COVID-19 - аргумент или отговорка?

Как предприятию выполнить обязательства в условиях форс-мажора, минимизировав экономические риски.

Немало белорусских компаний уже несколько месяцев работают в условиях пандемии коронавируса. Это может привести к неисполнению договорных обязательств и, как следствие, штрафам и спорам. Может ли в этих условиях предприятие защитить свои интересы и минимизировать риски?

Как известно, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией COVID-19. Власти сразу нескольких государств заявили о начале карантина и закрыли границы. Среди них - крупнейшие торговые партнеры Беларуси: Россия, Украина, Литва, Латвия и Польша. В сложившейся ситуации многие предприятия задаются вопросом: является ли COVID-19 форс-мажором и весомым аргументом для неисполнения своих обязательств перед банками, контрагентами, персоналом и даже государством без штрафных санкций и негативных последствий?

Можно ли считать коронавирус форс-мажором? Юристы обращают внимание на то, что само определение «форс-мажор» не содержит указаний на конкретные факты, действия, обстоятельства, позволяющие отнести какое-либо событие к обстоятельствам непреодолимой силы (ОНС). Стороне, которая ссылается на форс-мажор, рекомендуется обратиться в компетентный орган страны, где возникло обстоятельство непреодолимой силы. Этот орган и выдает соответствующий сертификат или свидетельство. В нашей стране заключения об освидетельствовании ОНС выдает Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП).

В Беларуси к обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены как природные стихийные явления (наводнения, ураганы, пожары и т.д.), так и явления общественной жизни (войны, забастовки и т.д.). Как правило, к ним не относятся:

- изменение курсов валют;

- снижение выручки от продажи товаров, работ, услуг, в том числе в связи с приостановлением деятельности;

- снижение уровня посетителей кафе, ресторанов, иных организаций общественного питания, казино, гостиниц, кинотеатров;

- увеличение стоимости транспортировки товаров, в том числе морским транспортом и др.

Юристы БелТПП отмечают, что коронавирус или возникшие в связи с ним эпидемия и пандемия сами по себе не могут считаться ОНС, но таковыми можно признать ограничительные и другие меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19 и его последствий и возникшие после заключения конкретных договоров. Например, к ограничительным мерам можно отнести решения государственных и местных органов управления, постановления правительств, в том числе направленные на ограничение поставок, свободное перемещение товаров и рабочей силы или закрытие границ.

По словам начальника юридического управления БелТПП Виталия Вабищевича, пандемия может являться ОНС, но только когда через нормативно-правовые запреты влияет на исполнение договора. Если ограничительные меры приняты на территории иностранных государств, то подтверждающими наличие ОНС документами также могут служить выданные уполномоченными в этих странах организациями сертификаты о форс-мажорах…

Татьяна МАНЕНОК

Полностью эта публикация доступна подписчикам печатной и электронной версий: https://director.by/poluchit-zhurnal/podpisatsya.

Ссылки по теме:

Форс-мажор. Три способа защиты бизнеса ...

Как минимизировать риски при заключении внешнеэкономических договоров