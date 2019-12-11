Главный актив - квалифицированный персонал

Старейшее предприятие энергетической отрасли работает в рыночных условиях так же успешно, как 60 лет назад.

Дмитрий ШАТЕНОК, директор ООО «Белгазналадка»

Общество с ограниченной ответственностью «Белгазналадка» - одно из старейших предприятий отечественной энергетической отрасли, которое осуществляет пусконаладочные работы систем газоснабжения и газопотребляющего оборудования на промышленных, энергетических и жилищно-коммунальных предприятиях Республики Беларусь. Предприятие является дочерней структурой ОАО «Белгазстрой - управляющая компания холдинга», специализированного строительного объединения, входящего в состав ГПО «Белтопгаз» Министерства энергетики Республики Беларусь. В феврале 2020 г. ООО «Белгазналадка» будет отмечать 60-летие со дня основания.

Связь прошлого и настоящего

История предприятия неразрывно связана с процессом газификации Беларуси. Строительство газопроводов в Европу, проходящих по территории республики, создало благоприятные условия для использования природного газа местными потребителями. Первыми на голубое топливо начали переходить объекты энергетики - ТЭЦ и котельные, затем - промышленный сектор, немногим позднее - сфера ЖКХ. В результате стала создаваться инфраструктура системы газоснабжения и газопотребления.

- По мере роста объемов газификации объектов становилось все больше. И, так как газовое оборудование, как любое другое, имеет свою специфику, чтобы запускать его в работу и обслуживать в процессе эксплуатации в далеком 1960 г. была создана специализированная организация - «Белгазналадка», - рассказывает директор предприятия Дмитрий Шатенок.

В настоящее время в ООО «Белгазналадка» работает 96 человек. В структуре предприятия 5 участков: один специализируется на строительно-монтажных работах, четыре - занимаются пусконаладкой. Один участок расположен в Гомеле, остальные - в Минске. В настоящее время предприятие работает на очень конкурентном рынке (достаточно сказать, что лицензию на пусконаладочные работы в стране сегодня имеет около 200 организаций!), объемы выполненных работ постоянно растут. Например, за 10 месяцев текущего года они составили 3 618 тыс. руб., или 144% к аналогичному периоду прошлого года. Выручка за тот же период достигла 5 642 тыс. руб. (рост - 124%). В расчете на одного работающего - это 69,7 тыс. руб., что очень неплохой показатель даже по европейским меркам.

Качество против демпинга

Конкуренция, как известно - двигатель прогресса. Но когда она принимает форму демпинга - дело плохо. Особенно это касается работ и услуг, где материалоемкость невелика. Порой организатору тендера сложно выявить предложения, цена которых уже опустилась ниже отметки, гарантирующей качество.

- Когда мы видим такие цены, то понимаем, что за эти деньги провести качественную наладку или обслуживание просто невозможно. Максимум - можно написать в кабинете красивый отчет о якобы проведенных работах, - говорит Дмитрий Шатенок. - Но то, что очевидно для нас, не всегда понятно заказчику. Многие считают, что если они купили дорогое и качественное оборудование и оно работает, то все отлично. А это не так! На самом деле известный бренд - не главное, так как любое оборудование перед запуском надо грамотно наладить, чтобы оно работало эффективно с максимальным КПД. То же касается и своевременного техобслуживания в соответствии с регламентами производителя, если вы хотите, чтобы оборудование служило вам не 1-2 года, а долгое время. То есть между качеством пусконаладочных работ и экономикой предприятия - самая прямая связь. Я уже не говорю о безопасности, так как котельное оборудование, работающее на любом топливе, в неумелых руках является фактором риска.

Сильной стороной ООО «Белгазналадка» является штат высокопрофессиональных сотрудников. Как говорит директор предприятия, наладчики - это вообще штучный товар. Чтобы подготовить такого специалиста, нужно не менее 5 лет. Но так как производители оборудования все время обновляют свои линейки, наладчики должны обучаться практически постоянно. Поэтому участие сотрудников предприятия в выставках, семинарах и обучающих программах - неотъемлемая часть их рабочего процесса.

Полный спектр услуг

ООО «Белгазналадка» выполняет широкий спектр работ - от устройства наружных сетей и коммуникаций до монтажа, пусконаладки и дальнейшего планового обслуживания самого различного оборудования для котельных, тепловых пунктов и других объектов. Специалисты предприятия также выполняют работы по испытанию и наладке систем вентиляции, водоподготовки, общестроительные и другие работы (есть соответствующие лицензии и сертификаты соответствия). То есть ООО «Белгазналадка» может предложить заказчику полный комплекс услуг на весь период работы энергооборудования: начиная с проектирования и строительства объекта и в процессе его последующей эксплуатации. Причем поскольку сейчас в Беларуси все активнее используются местные виды топлива, ООО «Белгазналадка» работает не только с газовым оборудованием, но и занимается переводом котельных на другие виды топлива - мазут, торф и даже сжиженный газ.

Среди проектов, реализованных предприятием в последние годы: строительство инженерной инфраструктуры для газоснабжения китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»; систем газоснабжения клинического медицинского центра в Ждановичах и авиаремонтного завода на территории Национального аэропорта «Минск»; бункерных зон и конвейерных линий для торфобрикетного производства в г.п. Старобин; реконструкция котлов столичных ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4. А также - строительство и реконструкция множества котельных для субъектов хозяйствования, например, минской гостиницы «Ренессанс», головного офиса «Беларусбанка» и др.

В планах на перспективу - расширение объема работ с оборудованием на местных видах топлива, а также освоение нового для себя направления - оборудования, работающего на электроэнергии, что будет особенно актуальным после ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС.

- Мы также хотели бы восстановить проектное направление - создать небольшое проектно-конструкторское бюро, чтобы предоставлять клиентам максимально полный набор услуг. Интересен для нас и рынок диагностических услуг технологического оборудования, сосудов и трубопроводов, - делится планами директор предприятия. - Но основная задача - сохранить коллектив и обеспечить приток в него молодых сотрудников, так как квалифицированный персонал - это наш главный актив.