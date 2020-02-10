«Электронная Беларусь» - уже реальность

О том, что мы живем в ИТ-стране, слышал, наверное, каждый школьник. Но как «оцифровываются» бизнес-процессы и процедуры, создаются привычные сервисы знают немногие. Об этом журналу «Директор» рассказал Первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь Сергей НЕСТЕРОВИЧ.

- Сергей Анатольевич, бурные темпы развития ИКТ-технологий уже стали визитной карточкой Беларуси. Расскажите, пожалуйста, о работе Минсвязи в этом направлении в 2019 г.

- Действительно, обеспечение опережающего развития в Республике Беларусь информационно-коммуникационных технологий и их эффективного применения в разных сферах жизни нашего общества является одной из главных задач всех органов государственной власти. Министерство связи и информатизации координирует выполнение Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 гг., которая включает три подпрограммы: «Информационно-коммуникационная инфраструктура», «Инфраструктура информатизации» и «Цифровая трансформация».

Так, подпрограмма «Информационно-коммуникационная инфраструктура» предусматривает ряд мероприятий по развитию национальной инфраструктуры связи. А именно - модернизацию и развитие сетей передачи данных для обеспечения пропуска телекоммуникационного трафика и строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до потребителя.

Строительство мультисервисных сетей электросвязи позволяет продолжить активное подключение абонентов к сети электросвязи с использованием IMS-платформы. К концу 2019 г. к сети NGN/IMS подключено порядка 376тыс. новых абонентов, что увеличило их общее количество до 3,3 млн, или до 77,3% от общей абонентской базы.

Хочу отметить, что в настоящее время мы полностью обеспечили во всех малонаселенных пунктах, где имелись заявления граждан, установку стационарных телефонов! Кстати, количество абонентов стационарной связи на 100 жителей на 01.10.2019 г. составило 47,4. Это соответствует уровню экономически развитых стран с сопоставимой численностью населения. Например, в Швеции, по данным МСЭ на начало 2017г., этот показатель - 34,1, в Израиле - 41,6, Австрии - 41,5.

Продолжается модернизация и развитие сетей передачи данных с использованием современных технологий. Строительство волоконно-оптических линий связи непосредственно до потребителя позволило оказывать услуги передачи данных на скорости до 100 Мбит/с. В 2019 г. мы завершили работы по обеспечению всей городской многоквартирной жилой застройки технической возможностью подключения по волоконно-оптическим линиям связи.

Особое внимание уделяется развитию услуг широкополосного доступа в сеть Интернет и дополнительных услуг на его основе. По предварительным оценкам за 2019 г. количество абонентов услуг стационарного широкополосного доступа к сети Интернет увеличилось не менее чем на 40 тыс. А общее число абонентов и пользователей стационарного широкополосного доступа в сеть Интернет уже составляет около 3,24 млн. По технологии GPON в 2019 г. предварительно были подключены не менее 436 тыс. абонентов, а их общее количество на 1 января 2020 г. достигло 2,63 млн.

Развиваются сеть сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE и услуги на ее основе. Охват населения услугами связи этого стандарта увеличился до 75,7%. В настоящее время связью по технологии LTE пользуются более 3,4 млн абонентов. А общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи на 01.10.2019 г. составило 11,6 млн, при этом численность населения Республики Беларусь - 9,45 млн. человек. И еще одна важная цифра: доля населения, пользующегося интернетом, в целом по республике составляет 79,1%.

- Впечатляет. А каковы достижения в реализации двух других подпрограмм?

- Подпрограмма «Инфраструктура информатизации» направлена на модернизацию ключевых компонентов инфраструктуры электронного правительства, базовая архитектура которого сформирована в Республике Беларусь. С ее помощью обеспечивается организация безопасного межведомственного взаимодействия всех информационных систем на отраслевом и межотраслевом уровнях. Фактически цифровая трансформация отраслей экономики и сфер жизнедеятельности, которая осуществляется сейчас в нашей стране, основывается именно на инфраструктуре электронного правительства. А реализация мероприятий Государственной программы обеспечивает создание и развитие отраслевых информационных систем и ресурсов, способствующих цифровой трансформации ключевых бизнес-процессов посредством ИКТ.

В рамках данной подпрограммы в 2019-2020 гг. предусмотрены следующие мероприятия:

создание Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы (БИСРС);

развитие Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи (ГосСУОК);

создание национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза;

развитие общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС);

создание автоматизированной информационной системы «Межведомственное взаимодействие» (АИС МВ).

В свою очередь подпрограмма «Цифровая трансформация» объединяет мероприятия, направленные на внедрение ИКТ во все сферы экономической деятельности (в частности, в сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, транспортного обеспечения, деятельности пограничных служб и др.) и в перспективе - переход к цифровой экономике.

В рамках этой подпрограммы, например, ведутся работы по подключению учреждений здравоохранения к АИС «Электронный рецепт». В настоящее время к системе подключено свыше 592 учреждений здравоохранения. С 1 января по 31 декабря 2019 г. в стране было выписано уже 10 106 978 электронных рецептов, в том числе льготных - 6 783 682.

В ходе реализации проекта «Электронная школа» завершена разработка программно-методического обеспечения Республиканской информационно-образовательной среды. А в настоящее время ведутся процедуры государственных закупок компьютерного оборудования для районных отделов (управлений) образования, районных учебно-методических кабинетов, областных управлений образования, Комитета по образованию г. Минска, областных институтов развития образования, Минского городского института развития образования, ГИАЦ Минобразования. Техническое переоснащение создает условия для внедрения в образовательный процесс современных технологий управления и элементов электронного обучения, а также для дальнейшего развития информационных сервисов, обеспечивающих взаимодействие учреждений образования, органов управления и населения.

- Насколько соответствуют ожиданиям общества и экономики темпы перевода государственных услуг в цифровое пространство? Что мешает ускорению процесса?

- Развитие цифровых технологий в настоящее время происходит бурными темпами. В целях структурирования имеющейся информации как раз и разрабатываются государственные программы информатизации, об одной из которых мы говорили выше. В них учитываются социальные запросы общества, обеспечиваются эффективные механизмы взаимодействия с государством на всех уровнях. Для достижения этой цели в период до 2026 г. в Республике Беларусь будут масштабироваться мероприятия, направленные на повышение качества и доступности государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам государственными органами в электронном формате.

Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14.07.2017 г. №529 «Об административных процедурах, подлежащих осуществлению в электронной форме», определены 149 административных процедур в отношении граждан, которые должны осуществляться через единый портал электронных услуг. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей таких административных процедур - 198.

В настоящее время ведется активная работа по внедрению биометрических документов и созданию Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы. Министерством связи и информатизации уже сформирован первичный перечень административных процедур, осуществляемых в электронной форме, которые будут доступны с использованием ID-карты.

Создание, накапливание и использование государственных информационных ресурсов и систем, их интеграция с ОАИС­ требуют тесного сотрудничества государства, бизнеса и гражданского общества. Основная сложность заключается в перестраивании самого бизнес-процесса административной процедуры. Важно не просто перевести услугу в электронную форму, а разработать оптимальный сценарий, подготовить инфраструктуру и персонал для осуществления административной процедуры в максимально короткие сроки и с использованием минимума документов, предъявляемых заявителем (например, только ID-карты).

- Ранее сообщалось, что ID-карты в Беларуси начнут выдавать с 1 января 2020 г. На какой стадии реализации находится этот проект?

- Введение новой системы удостоверения личности с использованием биометрических документов планируется в 2020 г. Предусматривается постепенная выдача (от 500 тыс. до 1 млн) биометрических документов в год (биометрических паспортов и идентификационных карт), а также последовательное развитие соответствующих сервисов. Как и паспорт, ID карту можно будет получить в подразделении по гражданству и миграции органа внутренних дел.

Первое время ID-карта будет являться внутренним документом, удостоверяющим личность и необходимым для совершения операций с использованием электронно-цифровой подписи (ЭЦП) и идентификации (подтверждения) личности. Она будет содержать ЭЦП, сведения о владельце и приложение Международной организации гражданской авиации для взаимодействия с Директорией открытых ключей (т.н. модуль ICAO).

Обеспечивать информационное взаимодействие ID-карты должна Белорусская интегрированная сервисно-расчетная система (БИСРС). Внедрение БИСРС позволит объединить различные ведомственные информационные системы и предоставить потребителю возможность получения электронных административных, информационных и платежных услуг на всей территории Республики Беларусь на основе единых правил и инструментов.

С января 2020 г. начинается пилотное тестирование первичных компонентов БИСРС. Разработан сценарий пилотного тестирования. Основные этапы работ, связанные приемкой и доработкой информационных систем, запланированы на 2020 г.

- Как вы относитесь к предложению о возможном создании так называемого «Министерства цифровой трансформации» - своего рода штаба по ускорению цифровизации общества и экономики?

- Однозначно положительно! Ведь стремительное развитие информационных технологий уже привело к тому, что они настолько плотно вошли в процессы производства, ведения бизнеса, обучения и государственного управления, что дальнейший экономический рост просто невозможно представить без «цифры». Но вопрос формирования в стране условий для успешного развития цифровой экономики не сводится только к технологическому аспекту. Он в значительной степени зависит и от эффективного администрирования преобразований. Система такого администрирования должна обладать гибкостью, позволяющей оперативно реагировать на изменения в цифровой сфере.

С учетом этого встают вопросы осуществления методического руководства процессами цифровой трансформации. Задачей такого руководства является не только выработка системных предложений для применения в той или иной отрасли. В результате этой работы должен быть налажен механизм эффективной реализации государственных ИТ-проектов, исключающий регуляторные барь­еры для их оперативного выполнения. Должны быть созданы условия и выработаны действенные меры, способствующие углубленному цифровому преобразованию каждого процесса в экономике.

Поэтому главой государства дано поручение по созданию на базе Министерства связи и информатизации государственного органа - регулятора цифровой трансформации экономики. В настоящее время мы ведем активную работу по выполнению данного поручения.

- Каких новых проектов в области связи и информатизации можно ожидать в Беларуси в ближайшей перспективе?

- Наиболее перспективные направления, обладающие потенциалом ускоренного роста, будут учтены при разработке Государственной программы информатизации на 2021-2025 гг. В настоящее время Минсвязи ведется подготовительная работа по ее формированию.

В программе будут предусмотрены мероприятия по интеграции государственных информационных систем и ресурсов, внедрению решений на основе передовых технологий (сотовая связь пятого поколения, интернет вещей, технологии облачных вычислений, искусственный интеллект, большие данные и др.). А также - по созданию комплексных государственных электронных услуг для типичных жизненных ситуаций, в том числе основанных на принципе проактивности. Когда, например, в определенной ситуации человеку предлагается воспользоваться соответствующими электронными услугами.

В целях минимизации финансовых и трудовых затрат для осуществления процесса цифровой трансформации предусмотрены разработка типовых технологических решений, их апробирование в рамках пилотных проектов на «модельных объектах» с последующим масштабированием в пределах отдельной отрасли/региона.