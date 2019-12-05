«Красная Звезда»: секреты конкурентоспособного хозяйствования

Современная история племенного завода «Красная Звезда» еще далека от завершения - хозяйство с яркими производственными традициями черпает энергию для роста в поступательном решении общих для АПК Беларуси экономических проблем.

Александр Король,

директор ГП «Племенной завод «Красная Звезда»

Движение от проблем к перспективам, к сожалению, по-прежнему требует ручного управления основными направлениями деятельности. Я руковожу хозяйством всего второй год. Но без ложной скромности отмечу 40-летний опыт работы в самом развитом аграрном регионе Беларуси - на Гродненщине, в том числе 30 лет на руководящих должностях плюс предметный курс подготовки в Академии управления при Администрации Президента - все это позволяет быстро урегулировать любые оперативные вопросы рядового сельскохозяйственного предприятия.

С годами выработалась внятная матрица решений, будь то в финансовой сфере, в области инженерного или материально-технического обеспечения. Но смысл в том и заключается, чтобы создать самодостаточный и саморегулируемый механизм, которым смог бы руководить простой менеджер, вчерашний выпускник профильного вуза даже с минимальным практическим опытом.

Позитивный вектор развития отрасли, рост экспортного потенциала сельхозпродукции обеспечен в первую очередь самоотверженным трудом специалистов старой школы. Этот запал никогда не иссякнет. Но он не спасет от нарастания негативных факторов в виде макроэкономических ценовых диспропорций.

Справка «Директора»

Сегодня ГП «Племенной завод «Красная звезда» занимает общую площадь 10 213 га, в том числе сельскохозяйственные угодья - 9 576, пашня - 7 332, луговые угодья - 2 224, сады - 20 га. Балл сельхозугодий - 46,8, пашни - 49,9. В хозяйстве - 12 ферм КРС, на которых содержатся 7 120 голов скота, из них 8 ферм дойного стада с поголовьем 2 666 коров. На одного работника, занятого в сельскохозяйственном производстве, приходятся 19,9 га сельхозугодий, в том числе 15,2 га пашни, а на одного работника полеводства и механизации - 80,5 га сельхозугодий (61,6 га - пашни). Энергетические мощности составляют 35 830 л.с., или 374,2 л.с. на 100 га сельхозугодий.

С одной стороны, при практически неизменной на протяжении длительного периода стоимости сельскохозяйственного сырья, с другой - наблюдается удорожание топливно-энергетических ресурсов, машиностроительной продукции и запчастей, удобрений, средств защиты растений и т.п. Все это дает о себе знать, особенно на фоне все большего ужесточения кредитно-финансовой политики белорусских банков, - отметил руководитель предприятия Александр Король.

Позитивные ноты в канун юбилея хозяйства формируют яркие успехи. Так, буренка племзавода «Красная Звезда» стала номинантом конкурса 29-й международной специализированной выставки «Белагро». В рамках мероприятия «Лучшая племенная корова» принимали участие «конкурсант­ки» из МРУП «АК «Ждановичи» Минского района, СПК «Агрокомбинат «Снов» и ОАО «Новая жизнь» Несвижского района. По основным критериям, начиная от фенотипа и заканчивая среднесуточным удоем от 30 до 56,7 кг молока в сутки, продукция предприятия в этот раз пусть и не удостоилась почетных дипломов, но однозначно доказала свою конкурентоспособность на внутреннем рынке.

Напомним, «Племенной завод «Красная Звезда» специализируется на выращивании племенных бычков и молодняка белорусской черно-пестрой породы с высоким генетическим потенциалом продуктивности, а также является ведущим хозяйством по производству и реализации элитных семян зерновых культур.

Справка «Директора»

Племенной завод производит 18,4% зерна, 18,6 рапса, 24,6 сахарной свеклы и 18,6% молока всего объема Клецкого района. Удельный вес предприятия в общем валовом производстве региона - 16,2%, сельхозугодий - 17,6%. На балансе предприятия - животноводческие помещения на 9 400 голов КРС, склады на 22 тыс. т зерна, хранилища на 15 тыс. т корнеплодов, жилой фонд составляет 373 квартиры, из них благоустроенных - 354. Предприятие придерживается курса на ежегодное обновление машинно-тракторного парка в размере не менее 5%, а также на планомерное расширение основных производственных фондов животноводства.

Предприятие может в перспективе увеличить производство и реализацию элитных семян зерновых культур до 5 тыс. т в год, что позволяет приобретенная в 2012г. технологическая линия стоимостью 4,5 млн руб. (в действующих ценах). В развитие этого проекта в хозяйстве также возвели зернохранилище силосного типа общим объемом 5 тыс. т, установили транспортную линию производительностью 60 т/ч общей стоимостью 10,7 млн. руб.

В августе чествовали комбайнеров хозяйства, которые первыми в Минской области намолотили 3 тыс. т зерна. Организаторы тепло поздравили экипаж из «Красной Звезды» в составе Петра Макрецкого и Александра Демидчика. В поле на мероприятие взяли даже полуторагодовалую Ксюшу - любимицу Петра Николаевича, а порадоваться за Александра Сергеевича пришла его мама Галина Ивановна, которая долгое время проработала бригадиром на ферме в этом хозяйстве и знает цену крестьянского труда. Призы победителям жатвы-2019 вручил председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко.

Племенной завод основан на базе имения князя Радзивилла с центром хозяйства в деревне Красная Звезда (Радзивиллимонты) в октябре 1939 г. В 1976 г. к нему присоединили колхоз «Память Ленина», в 2006 г. к вновь образованному предприятию добавились СПК «Загорное», а спустя год - СПК «Головачи».

Сейчас центр хозяйства находится в агрогородке Яновичи, созданном в 2005 г. Здесь сосредоточена развитая социальная инфраструктура: средняя школа, ясли-сад, Дом культуры, врачебная амбулатория, торговый центр и кафе.

- В основе социального комфорта лежат не коммунальные блага, а трудовая мотивация тружеников. Мы никогда не снимали с себя ответственности за развитие Янович и в целом 18 населенных пунктов в зоне своей экономической ответственности. А это почти 3 тыс. работников, из которых около 500 заняты непосредственно в сельскохозяйственном производстве - от результатов их труда, степени личной заинтересованности вплоть до профессионального самолюбия напрямую зависит и объем встречных социальных благ. Поэтому для достижения этих целей иногда приходится применять самые жесткие административные меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины - это не самая популярная, но пока необходимая в белорусских реалиях сторона трудовой мотивации коллектива, - поделился Александр Константинович.

Любые капиталовложения в аграрный сектор логично увязаны с продолжительностью инвестиционных циклов. Например, первый уровень бизнес-планирования традиционно обусловлен естественными сроками вегетации сельскохозяйственных культур: от посевной до «Дожинок». Соответственно, второй - отражает результативность многолетних мероприятий по повышению балла плодородия пахотных угодий с прицелом на рост культуры землепользования. Третий уровень тесно связан с периодами репродукции дойного стада, увеличением его поголовья и продуктивности. Четвертый - со сроками амортизации машинно-тракторного парка в разрезе сокращения межремонтных периодов. Пятый, очевидно, надо увязать со сроками окупаемости строительных инвестиций в создание и реконструкцию животноводческих комплексов, сервисной базы… Перечисление факторов влияния, которые прямо или косвенно влияют на финансовое положение сельскохозяйственного предприятия, можно продолжить.

- Но в конечном итоге успех зависит не только и не столько от суммы экономических или технологических слагаемых. Не менее важна крестьянская интуиция, которая вкупе с опытом руководителя и профессионализмом исполнителей создает базис конкурентоспособного хозяйствования. Это особенно важно на фоне новых экономических вызовов. Так, известно, что белорусские сахарные заводы оказались в крайне неблагоприятной конъюнктурной ситуации, не без потерь проходит диверсификация отечественного молочного экспорта. Все мы находимся в одной лодке и отказаться от ручного управления пока не представляется возможным как на уровне рядового хозяйства, так и в сфере государственной экономической политики, - резюмировал руководитель племенного завода «Красная Звезда» Александр Король.

От редакции.

Журнал «Директор» сердечно поздравляет коллектив одного из старейших сельхозпредприятий Минской области с 80-летием создания. Желаем работникам и ветеранам племенного завода «Красная Звезда» новых трудовых успехов, крепкого здоровья и благополучия!