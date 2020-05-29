Библиотека руководителя

В «золотой» коллекции бизнес-литературы - бестселлеры, полезные новинки, пособия для топ-менеджеров, бизнесменов и консультантов.

Джон Рокфеллер. Как я нажил 500 000 000. Мемуары миллиардера. - М.: АСТ, 2019. - 320 с.

Американский предприниматель Джон Дэвисон Рокфеллер - первый в истории «долларовый» миллиардер. Основав в 1870 г. нефтяную компанию «Стандард ойл», он заложил фундамент системы управления будущей империей. Предпринимательская жилка появилась у Джона еще в раннем детстве: покупал фунт конфет, делил его на маленькие кучки и с наценкой распродавал собственным сестрам.

Филантроп по образу мыслей, он основал «Фонд Рокфеллера» и жертвовал немалые суммы на медицинские и образовательные нужды.

Илон Маск. Откровенно говоря. - М.: Попурри, 2019. - 192 с.

Что на самом деле думает величайший провидец нашего времени? Илон Маск - человек, который записывает свои мечты в список дел и просто выполняет их. Даже самые фантастические. Как ему это удается? В чем секрет его гениальности? Узнайте, как нужно рассуждать, чтобы мыслить как И.Маск. Он расскажет об этом от первого лица. Прочитав книгу, вы дважды подумаете, прежде чем сказать: «Нет, у меня не получится».

Джен Синсеро. НЕ ТУПИ. Только тот, кто ежедневно работает над собой, живет жизнью мечты. - М.: Эксмо, 2020. - 208 с.

Это книга-тренинг с упражнениями и техниками для ежедневной работы над собой. С ее помощью вы повысите уровень энергии и сохраните осознанность и мотивацию даже в самые трудные времена.

«НЕ ТУПИ» каждый день будет поднимать боевой дух и заряжать на успех. Ее автор, знаменитая Джен Синсеро, призывает не сбавлять обороты на пути к успеху и ежедневно накачивать «мышцы крутости» в духовном тренажерном зале. Успех - способ существования, постоянной адаптации и роста. Чем больше вы делаете для его достижения, тем легче становится путь.

Ог Мандино. Самый великий торговец в мире. М.: Попурри, 2018. - 112 с.

Перед вами одна из самых вдохновляющих, мотивирующих и воодушевляющих книг последнего времени. Она представляет собой руководство по продажам, которое одинаково полезно и интересно как новичкам, так и бывалым торговцам.

О.Мандино - незаурядная личность, талантливый продавец, один из самых читаемых авторов в мире - уже помог миллионам читателей поверить в собственные силы, научил преодолевать трудности, добиваться успеха и достигать благосостояния.

Вячеслав Павлов. Мужские обиды, женские намеки и другие ошибки в отношениях. - М.: АСТ, 2020. - 320 с.

В книге собраны лучшие, самые яркие тексты автора популярного, но до сих пор анонимного блога в Инстаграме «Записки какого-то мужика» @zapiski_man! Это настоящий учебник для тех, кто осознанно подходит к построению гармоничных отношений - со своим партнером, с семьей - и прежде всего с самим собой. А тонкие жизненные наблюдения и отличное чувство юмора автора сделают чтение книги не только полезным, но и увлекательным.