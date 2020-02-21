Гаджеты для бизнеса и не только

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Мини-ноутбук Dell XPS 13 9370, Портативный аккумулятор «Автостарт PRO», Смарт-носки Owlet Baby Monitor.

Мини-ноутбук Dell XPS 13 9370

Этот ноутбук выделяется в «семействе» XPS тем, что имеет диагональ в 13 дюймов. При этом его масса - всего 1,2 кг, а рамки вокруг экрана составляют лишь 4 мм. У некоторых производителей в такие габариты едва умещаются 11,6-дюймовые экраны! Экран гаджета может иметь разрешение вплоть до 4К и быть сенсорным (зависит от версии). Кроме того, у него отличное антибликовое покрытие, так что картинка остается различимой даже на ярком солнце.

XPS традиционно имеет множество версий с разным железом: начиная от процессоров Core i5, которые устроят большинство рядовых пользователей, и заканчивая топовым i7. А еще у него феноменально удобная клавиатура. Все, кто набирает большие тексты, наверняка ее оценят. Время автономной работы устройства даже при большой нагрузке - около 10 ч!

На выставке CES XPS 13 стал обладателем награды Innovation Awards за лучшее инновационное решение в категории компьютерного оборудования и компонентов. Возможно, поэтому со временем он практически не подешевел и стоит в пределах 3200-3500 руб.

Портативный аккумулятор «Автостарт PRO»

Эта российская разработка с емкостью 18000 мАч очень пригодится в зимний период. Каждому из нас приходилось хотя бы изредка «прикуривать» замерзший аккумулятор своего автомобиля. С помощью Автостарт PRO можно запустить мотор любого авто с объемом двигателя до 7 л.

Но помимо этого устройство можно использовать и как обычный power bank, чтобы заряжать смартфоны, ноутбуки или планшеты. А при выезде на природу - запитать от него автохолодильник или любой другой электрический прибор. Пусковой ток Автостарт PRO - 300 А, пиковый ток - 600 А. Заряжается аккумулятор от сети 220 В или от обычного прикуривателя.

В стандартный комплект при покупке входят: адаптеры для зарядки от сети 220 и 12 В, провода-«крокодилы» с блоком защиты, кабель-переходник для зарядки мобильных устройств 5 В (micro-USB, Apple Lightning, USB type-C), дополнительный кабель-переходник для зарядки электронных устройств с напряжением питания 12 В и выносной прикуриватель.

Цена устройства в Беларуси - 278 руб.

Смарт-носки Owlet Baby Monitor

Этот высокотехнологичный аксессуар поможет молодым родителям спать спокойнее. По сути он представляет собой «умные» пинетки, которые сообщают на телефоны мам и пап о состоянии кислорода в крови, пульсе и другую информацию о ребенке.

Устройство работает по беспроводному протоколу при помощи специального приложения, которое загружается в смартфон или планшет (iOS и Android). Программа фиксирует все показатели жизнедеятельности ребенка и в случае изменения состояния его здоровья оперативно информирует родителей, посылая тревожный сигнал на мобильное устройство. Как говорят специалисты, использование гаджета позволит минимизировать случаи внезапной детской смерти по невыясненным причинам.

Можно добавить, что в смарт-пинетках есть еще и функция радионяни. Owlet Baby Monitor продаются в трех размерах для детей от 1 дня до 3 месяцев. Купить их можно на сайте производителя store.owletcare.com за 249,99 долл.