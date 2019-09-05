Лизинговый рынок в Беларуси ставит рекорды

По уровню проникновения в экономику отрасль практически сравнялась с крупнейшими экономиками мира.

В 2018 г. белорусский рынок лизинга показал, без преувеличения, великолепные результаты. Объем нового бизнеса превысил 1 млрд евро, а доля лизинга в экономике по сравнению с 2016-м выросла в два раза. И хотя в этом году на рынке прогнозируется замедление темпов роста, то, что лизинг стал важной частью национальной финансовой системы, можно считать свершившимся фактом.

Фактически в отрасли зафиксировано сразу несколько рекордов, причем самые важные из них - даже не денежный оборот и доля в ВВП, а значительное увеличение роли лизинга в инвестиционных процессах. Эта тенденция наблюдалась уже несколько лет: в 2015 г. доля лизинговых сделок в объеме инвестиций в основной капитал в целом по стране составляла 3,4%, в 2016-м - 5,3%, 2017-м - 7,8%, а в 2018 г. этот показатель достиг 10%!

Интересную динамику показывает сегмент потребительского лизинга. Лизинговый портфель по таким договорам в I квартале 2019 г. составил 575 416 254 руб., или 13,5% совокупного размера портфеля лизинговых операторов. Это на 33 506 715 руб. (на 6,2%) больше, чем в начале 2019 г. Для сравнения: на 31.03.2018 г. удельный вес договоров с физическими лицами в совокупном лизинговом портфеле составлял 11,2%.

Если учесть, что за первые три месяца текущего года в сегменте инвестиционного лизинга портфель операторов вырос лишь на 0,1%, а в сегменте потребительского лизинга - на 6,2%, то становится очевидным, что последний растет явно опережающими темпами.

В последние два года рынок лизинговых услуг бурно рос: в 2017-м - на 64%, в 2018-м - на 55%. Очевидно, что в этом году цифры окажутся несколько скромнее.





- Это связано с насыщением рынка, усилением конкуренции с альтернативными финансовыми инструментами (кредит, аренда с выкупом, купля-продажа в рассрочку). А также с изменением динамики снижения ставки рефинансирования Национального банка. Если за 2017 г. она снизилась на 6% - с 17 до 11% годовых, то в течение 2018 г. только на 1% - с 11 до 10%, - говорит директор Ассоциации лизингодателей Беларуси Сергей Шиманович.

Еще один фактор, сдерживающий рост рынка - общее снижение инвестиционной активности. Общеизвестно, что уровень развития лизинга зависит от состояния экономики страны и восприимчивости к инвестициям. Между тем, по словам участников рынка, сегодня рентабельность потенциальных лизингополучателей часто ниже не только сложившейся лизинговой ставки, но даже ставки рефинансирования. Поэтому, как ни радует оживление в сегменте потребительского лизинга, но все-таки основной объем сделок операторов в денежной форме составляют договоры с субъектами хозяйствования.

Подробный анализ лизингового рынка читайте в статье Н. Загорского «Рекорды и проблемы финансовой аренды» в печатной версии журнала «Директор» №7/2019.

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