством или собственниками бизнеса (автотранспортные средства, топливо, бытовая техника, строительные материалы и т.д.);

- приобретение услуг и работ для личного использования руководством или собственниками бизнеса (например, услуги дизайнера при строительстве частного дома, выполнение работ по текущему ремонту квартиры) и др.

Растиражированные способы «налоговой оптимизации» хорошо известны контролирующим органам. Поэтому не стоит бездумно применять все то, что вы услышали или что вам посоветовали. Более того, вы можете некорректно применить совет: что-то не использовать за ненадобностью, что-то изменить и в итоге получить совсем другой результат. Реальное налоговое планирование - это сложная и постоянная работа, в которой нужно учесть множество норм налогового законодательства, структуру и суть бизнеса, ситуационные «мелочи» и при этом не преступить тонкую грань.

Елена ИГНАТОВИЧ, член экспертного совета

Палаты налоговых консультантов Республики Беларусь,

налоговый консультант ООО «ХЕЙМДАЛЛЬ»

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