Как выбраться из «ковидного» кризиса?

Прогноз падения ВВП стран Европы и Центральной Азии и перспектив восстановления экономик от Всемирного банка.

Оценивая перспективы экономики региона, Всемирный банк отмечает, что в 2020 году прогнозируется спад на 4,7%. При этом рецессия затронет почти все страны. Экономику России, по прогнозам, в этом году ждет спад на 6%, Беларусь уйдет в минус на 4%, Украина – на 3,5%, Польша – на 4,2%. Беларусь сможет удержать падение ВВП на уровне других стран и даже существенно опередить по данному показателю Россию. Однако, куда существеннее то, как быстро страны смогут восстановиться после кризиса, вызванного коронавирусом.

Согласно прогнозу, Украина уже в следующем году практически полностью отобьет потерянные от пандемии позиции, показав рост ВВП на уровне 3%. Казахстан из потерянных в 2020 году 3%, в 2021-м вернет 2,5%, Грузия покажет рост ВВП 4%, хотя в текущем году потеряет 4,8%. А вот Россия, из потерянных в 2020 году 6% сможет вернуть лишь 2,7%.

Самые печальные перспективы из всех экономик региона у Беларуси. Всемирный банк ожидает, что экономика нашей страны в 2021 году сможет показать рост не более 1%.

Лучше всех коронавирус преодолеет экономика Узбекистана. Это единственная страна, где ВВП в 2020 году прирастет на 1,5%, а в 2021 году покажет рост 6,6%.

Серьезнее всех пострадают страны, для экономики которых характерны прочные торговые и финансовые связи, в том числе за счет денежных переводов, с зоной евро или Россией.

«Дальнейшее распространение инфекции по странам региона и принятие в связи с этим ограничительных мер ляжет еще более тяжелым бременем на потребление и инвестиции. В дополнение к этому резкое сокращение объемов денежных переводов может усугубить спад в экономике региона. Длительная рецессия может отрицательно сказаться на финансовом секторе стран региона и усилить риск финансовой нестабильности. Продолжительное ухудшение настроения инвесторов может стать причиной существенного сокращения объемов прямых иностранных инвестиций», - отмечают во Всемирном банке.

Источник: Ежедневник