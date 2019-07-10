Окна возможностей

На постсоветском пространстве идет бурная модернизация промышленности и транспортной инфраструктуры.

ЕАЭС

В 2019 г. в ЕАЭС снизятся ставки ввозных таможенных пошлин на 135 товарных позиций.

Совет ЕЭК принял решение внести изменения в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ЕАЭС и Единый таможенный тариф (ЕТТ) ЕАЭС в отношении данных видов товаров. Это связано с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО, которые автоматически распространяются на всех ее партнеров по Евразийскому союзу, включая Беларусь.

В соответствии с графиком в отношении 111 тарифных линий (отдельные виды моторных транспортных средств и летательных аппаратов) ставки снизятся с 1 сентября 2019 г., а в отношении еще 24 тарифных линий (например, свинина свежая, охлажденная или замороженная) - с 1 января 2020 г.

Интерес представляет, в том числе, снижение пошлин на ввозимые на рынок ЕАЭС новые автомобили до 17%. Напомним, что ранее они составляли 23%. При этом в ЕЭК предупреждают, что в следующем году ставки ввозных пошлин могут быть уменьшены до 15%. За ввоз подержанных автомобилей (старше 5-7 лет с момента выпуска) пошлины составят 22%.

РОССИЯ

На реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) в 2019 г. будет потрачено 955,6 млрд росс. руб.

Программа утверждена на три года. Она направлена на поддержание стратегически важных отраслей, имеющих высокий потенциал роста для развития экономики России. А именно: на финансирование производственной и социальной инфраструктуры, стимулирование инвестиций, поддержку регионов и обеспечение внешней и внутренней безопасности.

Наиболее крупные проекты, которые планируется реализовать в текущем году: запустить железнодорожное движение по Крымскому мосту; ввести в эксплуатацию новый аэропорт «Центральный» в Саратове; достроить многопрофильный медицинский центр в Симферополе; возвести новые спортивные объекты в Астраханской, Владимирской, Рязанской, Самарской областях и Республике Дагестан и др.

Всего программой предусмотрена реализация более 900 инвестиционных проектов. В этом году в них вложат на 20,2% больше средств, чем в 2018-м. В 2020 г. будет инвестировано еще больше - 975,1 млрд руб., а в 2021-м - 880,5 млрд.

В России ищут подрядчиков для создания современной инфраструктуры на железнодорожных станциях.

Пока ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта России» запросило от заинтересованных компаний предложения на модернизацию железнодорожных станций «Багерово» и «Керчь - Южная». Общая сумма проектов, заявленная на конкурсы, составляет 2,831 млрд росс. руб.

В частности, за 1,108 млрд руб. планируется создать системы электроснабжения на обеих станциях, а на станции «Багерово» - системы сигнализации, централизации и блокировки, организовать двустороннюю парковую связь в накопительном парке. Еще за 819,85 млн руб. заказчик хочет выполнить дорожные работы, построить ситуационный центр, ангар, пункт обогрева, проложить наружные сети водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, предстоит демонтировать железнодорожный мост вблизи пос. Багерово, а также выполнить ряд других работ, включая строительство железнодорожного вокзала на станции «Керчь-Южная», здания линейного отдела полиции и пассажирской платформы.

УКРАИНА

Правительство страны приняло новую редакцию Стратегии развития морских портов на период до 2038 г.

Теперь ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) занимается подготовкой Генерального плана развития морских портов. Он должен определить пути развития отрасли и особенно морских портов как в морской части, так и в наземной (модернизация перегрузочных мощностей, подходных путей и энергоснабжения).

Приоритетным направлением станет обеспечение конкурентоспособной логистики и улучшение сервиса в 13 морских портах, оптимизация системы управления в этой сфере, увеличение пропускной способности портовой инфраструктуры и создание условий для привлечения частных инвестиций, что, в конечном счете, должно привести к росту перевалки грузов.

В рамках Стратегии планируется реализовать более 40 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1,3 млрд долл. Как ожидается, это позволит увеличить объемы перевалки на 143 млн т и создаст более 4 тыс. новых рабочих мест в морской отрасли.

ГРУЗИЯ

В реконструкцию порта Поти вложат 250 млн долл.

В частности, на первом этапе здесь будут построены два новых глубоководных причала длиной 700 м и защитный мол протяженностью более 1,6 тыс. м. Объем инвестиций, выделенных на эти цели, составит 250 млн долл. Как сообщила администрация города, это позволит обеспечить переработку 9 млн т насыпных генеральных грузов. По данным мэрии, Минрегионразвития Грузии уже утвердило проект расширения порта, в результате чего его общая пропускная способность возрастет почти вдвое.

Уже известно, что строительство новых объектов в порту будут осуществлять специально учрежденный с участием иностранных партнеров «Консорциум новых терминалов Поти» (PNTC), а также грузино-американская транспортная компания Pace Group, управляющая в настоящее время 8 терминалами в порту.

В 2018 г. в Поти было обработано 6,3 млн т грузов, что на 6% больше, чем в 2017-м, а также 363,936 тыс. TEU (Twentyfoot Equivalent Unit - единица измерения груза, равная объему одного 20 футового контейнера).

КАЗАХСТАН

В 2019 г. в стране запустят 3 проекта стоимостью 350 млн долл. Всего же в стадии реализации - 7 проектов на сумму 5,3 млрд долл.

Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр, в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития в стране в ближайшие годы будет осуществляться масштабная модернизация промышленности. Причем индустриальная политика будет в первую очередь сфокусирована на стимулировании конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.

В ближайшей перспективе в стране появится много новых заводов. В том числе: по производству стальных сварных труб большого диаметра ТОО «Эйжа Стил Пайп Корпорейшн» (Алматы); по выпуску листового стекла АО «НУХ «Байтерек» и ТОО «Orda Glass Ltd» (Кызылординская область); металлургический завод ТОО «Амир-А» (Шымкент); производство полипропилена ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (Атырауская обл.); производство кальцинированной соды АО «АралТуз» и ТОО «АралСода» (Кызылординская обл.) и др.