Строительная отрасль демонстрирует рост второй год подряд

Доля строительства в структуре ВВП Беларуси по итогам 7 месяцев 2019 г. выросла до 5,5% (+0,5 п.п. к аналогичному периоду 2018 г.).

Причем, как отмечают в Министерстве архитектуры и строительства, прирост производства наблюдается как на строительных площадках, так и на профильных предприятиях.

- Работа отраслевой промышленности ориентирована на платежеспособный спрос на отечественном рынке, увеличение экспорта, сохранение занятости и недопущение «работы на склад», - говорит заместитель министра Олег Швец. - При этом следует отметить, что одновременно с наращиванием производственных темпов происходит снижение складских запасов, которые сегодня не превышают среднемесячный объем выпуска продукции. По итогам I полугодия обеспечен положительный уровень рентабельности продаж. Продолжается работа по расширению экспортных направлений. Постепенно осваиваются новые рынки. Так, удельный вес поставок в страны Евросоюза за 2 года вырос с 19,1 до 28,2%.

Белорусская промышленность строительных материалов сегодня представлена более чем 500 субъектами хозяйствования, мощности которых в последние годы заметно увеличились. За 7 месяцев 2019 г. выпуск цемента увеличился на 9,6% к аналогичному периоду прошлого года (более 2,7 млн т), щебня гранитного - на 3,7% (около 10 млн т), блоков из ячеистого бетона - на 1,6% (1,5 млн куб. м), кирпича и блоков силикатных - на 6% (более 130 млн шт. усл. кирпича), кирпича и блоков керамических - на 1,5 % (более 110 млн шт. усл. кирпича), изделий на основе стекловаты - на 13% (730 тыс. куб. м), плитки керамической - на 4,6% (16 млн кв. м), железобетонных и бетонных изделий - на 13,4% (550 тыс. куб. м), бетонных и железобетонных изделий для индустриального домостроения - на 19,4% (350 тыс. куб. м).

- Производственные мощности увеличиваются не с целью повсеместного замещения импорта, а для обеспечения внутреннего спроса современными, качественными строительными материалами, конкурентоспособными как на внутреннем рынке, так и за пределами страны, - подчеркнул Олег Швец. - Мы не ставим цель - полностью исключить внешние поставки строительных материалов, так как у потребителя всегда должен быть выбор, но, конечно, наша задача - увеличить присутствие отечественной продукции на белорусском рынке.

Полный текст интервью с заместителем министра строительства и архитектуры «Прочный фундамент для новых достижений», опубликован в печатной версии журнала «Директор» №10/2019.

Ссылки по теме:

Минск сможет финансировать строительство в городах-спутниках ...

Недвижимость в Беларуси продолжает дорожать