Польша вышла на 4 место по инвестициям в белорусскую экономику

Эта информация была озвучена на ХІ Форуме польских инвесторов в конце 2019 г.

В 2018 г. Польша инвестировала в белорусскую экономику свыше 445 млн долл., в 1-м полугодии 2019-го - 200 млн долл. За 9 месяцев 2019 г. двусторонний товарооборот составил 2,4 млрд (рост - около 5%), а по итогам года оценивался примерно в 3 млрд.

Участники форума активно обсуждали главный вопрос, который интересует инвесторов: какие инвестиции нужны Беларуси? Наша страна, например, заинтересована сотрудничать в деревообрабатывающей промышленности. К сожалению, обладая богатыми лесными ресурсами, мы пока не можем достичь такой глубины переработки, как в Польше.

Есть хорошие проекты в информационно-коммуникационном секторе, где Беларуси уже есть чем гордиться, но и польский опыт здесь тоже интересен. Кроме того, белорусских и польских бизнесменов интересуют: логистика и туристическая отрасль, в частности, развитие медицинского туризма и организация маршрутов, предусматривающих посещение Беловежской пущи.

По данным Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, более 230 белорусских организаций работают на рынке Польши и еще 700 - заинтересованы в сотрудничестве с партнерами из соседней страны. Также 40 наших компаний, зарегистрированных на портале Export.by, имеют торговые представительства на польской территории.

В свою очередь, Беларусь предоставляет преференции польским инвесторам и экспортерам. Это касается льгот по НДС и акцизам, равных условий при участии в процедурах госзакупок, защиты и охраны товарных знаков, выхода на рынок ЕАЭС с емкостью 180 млн потребителей. Так, в прошлом году польские компании выиграли свыше 300 тендеров в нашей стране.

Заместитель директора департамента торговли и международного сотрудничества Министерства развития Польши Артур Домбковский отметил, что важны даже не столько цифры взаимного товарооборота или инвестиций, сколько перспективы углубления сотрудничества. По его мнению, сейчас заканчивается просто торговля - нужно больше думать о глобальных долгосрочных проектах.

Подробнее о белорусско-польском экономическом сотрудничестве читайте в статье О. Николаевой «Активнее задействовать двигатель сотрудничества между странами» в печатной версии журнала «Директор» №1/2020.

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