Беларусь на пороге длительной рецессии

Хотя власти декларируют оптимизм и прогнозируют нулевой рост ВВП по итогам 2020 г.

Основным фактором (наряду с другими, в том числе внешними) негативной динамики стала пандемия COVID-19, которая обусловила фазы циклического спада. По данным Белстата, в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года коронавирус привел к падению оптового товарооборота на 9%, общественного питания - на 21,2%. Грузоперевозки упали на 8,8% (пассажироперевозки на всех видах транспорта - на 28,4%). Инфляция вышла за рамки годового прогноза (цены в июне выросли на 5,2% по сравнению с 2019-м). Промышленное производство снизилось на 3,1%.

На этом фоне население посылает негативный сигнал монетарным властям. В январе-июле физические лица купили (5,652 млрд долл.) наличной и безналичной валюты на 873,8 млн долл. больше, чем продали (4,778 млрд долл.). Субъекты хозяйствования (резиденты Беларуси) также имеют аналогичное положительное сальдо (12,943 млрд долл. против 12,197 млрд).

Во II квартале спрос (внешний и внутренний) сократился на 20%. ВВП за этот период снизился почти на 3%, а по итогам полугодия - на 1,7% (см. рис.). При этом падение белорусской экономики не было таким резким как в отдельных странах ЕС, США и России.

Такая динамика обусловлена несколькими причинами. Большинство крупных госпредприятий, несмотря на сокращение спроса и ухудшение состояния своей ликвидности, продолжали работать на склад готовой продукции. В промышленности, например, во II квартале запасы достигли 80% от среднемесячного объема производства.

Отсутствие ограничений для бизнеса в активный период распространения пандемии не позволило экономике скатиться в активную рецессию, в т.ч. предотвратить резкое падение потребительского спроса (недопущение сокращения занятости и обвала зарплат). Отдельные отрасли (сельское хозяйство, информация и связь, строительство) также подставили плечо ВВП (по прогнозу - спад до 5% в I полугодии).

Но эффект от антикороновирусных мер носит кратковременный характер. Увеличился разрыв между производством и спросом, который негативно скажется на деятельности организаций в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В условиях новых внутренних и внешних рисков (в финансовой и торговых сферах, вторая волна пандемии и др.) с таким багажом проблем они могут скатиться в продолжительную рецессию.

Новая волна пандемии может легко разрушить механизмы поддержки ВВП. Любой кризис (экономический или финансовый), как правило, сопряжен с девальвацией. Поэтому позиция Нацбанка в существующих условиях становится ключевой, в т.ч. его курсовая и денежная политика. Для Беларуси существуют риски, которые связаны с включением печатного станка для поддержания уровня зарплат в условиях COVID-19 и снижения спроса.

Евгений КАЧУРОВСКИЙ,

президент международного некоммерческого фонда «Новая экономика»

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