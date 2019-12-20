Праздник с пользой для компании

Тимбилдинг - развлечение или инструмент сплочения коллектива?

Тимбилдинг - корпоративные мероприятия, основанные на командных играх и приключениях, психологических (игровых) тренингах, обучающих коллектив совместной активной деятельности для достижения общей цели, - давно применяется в Беларуси. Тем не менее, отношение к этому инструменту до сих пор неоднозначное. Для одних компаний - это возможность укрепить командный дух путем спортивных и интеллектуальных соревнований. А для кого-то он сводится лишь к совместному отдыху на природе без определенной тематики и целей - просто собраться, поджарить шашлык и поговорить о жизни. Одним словом, каждый наделяет это корпоративное мероприятие своей смысловой нагрузкой.

Зачем нужен тимбилдинг?

Психолог Бернардо Тирадо из Метрополитен-колледжа в Нью-Йорке выделил несколько факторов, которые должны быть учтены при проведении любого тимбилдинга:

Вовлеченность. Организуя мероприятие, нужно учесть интересы и компетенции каждого. Причем сотрудники должны осознавать его ценность и полезность для себя. Доверие. Открытая и доверительная обстановка тимбилдинга помогает решить поставленные цели и задачи, а каждый сотрудник сможет раскрыться и чувствовать себя комфортно. Синхронность. Тимбилдинг строится на синхронных действиях. Поэтому во многих компаниях практикуются совместные занятия спортом, музыкальные турниры и пр. Юмор. Тимбилдинг - формат неформального времяпровождения. Кроме того, смех замечательно разряжает атмосферу в коллективе.

Постановка целей

Прежде чем организовывать тимбилдинг, руководителю нужно ответить себе на несколько вопросов:

Зачем вам нужен тимбилдинг, какова его цель? Вы хотите сплотить коллектив, развить навыки работы в команде (командообразование) или ставите какие-то другие цели? Какие конкретные результаты вам нужны на выходе? Вам нужен более сплоченный коллектив или вы хотите сделать сотрудников командными игроками? А может быть - снизить напряжение в коллективе и прокачать коммуникативные навыки? Какой формат тимбилдинга вы хотите организовать? Это мероприятие спортивного формата, квест, интеллектуальный батл или что-то другое? Кто будет отвечать за его организацию? Важно адекватно оценивать свои силы и ресурсы. Достаточно ли у вашего PR или HR-отдела средств, креатива и ресурсов чтобы организовать тимбилдинг? Либо стоит отдать организацию внешнему подрядчику, например,ивент-агенству.

Основные ошибки

Отсутствие концепции мероприятия

Когда у компании нет понимания, с какой целью проводится тимбилдинг, кто будет в нем участвовать, в каком формате он будет проходить, то на выходе получится лишь хаотичный сбор сотрудников вне офиса. Важно знать, что вы тратите свой бюджет не просто так, а на какой-то результат, с максимально полезным эффектом для компании и коллектива. Сотрудники должны понимать, ради чего их собрали, прочувствовать на себе пользу мероприятия. Собраться «просто так» они могут после работы и в ближайшем кафе. Мыслите глобальнее. Тимбилдинг - это не корпоратив, а рабочий инструмент для создания гармонии в коллективе и повышения лояльности персонала к вашей компании.

Не учитываются интересы и способности сотрудников

Так, коллектив в возрасте 40+, а руководство предлагает провести тимбилдинг в формате многочасового сплава на байдарках или пешеходного похода. В силу же возрастных и физических особенностей не каждый сможет осилить такую нагрузку. Или например, вы решили провести тимбилдинг в музыкальной студии, записав корпоративный гимн или песню. Но не учли, что сотрудники не просто не умеют петь, но и категорически не любят этим заниматься.

Организационные ошибки

Самая частая ошибка при проведении тимбилдинга - неверно выбранная локация. Формат мероприятия должен соответствовать месту проведения и количеству участников. Кроме основной части зачастую упускается из виду организация пункта питания, фото- и видеосъемка. Иногда необходим сторонний модератор, который сможет организовать мероприятие или предложить инструкцию к действию.

Форматы тимбилдинга

Спортивный тимбилдинг. Изначально это понятие воспринималось как спортивное мероприятие. В данном случае сотрудники делятся на несколько команд и состязаются между собой. Благодаря спорту можно почувствовать всю важность команды: научиться работать для единой цели, распределять задачи и роли. Это - и подъем в гору, и веревочные курсы, марафоны, забеги, сплавы на байдарках и т.д.

Тимбилдинг-тренинг. Сегодня бизнес-тренинги особенно актуальны. Участвовать в них можно как индивидуально, так и группой. Придумывается определенная бизнес-модель, в рамках которой сотрудникам ставятся задачи. Например, персонал отдела маркетинга должен представить себя менеджерами по продажам. Им предлагается заключить сделку с трудным, но ключевым клиентом. Благодаря такому формату тимбилдинга, сотрудники оттачивают навыки коммуникации, работы в команде, тайм-менеджмента, ведения переговоров и др. А еще можно прочувствовать на себе опыт коллег, меняясь ролями.

Интеллектуальный тимбилдинг. Это всевозможные квесты: например, найти засекреченный код, клад, выход из лабиринта и т.д. Благодаря такому формату, люди учатся распределять роли, включать «коллективный разум», генерировать идеи.

Творческий тимбилдинг. Замечательный формат для сотрудников, чтобы перезагрузиться и проявить свои творческие возможности. В последнее время популярностью пользуется арт-терапия. Целые коллективы приходят в студию, чтобы порисовать красками, вылепить что-то из глины или другого материала. Отлично подходят и занятия танцами. Тимбилдинги такого формата направлены не столько на развитие определенных навыков, сколько на возможность пообщаться неформально. Дух соперничества здесь отсутствует, зато творческая атмосфера позволяет почувствовать себя непринужденно, уменьшить дистанцию между статусами разных сотрудников.

Анастасия ТЕТЕРУК,

специалист по работе с персоналом Active Life Technology