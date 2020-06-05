COVID-экономика. Пора реанимировать бизнес

Беларуси, вероятно, удалось избежать наихудшего сценария в условиях глобальной пандемии коронавируса.

Однако у многих предприятий нет запаса прочности, чтобы при нынешнем шоковом сжатии спроса во многих отраслях продержаться хотя бы несколько месяцев. Без финансовой поддержки со стороны государства могут разориться до трети частных компаний.

Иллюзия тихой гавани

Официальная статистика создает ощущение, что катаклизмы мировой экономки обошли Беларусь стороной. По итогам I квартала 2020 г. национальный ВВП сократился к аналогичному периоду прошлого года на символические 0,3%. При этом некоторые отрасли и вовсе не заметили кризиса. Сельское и лесное хозяйство приросли на 4,6%, строительство - на 6,3, информация и связь - на 7,4%. В минус белорусская экономика ушла лишь «благодаря» промышленности, которая сформировала 0,7% отрицательного прироста ВВП, а также транспортно-логистическому сектору (-0,3%).

Более драматично обстоят дела в других регионах планеты. Например, экономика ЕС по сравнению с I кварталом 2019 г. сократилась на 2,7%, еврозоны - на 3,3, США - на 4,8%. Так за счет чего удержались наши показатели? Сказалось сразу несколько факторов. Это и отсутствие жестких карантинных мер, которые если не уберегли внутренний спрос от падения, то хотя бы не усугубили тренд. Это и положительное значение ВВП России - основного торгово-экономического партнера: по итогам I квартала прирост в соседней стране в годовом выражении составил 1,8%.

При этом в чем-то сказались методологические особенности оценки ВВП: в Беларуси его считают по произведенному, а не по проданному продукту. К тому же квартальный анализ не в полной мере учитывает показатели малого и среднего бизнеса, который первым отреагировал на изменения рынка под влиянием пандемии. Стоит учесть и то, что многие экономические показатели инертны. В марте, когда Беларусь начала ощущать влияние COVID-19, большинство субъектов хозяйствования продолжали работу в рамках ранее заключенных договоров.

В целом в начале года в среде частного предпринимательства чувствовался умеренный оптимизм. Как показал опрос 400 малых и средних частных компаний, сохранить объемы бизнеса планировали 50,5% респондентов, нарастить - 46,8, и только 2,8% респондентов нацелились на сокращение своей деятельности. Об этом в ходе недавнего пресс-брифинга сообщил председатель Наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.

Что потеряли?

Закрытие границ и прочие карантинные меры, принятые большинством европейских стран, серьезно изменили экономическое положение белорусских предприятий.

По итогам I квартала ВВП Беларуси снизился на 0,3% к аналогичному периоду 2019 г.

Как показало исследование, проведенное в марте Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского (БСПН), наиболее значительные потери понесли пассажирские перевозчики и субъекты туристической деятельности (в этом месяце их выручка сократилась на 50-90% к аналогичному периоду 2019 г.), а также смежные обслуживающие сектора, потерявшие до 40-50% денежного потока. Из-за карантина и самоизоляции в убытке оказались и сориентированные на внутреннего потребителя сектора: парикмахерские, субъекты общественного питания сообщили о снижении выручки на 10-25%.

Сбои в поставках сырья и материалов, сжатие товарооборота, негативное влияние курсовых разниц значительно ухудшили положение промышленности. В ходе мартовского опроса представители этого сектора дали прогноз, что падение производства по итогам I полугодия 2020 г. может достигнуть 20%.

Шоковые последствия пандемии COVID-19 подтвердили и апрельские исследования. На падение выручки пожаловались 64% предприятий, в том числе у 40% респондентов она обвалилась более чем на 20%, сообщил результаты недавнего опроса старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC Родион Морозов.

Даже при отсутствии национального карантина население и бизнес сознательно уменьшили потребление, в результате 59% опрошенных отметили снижение спроса на внутреннем рынке. К наиболее беспокоящим проблемам бизнес также отнес нестабильность национальной валюты (на это посетовали 40% компаний), сохранение прежних ставок налогов и арендной платы (22%) и рост проблемной дебиторской задолженности (22%).

Кого не досчитаемся?

Пандемия в разной степени влияет на различные сферы белорусской экономики, о чем свидетельствуют статистика и исследования. Это связано не только с денежным потоком в компаниях, но и с их готовностью применять новые форматы работы. Отталкиваясь от этих двух показателей, в BEROC выделили уязвимые сектора.

В частности, наиболее значительные потери выручки (более чем на 20%) понесли транспорт и логистика, в которых о таком обвале сообщили 82% опрошенных, субъекты хозяйствования, оказывающие услуги по временному проживанию и питанию (89%), а также спорт, развлечения и досуг (90%). С точки зрения переориентации деятельности, наиболее печальная ситуация в строительстве, где о поиске новых форм работы сообщили только 10% компаний. При этом в транспортно-логистической отрасли и секторе «творчество, спорт, развлечения и отдых» вовсе не ответили на эти вопросы.

На падение выручки в апреле пожаловались 64% предприятий, в том числе у 40% респондентов она уменьшилась более чем на 20%.

Еще одним критическим фактором является объем «кубышки» белорусского бизнеса. О том, что финансовой подушки безопасности хватит менее чем на 2 месяца, сообщили 60% строительных компаний, 70% представителей сектора «творчество, спорт, развлечения и отдых» и 78% субъектов гостинично-ресторанного бизнеса. Примечательно, что расхожее мнение о том, что чем крупнее бизнес, тем он устойчивее, в нашей ситуации не работает.

Исследование BEROC не зафиксировало принципиальных отличий на этот счет между микро-, малыми и средними предприятиями. В целом, по оценкам Р.Морозова, до трети частных компаний могут не пережить текущий кризис по причине недостаточной финансовой устойчивости.

Меры и полумеры

В нынешней ситуации бизнес рассчитывает, прежде всего, на меры фискальной поддержки: налоговые каникулы, сокращение отчислений в ФСЗН, уменьшение штрафов. Многие хотели бы более низких ставок арендной платы, рассрочек в уплате банковских кредитов, облегченного доступа к финансовым ресурсам и прямой финансовой поддержки. Такие потребности фиксировались и мартовскими, и апрельскими исследованиями. Соответствующие предложения бизнес-союзы отправляли в адрес правительства.

Однако Указ от 24.04.2020 г. №143 «О поддержке экономики» несколько разочаровал бизнес своими полумерами. В документе содержатся инструменты поддержки вроде моратория на повышение базовой арендной величины, отсрочки и рассрочки арендной платы для некоторых отраслей. Предполагается применение отсрочки и рассрочки в уплате налогов в местные бюджеты и арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности. Возможно уменьшение сумм налога на недвижимость и земельного налога во II-III кварталах. Правом вводить такие меры поддержки наделены местные органы власти, вот только они не торопятся с решениями. Таким образом, далеко не все предложения делового сообщества услышаны, но и не факт, что будут реализованы предусмотренные в Указе.

При этом в Беларуси одновременно предприняли попытку зарегулировать цены (вначале вышло постановление Совмина от 30.03.2020 г. №184, которое сменило постановление МАРТ от 15.04.2020 г. №30).

«Принятие таких документов без обсуждения с деловым сообществом привело к непредвиденным ситуациям - вплоть до остановки деятельности организаций», - отмечает сопредседатель и директор БСПН Жанна Тарасевич. В бизнес-союзе хотели бы видеть более слаженную работу предпринимателей и власти, чтобы пакеты документов принимались не только оперативно, но и при участии делового сообщества.

Умереть, чтобы возродиться

Похоже, бизнесу в очередной раз придется рассчитывать преимущественно на собственные силы. Эксперты советуют компаниям сосредоточиться на управлении краткосрочной ликвидностью и осваивать новые форматы работы, а государству - создать условия для быстрой «консервации» предприятий (приостановки деятельности либо закрытия), чтобы сохранить капитал и после окончания пандемии быстро восстановить активы.

Экономика ЕС по сравнению с I кварталом 2019 г. сократилась на 2,7%, еврозоны - на 3,3, США - на 4,8%.



В своих оценках и рекомендациях BEROC исходит из опыта предыдущего кризиса 2015-2016 гг. Тогда не выжили порядка 8% активных частных компаний. По мнению Р.Морозова, в нынешней ситуации не стоит бояться высокой «смертности» среди бизнеса. Напротив, задача государства - сделать процессы санации и банкротства максимально простыми и быстрыми, чтобы снизить издержки и позволить предпринимательству возродиться после окончания пандемии.

Сейчас многие экономисты сходятся во мнении, что Беларуси, возможно, удалось избежать наихудшего сценария. Еще в апреле в BEROC допускали обвал белорусского ВВП на 18% по итогам года, однако с тех пор прогнозы несколько смягчились. Все-таки отказ от жестких карантинных мер оказал определенную поддержку экономике, да и наши соседи нацелены на постепенно сворачивание ограничений для хозяйственной деятельности.

В Исследовательском центре ИПМ обещают в ближайшее время сделать методологически выверенный квартальный прогноз. Вероятно, тогда и станут понятны реальные потери на ближайшие месяцы.

Алесь ГЕРАСИМЕНКО

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