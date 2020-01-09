Как расторгнуть договор аренды и не «попасть на деньги»

Что говорят юристы о проблемах, возникающих при исполнении и расторжении таких договоров.

Особенно часто вопросы возникают при досрочном расторжении договоров аренды изолированного помещения. Дело в том, что по умолчанию согласно законодательству такой договор (включая случаи аренды капитальных строений и машино-мест) должен заключаться не менее чем на 3 года. На меньший срок его можно заключить только с согласия арендатора. С одной стороны это защищает интересы арендатора, но с другой (например, если спустя какое-то время он найдет более походящий вариант), досрочно расторгнуть действующий договор часто непросто.

- Расторжение такого договора в соответствии со ст. 420 ГК возможно или по соглашению сторон, или по требованию одной из сторон по решению суда, - поясняет помощник адвоката Адвокатского бюро Евгения Малиновского Алексей Юмагужин. - Например, при существенном нарушении договора другой стороной либо в случаях, предусмотренных актами законодательства или договором. Причем, случаи досрочного расторжения договора аренды судом предусмотрены в ст. 590-591 Гражданского кодекса.

Понятно, что арендодатель не заинтересован «отпускать» арендатора без определенной компенсации. И довольно часто возникает вопрос: что делать, если сторонам не удается договориться о досрочном расторжении договора, но желания втягиваться в длительные судебные тяжбы ни у кого нет? Ведь срок рассмотрения таких дел судом составляет до 2-х месяцев, и это - без учета возможных обжалований решения суда первой инстанции! Для таких случаев есть способ так называемого «одностороннего отказа от исполнения договора». Но при условии: когда такой отказ допускается законодательством либо соглашением сторон.

- В отношении договора аренды законом допускается односторонний отказ, если последний заключен на неопределенный срок, - говорит юрист. - В таком случае любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора аренды, предупредив об этом другую сторону за 1 месяц, а при аренде недвижимого имущества - за 3 месяца (ст. 581 ГК). Причем, законодательство допускает в таком договоре установление иных сроков для его прекращения. Других случаев для одностороннего отказа от исполнения договора аренды законом не предусмотрено!

Подробнее о том, как защитить свои права при заключении договора аренды - читайте в статье А. Юмагужина «Подводные камни договора аренды» в печатной версии журнала «Директор» №11/2019.

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