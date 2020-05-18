Как за рубежом спасают свой бизнес

Несколько примеров из опыта крупнейших экономик и наших ближайших соседей.

Сколько потеряет мировая экономика из-за кризиса, связанного с пандемией, предсказать сложно. Прогнозы постоянно отстают от реальности. Тем не менее, последние оценки Bloomberg говорят о том, что потери в глобальном масштабе составят около 2,7 трлн долл. только в 2020 г., а годовой рост мирового ВВП будет либо равен нулю, либо окажется «в плюсе», но на уровне статистической погрешности. Чтобы минимизировать потери, правительства большинства стран уже сейчас активно поддерживают свой бизнес деньгами и различными льготными режимами.

США

Президент США Дональд Трамп подписал закон о поддержке экономики страны в размере 2,2 трлн долл. Этот пакет финансовой помощи стал самым крупным в истории страны. Кроме дополнительного финансирования системы здравоохранения и прямых выплат американцам, средства будут направлены и на поддержку бизнеса.

А именно: на займы для малого бизнеса в размере до 2 млн долл. по сниженным процентным ставкам выделено 367 млрд долл., на финансирование различных отраслей экономики, поддержку городов и штатов - 500 млрд, на расширенное страхование безработицы - 250 млрд. Компании, в которых не более 500 сотрудников, могут получить условно безвозвратные кредиты на сумму до 10 млн долл. для обеспечения бесперебойных выплат работникам.

Великобритания

Комплекс мер для спасения бизнеса в стране оценивается в 330 млрд фунтов стерлингов (это примерно 15% ВВП). Для бизнеса предусмотрены отсрочки платежей по налогам и налоговые льготы в общем размере 20 млрд фунтов стерлингов. Во-вторых, гарантированные кредиты среднему и малому бизнесу в сумме 1 млрд фунтов стерлингов (при этом государство оплачивает сборы и проценты по кредиту, а также дает гарантию на покрытие 80%).

Процентные ставки по кредитам для предприятий будут удерживаться на минимальном докризисном уровне. 100%-ная компенсация аренды для ритейлеров, а также компаний в сфере досуга и гостиничного бизнеса, если стоимость недвижимости более 51 тыс. фунтов стерлингов. Если стоимость недвижимости менее 15 тыс. фунтов - компания имеет право на грант в размере 10 тыс. фунтов. Компаниям, которые были закрыты на время пандемии, государство предоставит беспроцентные займы сроком до 12 месяцев для восстановления бизнеса. И это - далеко не все.

Германия

Здесь принято решение выделить для помощи предпринимателям 500 млрд евро. В частности, компании могут попросить отсрочку налоговых платежей. Государство предоставит кредиты через госбанк развития KfW для повышения ликвидности компаний даже при высоких рисках банкротства. Компании, которые ввели сокращенное рабочее время для сотрудников, могут получить компенсацию от правительства, чтобы не допустить увольнений. Субсидии на частичное возмещение стоимости аренды помещений.

Литва

Правительство выделит на поддержку экономики и борьбу с эпидемией более 5 млрд евро, или 10% ВВП. В том числе, на выплаты пособий работникам простаивающих предприятий, пособий по уходу за детьми и инвалидами в случае карантина в учебных заведениях и центрах социальной защиты, пособий для самозанятых работников и на отсрочку коммунальных платежей - 500 млн евро.

Такую же сумму предоставят для поддержания ликвидности бизнеса. Условием государственной поддержки будут являться простои в работе компаний, а также отсутствие в них массовых увольнений и практики неоплачиваемых отпусков. Важно отметить, что все льготы в равной степени касаются частного и государственного сектора.

Латвия

Здесь на программу экономической поддержки потратят около 2 млрд евро. Основные средства уйдут на выплаты пособий по простою работникам предприятий, пострадавших от кризиса, в размере 75% заработной платы, причем налогами эта сумма не будет облагаться. То есть по сути государство берет на себя обязанности работодателя платить зарплату его работникам. Но есть два условия: предприятие не должно быть замечено в уклонении от уплаты налогов и должно входить в список отраслей, пострадавших от кризиса.

Для самих компаний правительство одобрило предоставление кредитных гарантий для привлечения оборотных средств в банках либо для погашения кредитов через госагентство Altum. Предусмотрены налоговые каникулы, отмена или снижение арендной платы, юридическим лицам также до 1 сентября запрещено подавать в суд иски о банкротстве.

Польша

Польское правительство приняло пакет помощи экономике в размере около 212 млрд злотых (52 млрд долл.). Государство будет покрывать 40% заработной платы сотрудников компаний, пытающихся избежать увольнений. Работникам также будет разрешено задерживать выплаты по социальному страхованию.

Ассоциация польских банков объявила, что банки будут предлагать клиентам отсрочку по выплате кредитов на три месяца. Период погашения займа продлят на тот же срок. Государство также будет компенсировать компаниям затраты на выплату зарплаты для работников, которые вынуждены находиться дома. А самозанятые граждане, работающие по контрактам, в случае уменьшения дохода получат единовременное пособие.

Украина

Страна потратит только на прямые субсидии около 365 млн долл., не считая многочисленных льгот. Бизнесу будет возвращены суммы уплаченных в местные бюджеты земельного налога и налога на недвижимость за апрель. А также - установлены льготы по уплате налога на прибыль при условии финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом.

Частным предпринимателям на два месяца отменили уплату единого социального взноса, отложили штрафы и проверки, на три месяца отсрочили обязательное использование кассовых аппаратов, упразднили уплату налога на землю и на недвижимость. По всей стране введен запрет на повышение ставок по кредитам на время карантина.

Россия

Первый список мер по борьбе с коронавирусом, озвученный еще 16 марта, оценивается в 300 млрд росс. руб. Позднее на выплаты зарплат тем из нанимателей, кто сохранил не менее 90% штатной численности по отношению к мартовским спискам, выделили еще 1 млрд долл. Но это явно только начало.

Среди льгот для бизнеса можно выделить, в первую очередь, 3-месячную отсрочку по выплате налогов для компаний, работающих в сфере туризма и авиаперевозок, а также для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов и арендной плате за помещения, которые находятся в муниципальной или госсобственности. Госкомпании получат отсрочку до шести месяцев для выплаты дивидендов государству. Расширены программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Регионы, которые будут выполнять планы развития экономики, получат бюджетные кредиты.

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