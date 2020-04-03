Гарантии по вкладам - под вопросом

В Беларуси могут отказаться от полного возмещения средств, размещенных на депозитах.

Как известно, в Беларуси уже более 10 лет действует законодательство о полном гарантированном возмещении денежных средств физических лиц, размещенных на счетах или во вкладах в белорусских банках. Такие выплаты (например, по обязательствам Дельта-банка и др.) уже не раз осуществляло Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов.

Между тем, в отчетах МВФ по Республике Беларусь появилась информация о том, что госорганы с некоторого времени ведут работу по подготовке реформы страхования вкладов. В частности, высказываются предложения, что в контексте девалютизации целесообразно перейти к системе гарантированного возврата средств физических лиц в ограниченных пределах, т.е. только для накоплений в национальной валюте.

В последнее время покрытие депозитов резервами Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов достигает 7,2-8,4%, что больше, чем во многих странах. Но дело в том, что общая сумма и удельный вес инвалютных накоплений в стране в среднем составляют 6,72 млрд долл. и 79,7%. Это очень много, и выполнение государством функции гаранта и кредитора последней инстанции в отношении валютных депозитов сомнительно, так как ограничено размерами имеющихся резервов.

Какова ситуация за рубежом?Норма о госгарантиях по вкладам широко распространена в мире, но заметно отличается лимитом возмещения, может не распространяться на иностранную валюту или высокодоходные вклады (с процентной ставкой выше установленного предела).

Лимит страхового возмещения за рубежом (эквивалент в долларах США)

Источник: Обзор мировой практики страхования вкладов, ГУ «Агентство по страхованию вкладов»

Как считают многие экономисты, 100%-е гарантирование не только является рисковым фактором для банков и бюджета, но и создает ситуацию, при которой не банк, а государство является объектом доверия вкладчиков.А это диссонирует с принципами рыночной дисциплины и личной ответственности, т.е. уходом от патернализма, к которому, по мнению главы белорусского государства, необходимо постепенно двигаться.

Наиболее вероятным, по мнению экспертов, является постепенное снижение доли гарантированного возмещения вкладов в нашей стране. Какой механизм при этом будет избран - правило 80-20%, средняя величина вклада в стране или потолок в денежной форме - судить сложно. Но скорее всего, такое решение самостоятельно либо под давлением международных финансовых организаций, будет рано или поздно принято.





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