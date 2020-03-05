Курс на технологический консалтинг

Компания А1 трансформируется из мобильного оператора в одного из крупнейших игроков белорусского ИТ-сектора.

Павел РУСАКОВ, системный архитектор баз данных, эксперт компании А1

- Павел, как вы оцениваете развитие технологического партнерства на локальном рынке?

- В мировой практике технологическое партнерство - сложный, интеллектуальный, юридически выверенный процесс, а в Беларуси - еще и жизненно важная необходимость для любого крупного предприятия или для разработчика такого предприятия. Эта схема дает заказчику уверенность в своем выборе и гарантирует бесперебойную работу IT-систем.

- Как компания А1 прошла путь от мобильного оператора к одному из крупнейших игроков в белорусском ИКТ-секторе?

- Компания начала реализовывать концепцию «больше чем мобильный оператор» с 2016 г. Среди шагов, предпринятых в этом направлении, - активное развитие на рынке фиксированного интернета, развитие новых услуг и технологий - в частности, IoT (интернета вещей), строительство собственного дата-центра и запуск новых сервисов в секторе ИКТ. Среди них - облачные решения, виртуальная инфраструктура (IaaS), резервное копирование (Backup), SIP-телефония, предоставление лицензионного программного обеспечения по подписке и, конечно же, технологический консалтинг.

- Для чего нужен технологический консалтинг?

- В представлении большинства пользователей идеальная инфраструктура выглядит как отказоустойчивая, катастрофоустойчивая, геораспределенная система, способная работать без сбоев или восстановиться за несколько минут. А в качестве приятного бонуса прилагается возможность обработать еще плюс 100% от текущего объема работы в случае пиковых нагрузок или накатки новых релизов и обновлений. Создать такую систему непросто, а если речь идет о градообразующем или системообразующем предприятии в масштабах страны, задача усложняется в разы. Здесь просто необходим независимый анализ по всем уровням инфраструктуры, оценка экономической составляющей по совокупной стоимости владения с учетом стоимости оборудования, лицензирования, затрат на сопровождение. В результате такого аудита вы получите готовую дорожную карту с пониманием того, что нужно менять, и рекомендациями относительно того, как это сделать максимально эффективно и как спланировать развитие IT-подразделения на 5 лет вперед.

Технологический консалтинг условно можно разделить на разовые сервисы и на услуги, оказываемые на постоянной основе. К разовым или проектным услугам относятся миграция, аудит, настройка производительности, решение задач по стабилизации работы систем, разработка целевой архитектуры с несколькими вариантами платформ. Пример постоянной услуги - проактивная комплексная техническая поддержка информационных систем и баз данных, которая подразумевает круглосуточное сопровождение и мониторинг. При возникновении оговоренных с клиентом инцидентов автоматически запускаются работы по их разрешению в пределах оговоренного времени реакции. При этом клиент заранее выбирает глубину и характер мониторинга параметров в зависимости от того, насколько критична для бизнеса та или иная информационная система.

Среди наших основных заказчиков в области технологического консалтинга - представители различных отраслей: промышленность, ритейл, страховой и финансовый сектор.

- Какие направления наиболее интересны в сфере ИКТ?

- Нельзя сказать, что мы отдаем предпочтение какой-либо из областей ИКТ по сравнению с другими, они все важны. Вместе с тем, стоит отметить, что услуги в направлении информационной безопасности и Oracle сегодня наиболее востребованы в нашей отрасли.

Например, говоря об информационной безопасности, следует отметить, что эта практика важна, так как методы и инструментарий злоумышленников постоянно совершенствуются. В связи с этим просто необходимо использовать современные инструменты по организации архитектуры информационной безопасности, чтобы минимизировать риски - потери данных, потери имиджа, потери бизнеса и т.д.

Чтобы избежать таких проблем, мы предлагаем услуги по проведению аудита информационной безопасности на соответствие требованиям законодательства Республики Беларусь в области защиты информации и требованиям СТБ ISO/IEC 27001-2016 «Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной безопасности. Требования».

- С чего вы рекомендуете начать?

- С аудита ваших систем, оценки запаса имеющихся ресурсов и их «узких мест». Именно на этом этапе важно найти надежного технологического партнера, способного помочь вам разработать стратегический план развития и выбрать оптимальную конфигурацию оборудования.

Применяйте лучшие практики в вашем IT-подразделении: оптимизируйте работу систем, консолидируйте и внедряйте системы мониторинга, облачные решения, формируйте единую базу знаний, поощряйте обмен знаниями между сотрудниками, своевременно обучайте и развивайте их.

И не забывайте про информационную безопасность: упуская из вида этот момент, вы играете на руку злоумышленникам.

Справка «Директора»

Дата-центр А1 - один из крупнейших центров обработки данных в Республике Беларусь, который получил сертификат Uptime Institute Tier III Facility. На базе дата-центра предлагаются услуги отказоустойчивой, надежной инфраструктуры для размещения критических данных и бизнес-приложений с постоянной доступностью сервисов не ниже 99,982%. В наличии сертификаты СТБ ISO 27001, СТБ ISO 9001, PCI DSS ECM-17-511А1/СС-200, аттестат ОАЦ в соответствии с приказом Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. №62.

Унитарное предприятие «А1»

УНП 101528843