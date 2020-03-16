Полис Стравиты - уверенность в завтрашнем дне

Почему накопительное страхование выгодно и гражданам, и субъектам хозяйствования.

Статистика собираемых взносов и количество новых продуктов свидетельствуют о достаточно быстром росте рынка накопительных видов страхования в нашей стране. Так, Государственное предприятие «Стравита» - компания №1 на рынке услуг страхования жизни с 18-летним опытом работы - в прошлом году продемонстрировала рост страховой премии в 127,3%, а в сегменте физических лиц - 140%. На долю Стравиты в Беларуси приходится почти 70% страховых взносов по таким договорам. Корреспондент «Директора» побеседовал с генеральным директором предприятия Сергеем Андриевичем и выяснил - как меняется рынок страхования жизни и почему накопительное страхование выгодно и гражданам, и субъектам хозяйствования.

Как это работает?

Наиболее распространенными видами накопительного страхования как в Беларуси, так и за рубежом являются страхование жизни и пенсионное страхование. Их популярность основана на простых и понятных желаниях любого человека: накопить капитал, обезопасить себя и своих близких от несчастных случаев и болезней и обеспечить привычный уровень благосостояния на случай потери трудоспособности или в старости.

Ведь это только кажется, что несчастья и неприятности могут случиться с другими, а не с тобой, и что старость и связанные с ней болезни - где-то далеко. Размер средней пенсии в Беларуси эквивалентен всего 167 евро. Этого явно недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенно, уходя на заслуженный отдых. Между тем, заключив договор страхования, можно на протяжении активного жизненного периода уплачивать взносы, которые не просто будут накапливаться на вашем счету, но и «работать», принося неплохой инвестиционный доход. В результате без ущерба для текущего бюджета можно скопить вполне приличную сумму. Не случайно в странах с развитой культурой страхования доля накопительных видов в общем объеме собранных страховых взносов достигает 80%. Да и в Беларуси с 2014 по 2019 г. эта цифра выросла почти вдвое.

- Как и банковские депозиты, страховые выплаты на 100% гарантируются не только активами нашего предприятия, но и государством, - говорит Сергей Андриевич. - Более того, в соответствии с правилами страхования на уплаченные взносы начис­ляется гарантированная доходность. Сегодня она составляет 4% в рублях и 2% при привязке к иностранной валюте. Но поскольку мы инвестируем полученные взносы, то фактическая совокупная доходность - значительно выше. Например, в 2019г. по договорам в белорусских рублях она составила 11,2%, а в валютном эквиваленте - 5,2%. Хочу также подчеркнуть, что мы инвестируем исключительно в малорисковые и высоколиквидные инструменты.

Для компаний, занимающихся страхованием жизни, государством установлен довольно жесткий порядок инвестирования страховых резервов. В частности, им разрешено использовать депозитные счета в госбанках, облигации Минфина, Нацбанка, Банка развития, местных исполнительных и распорядительных органов власти. А также - драгоценные металлы (за исключением лома и отходов) с размещением их опять же в государственных банках. При этом резервы формируются в объеме, равном обязательствам по выплатам, что практически исключает риски. Кстати, резервы Стравиты сегодня превышают 600 млн руб.

Выгодно и для граждан, и для предприятий

Кроме минимума рисков и неплохой доходности, полис накопительного страхования предусматривает ряд очень привлекательных бонусов для клиентов. Причем и для физлиц, и для компаний, которые страхуют своих работников.

- Для юридических лиц основные преференции связаны со льготами, установленными законодательством, - поясняет генеральный директор Стравиты. - На сегодняшний день любое предприятие, заключившее с нами договор страхования жизни или дополнительной пенсии для своего работника, в пределах 3362 руб. в год на одного человека имеет право не отчислять с этой суммы взносы в Фонд социальной защиты населения и в Белгосстрах. Данные взносы включаются в затраты на производство. То есть для субъектов хозяйствования - это неплохой инструмент оптимизации налоговой нагрузки. А также - эффективный способ мотивации персонала. Что касается граждан, то их взносы по договорам накопительного страхования в полном объеме освобождены от уплаты подоходного налога. И, кстати, от уплаты налога освобождаются также страховая выплата и бонус!

Действительно, приобретение предприятиями страховых полисов своим сотрудникам становится все более распространенной практикой. Во-первых, это экономически выгоднее, чем повышение зарплат или премии. А, во-вторых, страховка, заключенная на несколько лет, как бы «привязывает» работника к компании, снижая текучесть кадров. Ведь люди видят, что предприятие заботится о них не на словах, а на деле!

Накопительное страхование предоставляет сегодня много вариантов для формирования социального пакета. Можно заключить договоры страхования сотрудников с «прицелом» на дальнюю перспективу - к выходу на заслуженный отдых. А можно приурочить выплаты по ним, например, к юбилею предприятия, который ожидается через 3-5 лет, или даже к ежегодному профессиональному празднику. Это вполне реально, так как благодаря недавним изменениям законодательства, договоры на страхование жизни и дополнительной пенсии теперь можно заключать на минимальный срок - от 1 года!

Новые предложения

В этом году Стравита выводит на рынок сразу несколько новых продуктов. Так, если раньше выплаты по договорам пенсионного страхования начинались сразу по достижении пенсионного возраста, то сейчас для работающих пенсионеров срок действия договора может быть продлен. Причем дополнительная пенсия может выплачиваться единовременно, в течение определенного периода (например, 3, 5, 10, 15, 20 лет) или пожизненно с возможностью наследования.

Расширен перечень страховых случаев по договорам страхования жизни. Теперь в него входят не только достижение возраста, смерть, инвалидность или потеря трудоспособности вследствие травм и т.п., но и диагностирование ряда онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, проведение некоторых хирургических операций в течение срока страхования.

- Кроме того, мы получили возможность заниматься частично рисковыми видами: страхованием от несчастных случаев и добровольным медицинским страхованием, - говорит генеральный директор. - Это позволит сделать наши страховые программы более сбалансированными и удобными для всех категорий потребителей.

Государственное предприятие «Стравита»



220037 г. Минск, пер. Козлова, 7

Тел.: +375 (17) 245-16-99

Факс: +375 (17) 245-16-99

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

stravita.by

УНП 806000046