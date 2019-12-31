Туманный новый год

В канун новогодних праздников мы решили по традиции подвести итоги уходящего года и немного поразмышлять о перспективах белорусской и мировой экономики в 2020-м.

Как обычно, редакция предложила оценить самые значимые события и рыночные перспективы в своих отраслях представителей органов государственного управления и деловых союзов, а также руководителей отечественных предприятий.

С первой частью задачи наши эксперты справились довольно легко. Хотя и поиронизировали, что 2019-й, который мы в декабре 2018-го назвали «годом больших ожиданий», таким и получился. В том смысле, что ожидания «глобальной либерализации» так и остались ожиданиями…

Разумеется, на самом деле все не так печально. Год получился вполне себе спокойный и даже в каком-то смысле благополучный. Например, согласно данным Минфина, по итогам 9 месяцев прибыльность работы реального сектора экономики по сравнению с аналогичным периодом 2018-го выросла почти в 2 раза. Неожиданно для многих торговое сальдо (если брать совокупно товары и услуги) держалось в плюсе, инфляция - в рамках прогнозных 5%, валютный курс тоже сохранял стабильность, а ставка рефинансирования вообще поставила рекорд: 9% - абсолютный минимум за всю суверенную историю Беларуси!

А вот что касается прогнозов, получилось пусть и не фиаско, но что-то неопределенное, окутанное туманом, как наши улицы в декабре. Многие участники опроса вообще отказались обсуждать эту тему, сославшись на слишком большое количество неизвестных переменных, или ограничились обтекаемыми формулировками.

Действительно, уже давно наша экономика не вступала в новый год с таким количеством факторов риска. Это - и неопределенность в вопросе «углубления интеграции» с Россией, и грядущие президентские выборы, и целый ряд косвенных угроз, которые могут «рассосаться» сами по себе, а могут и выстрелить в самый неподходящий момент. К последним можно отнести, например, внешние факторы. Многие экономисты предрекают в 2020-2021 гг. мировой кризис - похлеще, чем в 2014-2015. Говорят, что на сей раз он начнется с Китая (где, кстати, мы только что заняли 500 млн долл.) и России (на рынок которой работает половина нашей экономики). И тогда Беларуси явно мало не покажется…

Есть и внутренние проблемы, которые пока неочевидны, но первые «звоночки» уже прозвучали. Взять хотя бы опережающую динамику реальных доходов населения к росту производительности труда. Чем это чревато? Хотя бы тем, что свободные деньги выплескиваются на рынок в виде новых депозитов и направляются на покупку валюты. Осенью чистая продажа валюты населением заметно просела, что тут же сказалось на курсе рубля! Есть вопросы и с реальным экономическим положением субъектов хозяйствования. По данным Белстата, за 9 месяцев 2019 г. просроченная «дебиторка» в стране увеличилась на 6,7%, а в 2017-2018 гг. - наблюдалось ее сокращение…

Одним словом, можно только посочувствовать директорам наших предприятий, которым приходится строить долгосрочные планы в таких условиях. С другой стороны, какой смысл горевать о том, чего не можешь изменить? С нашим опытом работы в непростых условиях, даст Бог, переживем и следующий кризис. Тем более что на носу Новый год и Рождество - самое время немного расслабиться и помечтать о том, как здорово всем нам заживется в наступающем году.

С праздником всех вас!

С уважением,

заместитель главного редактора Константин Коржевич