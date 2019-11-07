Нам 20 лет!

Хотим поделиться с вами радостной новостью: в прошлом месяце журналу «Директор» исполнилось 20 лет. Первый его номер был сдан в печать в июле 1999г. и отправлен читателям в августе.

Основатель журнала - Александр Николаевич Ковтуненко - мой отец. Он всегда очень гордился журналом, цитировал статьи и считал, что нет ничего полезнее и интереснее, чем живое общение с директорами и владельцами компаний, обмен мнениями и опытом.

Сегодня журнал «Директор» - одно из самых узнаваемых и уважаемых экономических изданий Беларуси, площадка, на которой выступают представители органов власти, бизнес-союзов, руководители государственных предприятий и собственники частных отечественных и зарубежных компаний.

За эти 20 лет многое изменилось и продолжает меняться, и журнал тоже не стоит на месте, постоянно расширяя тематику публикаций и сферу деятельности. Сегодня мы уже не просто печатное издание, но и интересный интернет-портал, активный участник и инфопартнер многих бизнес-мероприятий, организатор семинаров и деловых встреч.

В жизни не всегда все происходит так, как мечтается и задумывается. За годы деятельности журнал сталкивался с разными вызовами и проблемами, но, тем не менее, каждый месяц точно в срок из типографии выходит свежий номер, который, надеемся, вы ждете с таким же нетерпением, как и мы!

Спасибо за то, что вы с нами!

С уважением,

Дарья Волошенюк, шеф-редактор журнала «Директор»