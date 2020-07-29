Что такое обратная связь и зачем она нужна?

По статистике 79% руководителей не умеют общаться с подчиненными. И это очень плохая новость, - считает Сергей КОЛЕСНИКОВ, совладелец и управляющий партнер Международной Академии Человеческого Капитала IHCA.

- Согласно статистике, собранной IHCA.Laboratory в 2019-2020 гг., 79% подчиненных отмечают, что крайне редко слышат обратную связь от своих начальников. Рассмотрим это на примере. Руководитель поставил сотруднику задачу и тот отправился ее выполнять. Задача - непростая, требует много времени. Сотрудник приступил к ее выполнению и, искренне стараясь сделать все как надо, несколько дней «пыхтит» над тем, что должно привести к результату.

Ему кажется, что он делает все правильно, и «спасибо» от босса не заставит себя ждать. Но не тут-то было! В ходе выполнения задачи он не учел ряд нюансов, о которых просто не мог знать. Руководитель их знал, но забыл сообщить, а когда контролировал работу и видел, что что-то пошло не так, не нашел времени вызвать сотрудника в кабинет и разобраться с тем, как выполняется задание. Итог понятен - задача в срок не выполнена. Руководитель злится на «бестолкового» сотрудника. А у сотрудника нет никакого желания больше браться за подобные проекты.

В управлении термин «обратная связь» используется сравнительно недавно. Тогда как, например, тема обратной связи является одной из принципиальных основ работы электротехники. Это процесс, приводящий к тому, что результат функционирования какой-либо системы влияет на параметры, от которых зависит функционирование этой системы.

Другими словами, на вход системы (в менеджменте - это подчиненный) подается задача или, например, некое правило, которое должно соблюдаться, после чего сотрудник выполняет работу. Результат работы - выполненная задача, которую можно оценить в сравнении с эталоном (чего мы хотели в идеальном варианте и что получили по факту выполнения работы). Обратная связь в этой схеме призвана повлиять на то, как в следующий раз будет выполняться задача или исполняться некое правило.

Связь - это отношение взаимной зависимости и общности между руководителем и подчиненным, коллегами, подчиненными и руководителем. Нередко можно заметить, как руководители, особенно начинающие, игнорируют понимание взаимной зависимости. Каждый из нас ждет обратную связь. Когда мы что-то делаем или уже сделали, нам важно понимать, как окружающие оценивают это.

Опыт показывает, что большинству исполнителей, членам команд важно мнение окружающих. При отсутствии обратной связи многие сотрудники теряются, а в критическом случае впадают в состояние фрустрации. Такой же связи ожидают и топ-менеджеры. Им важна поддержка подчиненных в том, что они правильно ведут компанию к достижению целей бизнеса.

Почему нужно давать обратную связь? Отсутствие обратной связи - это отсутствие информации. И при таком отсутствии возможны два сценария развития событий:

Мы продолжаем делать так, как делали. И хорошо, если мы двигались в правильном направлении. А если нет? Что произойдет, если наши действия ошибочны и нам об этом никто не сказал?

Мы нуждаемся в информации, и ее отсутствие сеет в нас страх неуверенности. Неуверенность - это путь к проигрышу. А в бизнесе - это путь к снижению деловой активности и производительности сотрудника…

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