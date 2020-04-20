«ИЗОВАК» выходит на квантовый уровень

Белорусская hardware-компания первой на постсоветском пространстве освоила пленочные технологии и начала подготовку производства устройств дополненной реальности.

Электроника и приборостроение в Беларуси всегда были развиты хорошо. В советский период это направление являлось одной из специализаций рес­публики. По некоторым оценкам, сейчас в стране действует около 150 приборостроительных предприятий, причем активно растут и развиваются на этом рынке отнюдь не промышленные гиганты, такие как Планар или Интеграл, а частные hardware-компании. Наиболее динамичные из них в 2017 г. объединились в Ассоциацию «Инновационное приборостроение».

Одним из основателей Ассоциации стала Группа компаний «ИЗОВАК», созданная выходцами из Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. «ИЗОВАК» специализируется в области тонкопленочных технологий, которые являются одной из основ современных микро- и оптоэлектроники, сенсорной техники и альтернативной энергетики. А в последнее время предприятие значительно продвинулось в области фотоники. Здесь уже создают устройства, в которых информация передается не электронами, а квантами света! Такими разработками в мире могут похвастать единичные предприятия, имеющие громадный опыт, ресурсы и многолетнюю историю.

На новые рынки

Сегодня тонкопленочные технологии применяются практически повсеместно. Например, в мониторах пленочное напыление заменило устаревшие стеклянные фильтры. Не обойтись без этих технологий при производстве сенсорных панелей и видеокамер для со­временных гаджетов, при создании литий-ионных аккумуляторов, накопительных элементов для солнечных батарей и в других сферах.

В 1990-е, когда инженеры предприятия разработали первые собственные технологии нанесения тонкопленочных покрытий, возник вопрос: как наилучшим образом их монетизировать? Сконцентрироваться на услугах и выполнять заказы по нанесению покрытий? Или плотнее заняться производством и поставкой оборудования для нанесения? Тогда ставку сделали на производство оборудования, чтобы ускорить развитие бизнеса и расширить круг клиентов.

Важно не просто продавать современное оборудование, а самим выпускать конечную продукцию мирового уровня.

В результате в короткий срок были созданы широкая номенклатура уникального вакуумного оборудования, ионные источники, распылительные системы, контрольно-измерительное оборудование и специализированное программное обеспечение. Все это «ИЗОВАК» поставляет в различные страны мира, в том числе на конвейеры крупнейших транснациональных корпораций - таких как Apple, Samsung, LG, Sharp и др. Казалось бы, дела идут хорошо: можно жить и радоваться. Но менеджмент предприятия постоянно заглядывает вперед - и даже не в завтрашний, а, пожалуй, в послезавтрашний день.

- Опыт нашей работы показал, что живой бизнес должен постоянно находиться в состоянии диверсификации, - говорит соучредитель и Председатель совета директоров группы компаний Владимир Ширипов. - В последние годы при­оритетным для нас был российский рынок, причем основные потребители на нем - это бюджетный сектор. Бюджет - всегда риск, а тем более в России в нынешней ситуации... Поэтому мы решили диверсифицировать свой экспорт и, в частности, пробиться на большой и платежеспособный рынок Китая, а также выйти за пределы Азиатско-Тихоокеанского региона, где нас уже хорошо знают и где у нас прочные позиции.

В 2018-2019 гг. «ИЗОВАК» реализовал ряд интересных проектов, в том числе выполнил два крупных контракта с китайским оптико-электронным холдингом LIDA. Перспективные сделки заключены в Южно-азиатском регионе - с поставками в Пакистан и Саудовскую Аравию. Первые отгрузки сделаны на Североамериканский континент, причем там у предприятия появился официальный дилер: серьезная канадская компания, работающая также в США.

В настоящее время ведутся переговоры и изготавливаются образцы для потенциальных клиентов в Южной Америке. А пробные продажи в Германии позволяют рассчитывать на расширение присутствия на рынке Европейского союза.

Каждая единица оборудования - уникальна

Важным изменением в работе Группы компаний стала активизация направления по нанесению тонкопленочных покрытий. Дело в том, что «ИЗОВАК» изготавливает оборудование под потребности конкретного заказчика, которому предоставляется технология, гарантируются установка и отладка оборудования, техническое обслуживание, обучение специалистов. То есть потребности заказчика закрываются на 100%. Это здорово для клиентов, но создает определенные проблемы производителю.

- Рынок оборудования, которое выпускает «ИЗОВАК», очень специфичный. У нас нет серийного производства, каждый экземпляр нашего оборудования - это фактически уникальный проект. Такое производство очень наукоемко, и мы много реинвестируем в разработки и исследования, - поясняет В. Ширипов. - Трудно вспомнить случаи, когда максимальный тираж одного изделия превышал бы 10 единиц. Поэтому и графики заказов, и финансовые потоки очень сложно планировать. Мы решили, что услуги по нанесению покрытий должны играть в нашем бизнесе более важную роль. Пусть такие заказы и не столь масштабны, как сделки с оборудованием, но зато их много, и они стабильны. Заказчиков в этой сфере достаточно - от Беларуси и России до самых разных уголков мира. Поэтому мы начали техническое перевооружение одной из наших компаний - ООО «ИЗОВАК Технологии», которая занимается изготовлением оптических элементов и сервисом по напылению покрытий. В перспективе этот бизнес должен стать для Группы компаний своего рода фундаментом и гарантом финансовой стабильности.

Кстати, компаний в Группе уже пять. Кроме ООО «ИЗОВАК Технологии» есть еще ООО «ИЗОВАК», которое занимается разработкой и производством вакуумного оборудования, СООО «Изотек-М» - металлообрабатывающее производство, созданное совме­стно с тайваньскими партнерами. «ИЗОВАК Тайвань» (ITC) - своего рода маркетинговый центр, который обеспечивает продвижение на азиатском рынке и осуществляет закупку и поставку в Беларусь сложной компонентной базы. И, наконец, совсем недавно в рамках Группы компаний появился новый проект - «ИЗОВАК ДР», зарегистрированный в Парке высоких технологий, который занимается технологиями дополненной реальности.

С точностью до двух атомов!

В ПВТ «ИЗОВАК» создает «под ключ» абсолютно новую серийную технологию для производства видео­модулей, приборов дополненной реальности для самых разных сфер деятельности. Таких, например, как телекоммуникации, медицина, обучение, инженерия, космос и др. В Группе компаний считают, что в ближайшей перспективе на рынке дополненной реальности, который и сейчас довольно активно растет, ожидается настоящий бум, и их продукция будет крайне востребована. И хотя на этом рынке уже есть приборы таких «крутых» брендов как Microsoft или Lumus, белорусский производитель намерен составить им конкуренцию. Причем не только по цене, но и за счет постоянных обновлений: здесь планируется ежегодно выпускать новое поколение AR-видеомодулей. Интерес к проекту уже проявили в «Роскосмосе» и ряде других компаний.

- Наиболее важное направление нашей работы, которое мы в перспективе видим основным для себя, - это фотоника, приборы которой составляют основу сетей 5G, - рассказывает руководитель. - Пока технологии фотоники доступны единичным производителям, но на этом направлении наблюдается все большая активность. Мы только что выпустили опытные образцы ультра узкополосных DWDM-фильтров с частотами сетей телекоммуникационных каналов оптической связи стандартов 100 и 50 ГГц. Чтобы вы понимали, насколько это «тонкая» работа, представьте, что ширина окна пропускания фильтра всего 2 ангстрема. То есть чуть больше, чем размер двух атомов! Разумеется, исполнить это может только полностью роботизированное оборудование. В мире такую продукцию сейчас могут выпускать всего 5 компаний. Мы планируем стать шестыми.

Кроме использования в передаче информации по оптическим линиям связи, подобные фильтры очень востребованы для применения в лидарах - лазерных радарах, которые становятся «глазами» для беспилотных автомобилей. Это еще одно перспективное продуктовое направление Группы компаний «ИЗОВАК».

- Такие проекты в бывшем СССР­ кроме нас пока реализовать никто не может, потому что это очень высокотехнологичные производства, требующие квалифицированных кадров и специфических знаний, - отмечает В. Ширипов. - Причем мы ставим задачу: не просто продавать оборудование для таких производств. Мы сами планируем выпускать конечную продукцию мирового уровня!

Кадровый дефицит

Как ни странно это прозвучит на фоне сказанного выше, но отечественные hardware-компании испытывают хронический кадровый дефицит, при том что зарплаты в отрасли уже вплотную приблизились к «айтишным». К сожалению, престиж инженерных профессий в нашей стране так до сих пор и не восстановился после «лихих 90-х». И хотя спрос на таких специалистов уже значителен, система образования пока не реагирует на этот тренд должным образом. Более того, большинство новых технических программ в вузах ориентированы на модную нынче ИТ-отрасль.

Hardware-компании испытывают хронический кадровый дефицит, хотя зарплаты в отрасли уже вплотную приблизились к «айтишным».

Так что приборостроителям приходится решать проблему, собирая кадры «с бору по сосенке». Например, «ИЗОВАК» несколько лет назад инициировал создание образовательного центра в БГУИР­, откуда приглашает наиболее толковых студентов на практику с перспективой трудоустройства. В БГУ также создана совместная лаборатория. Но кардинально проблемы это не решает.

- Мы в нашей Ассоциации стараемся как-то повлиять на эту ситуацию, - говорит В. Ширипов. - Ведь что такое ИТ? Это наполнение «железа», его обслуживание. А если нет «железа», то куда будем ставить программы? Мы стали резидентами ПВТ, в том числе для того, чтобы объединить усилия с ИТ-компаниями и в этом направлении. И мы рады, что руководство Парка понимает: развивать нужно не только ИТ-отрасль, но и приборостроение, потому что по сути - это две части единого целого.

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