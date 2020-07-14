«Экономическое чудо» Вьетнама. Как им это удалось?

С помощью мягкой денежной политики страна на протяжении трех десятков лет обеспечивает стабильный рост ВВП без высокой инфляции.

Министерство финансов и Национальный банк Беларуси до недавнего времени осуществляли жесткую денежную политику, которая выражалась в том, что ставки по кредитам держались на сравнительно высоком уровне, а бюджет формировался с профицитом. Только эпидемия и экономический кризис немного изменили ситуацию, и с 20 мая Национальный банк снизил ставку рефинансирования с 8,75 до 8% годовых. При этом глава Нацбанка Павел Каллаур заявил о переходе от нейтральных к умеренно мягким монетарным условиям. В то же время, бюджет Беларуси по-прежнему выполняется с профицитом.

Белорусские финансовые ведомства объясняют свои действия желанием обеспечить финансовую стабильность и, в первую очередь, низкую инфляцию. Но вот парадокс: другим странам как-то удается проводить мягкую денежную политику и сохранять стабильность на протяжении десятилетий. Примеров множество - США, Япония, ЕС. Более того, удается это иногда и странам, не столь экономически развитым. Поэтому возникает вопрос: почему у белорусских финансовых ведомств не получается сделать то же самое?

Чтобы ответить на этот вопрос, можно рассмотреть опыт Вьетнама, экономика которого развивается быстрыми темпами на протяжении уже почти 30 лет, несмотря ни на какие кризисы. Так, в 2019 г. ВВП этой страны увеличился на 7,02%. Причем, ВВП Вьетнама устойчиво растет на протяжении десятков лет, чего в Беларуси не наблюдается. Отчасти это можно объяснить связями с Китаем, который активно осуществляет инвестиции в соседней стране. Но перевод производства из Китая во Вьетнам ускорился только в последние годы. А ведь рост экономики Вьетнама наблюдался и ранее!

Так, в 2016 г. ВВП Вьетнама вырос на 6,21% после увеличения в 2015 г. на 6,68%. При этом индекс розничных цен в 2016 г. составил всего 2,66%, доходы бюджета - 46,9 млрд долл., расходы - 55,9 млрд. Таким образом, дефицит бюджета равнялся 9 млрд долл., или 5,52% ВВП! Средняя зарплата в стране выросла на 7,4% и достигла 270 долл. Объем кредитования в 2016 г. увеличился на 18%, что по оценкам вьетнамских специалистов стало основной причиной экономического подъема. Они подсчитали, что для прироста ВВП на 1% требуется увеличение кредитования на 2,5-3%. Базовая кредитная ставка Банка Вьетнама составила 4,5%, а ставка рефинансирования - 6,5%, причем обе ставки не менялись с марта 2014-го.

Для сравнения: в 2016 г. бюджет Беларуси был исполнен с профицитом в размере 1,4 млрд рублей, что составляло 1,5% от ВВП. Задолженность экономики по кредитам не выросла, а сократилась. Инфляция равнялась 10,58%. Ставка рефинансирования Нацбанка за тот год опустилась с 25 до 18%. А сам ВВП снизился на 2,6%, что не удивительно, учитывая профицит и высокие ставки по кредитам.

Подобные отличия в денежно-кредитной политике и темпах развития экономики Беларуси и Вьетнама были характерны и для предыдущих пяти лет. Бюджет Вьетнама в те годы был дефицитным, но ВВП быстро рос. При этом стране удавалось обеспечивать сравнительно низкую инфляцию. Правда, в кризисном 2011 г. она подскочила до 18,1%, но уже в 2012-м опустилась до 6,81%, а затем - еще ниже.

Столь удивительная стабильность цен в условиях мягкой денежно-кредитной политики имеет свое объяснение: причина в долговой политике руководства Вьетнама. Из-за дефицита бюджета государственный долг Вьетнама на протяжении 2010-2015 гг. все время рос. Внутренний долг увеличился с 25,9 до 75,1 млрд долл., то есть в 2,9 раза, а внешний долг - с 32,4 до 54,9 млрд долл., или всего на 69,4%. Доля государственного долга в ВВП страны выросла с 50,29 до 63,28%.

Вьетнам проводит очень осторожную политику в части формирования внешнего долга, делая ставку, прежде всего, на мобилизацию внутренних ресурсов.

Т.е., правительство Вьетнама, направляя значительные усилия на развитие отечественной экономики, проводит весьма осторожную политику в области формирования своего внешнего долга, и делает ставку на мобилизацию, прежде всего, внутренних источников. Именно такая политика позволяет стране поддерживать дефицит государственного бюджета на стабильном уровне и обеспечивает одни из самых высоких темпов роста экономики.

В частности, в 2016 г. вьетнамский Госбанк сумел добиться необходимых показателей по кредитованию и инфляции, а также удержать управляемость валютного курса вонга путем купли-продажи на открытом рынке гособлигаций, казначейских ценных бумаг, иностранной валюты и других стабильных активов. Эмиссия правительственных облигаций и ценных бумаг с правительственной гарантией составила 11,2 млрд долл., а в 2015 г. - 11,4 млрд долл.

Во Вьетнаме одной из движущих сил подъема экономики считают ведение бизнеса на внутреннем рынке. А у нас ставка делается на экспорт.

Беларусь проводит прямо противоположную политику в отношении государственного долга: ставка сделана на внешние заимствования, тогда как внутренние играют второстепенную роль. На 1 мая 2020 г. внешний государственный долг нашей страны составил 16,6 млрд долл., а внутренний оказался примерно в 3 раза меньше - 9,6 млрд руб. Внутреннего рынка государственных облигаций с постоянными котировками в Беларуси вообще нет.

Владимир ТАРАСОВ

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