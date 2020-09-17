Новое в регулировании строительной отрасли

На рынке в очередной раз кардинально меняются «правила игры».

Главным событием лета в отрасли можно считать Указ от 2 июля 2020 г. №247 «О строительстве жилых помещений». Разработка этого документа велась на протяжении нескольких месяцев, встречая яростное сопротивление со стороны бенефициаров действующего порядка финансирования - частных застройщиков - якобы это приведет к их банкротству. Инсайдеры комментируют эту ситуацию следующим образом: банкротство продающих офисов в интересах производственных звеньев отрасли только оздоровит ситуацию на рынке.

В профильном Министерстве официально заявляют, что согласно Указу строительство многоквартирных жилых домов с привлечением денежных средств граждан будет осуществляться застройщиками (заказчиками) с размером прибыли не более 5% от определяемой в текущих ценах сметной стоимости помещений, если иное не установлено Президентом.

Преимущественное право строить такие дома предоставляется коммунальным унитарным предприятиям по капитальному строительству, а также строительным организациям, имеющим собственную техническую базу и специалистов. Это подтверждается аттестатом соответствия на выполнение функций генерального подрядчика по строительству объектов 1-4-го классов сложности.

Скажем прямо, этот документ трудно назвать революционным. Во-первых, он вступает в силу только в 2021 г. (спустя 6 месяцев после опубликования). Во-вторых, не касается ни одного из ныне реализуемых проектов, включая сверхмасштабную застройку бывшего старого столичного аэропорта, комплекса «Минск Мир». В-третьих, требование о независимом аудите для уточнения степени выполнения поручения относительно ограничения 5%-ного размера прибыли физическим лицам включается только после завершения проектов, а это по самым оптимистичным оценкам - 2022-2023 гг. Стоит ли переживать о перспективах подобных новаций в условиях крайне нестабильной общественно-политической и экономической обстановки?

При этом в числе позитивных реформ пролонгированного действия, безусловно, стоит упомянуть известия о том, что Межведомственный совет при правительстве Беларуси согласовал в июле очередные 8 строительных норм и 3 стройправила. Разработку еще 22 подобных документов планируют завершить до конца года.

Директор РУП «Стройтехнорм» Игорь Лишай в этой связи отметил, что речь идет о кардинальном пересмотре всей отраслевой нормативной базы: «Сегодня многие прогрессивные технологии, новые стройматериалы и архитектурные подходы затруднительно применяются, потому что именно этого технического решения не было в нормах, которые достались нам со времен Советского Союза. Нужно дать возможность архитекторской задумке, новым стройматериалам и технологиям найти свое отражение в строительстве и проектировании».

Владислав ПЛАТУН

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