Зачем Беларусь возвращается к мягкой денежно-кредитной политике

Правительство требует от банков увеличить финансирование экономики. Выдержит ли финансовая система?

Еще 20 мая Нацбанк неожиданно объявил о завершении периода нейтральной денежно-кредитной политики (ДКП) и переходе к «умеренно мягким монетарным условиям». Ставка рефинансирования сначала была снижена на 75 базисных пунктов - до 8% годовых, а позднее - еще на 25 б.п. - до 7,75%. Соответственно снизились ставки по операциям регулирования ликвидности банков.

Интересно, что заявление о корректировке ДКП было сделано регулятором как раз тогда, когда коммерческие банки начали понемногу поднимать рыночные кредитные ставки. Как заявил Председатель Правления Национального банка Павел Каллаур, решение было продиктовано необходимостью поддержать внутренний спрос и инвестиционную активность в реальном секторе. Читай - поддержать преимущественно крупные предприятия в разгар кризиса и накануне выборов.

19 июня окончательную смену вектора ДКП подтвердило совещание, которое провел Президент Беларуси. На нем Глава государства однозначно потребовал «задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики» и дальнейшего снижения ставки рефинансирования с целью обеспечения роста кредитования экономики.

Одновременно правительство и Нацбанк предприняли ряд мер, которые должны стимулировать банки выдавать кредиты экономике. Так, до 31 декабря 2020 г. Нацбанк смягчил ряд пруденциальных требований, которые ограничивали банки в выделении финансирования. До конца года при расчете показателя достаточности нормативного капитала в отношении кредитной задолженности и ценных бумаг «системно значимых заемщиков» банкам разрешено применять степень кредитного риска в размере 100%. А если задолженность обеспечена гарантиями правительства - 20% по задолженности в иностранной валюте и 0% по задолженности в белорусских рублях. Банкам также разрешено применять значение норматива покрытия ликвидности в размере 80% (ранее требовалось 100%). А также было снижено значение консервационного буфера капитала до 2 процентных пунктов.

Многие эксперты уже выразили опасения по поводу смягчения ДКП в условиях роста убыточности отечественных предприятий и наращивания складских запасов, предположив, что это может вызвать рост инфляции и проблемной задолженности, которая на 1 апреля оценивалась Нацбанком в 5,36%. А банки ужесточили требования к риск-менеджменту.

- Активность всего бизнес-сегмента упала. Очевидно, что скоро рынок почувствует рост проблемной задолженности, что неизбежно приведет и к падению маржинальности банковского рынка, - комментирует Ольга ЦУРАН, директор по малому и среднему бизнесу ЗАО «МТБанк». - Поэтому риск-требования банка сегодня ужесточаются. Банк внимательно изучает и анализирует ситуацию, оценивает, какие отрасли падают, какие растут, и, исходя из этого, корректирует риск-стратегии. Самые частые запросы со стороны юрлиц, приостановивших деятельность, - реструктуризация кредитов и приостановка начислений по пакетам услуг. Их банк рассматривает индивидуально по каждому клиенту. Среди тех, кто продолжает работать, остался спрос на продукты финансирования. Прежде всего, у компаний, работающих на экспорт-импорт…

Константин КОРЖЕВИЧ

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