Колонка редактора. Сберечь «фамильное серебро» любой ценой?

По мнению правительства, половина реализуемых в Беларуси государственных программ являются высокоэффективными и эффективными.

Тем не менее Всемирный банк настоятельно рекомендует нашей стране пересмотреть отношение к госсектору: «Государственные предприятия по-прежнему продолжают вытеснять более продуктивное использование капитала и являются главным источником фискальных рисков. Дальнейшее проведение реструктуризации госкомпаний необходимо для расширения пространства для развития частного сектора, так как рост малых и средних предприятий может упереться в «стеклянный потолок» из-за того, что ресурсы направляются на другие, менее продуктивные цели».

Однако в ходе недавнего посещения ОАО «Нафтан» Президент Александр Лукашенко заявил, что стратегические предприятия продаваться не будут и привел в качестве примера два НПЗ. Таких компаний, которые уже много лет заботливо опекает государство, в стране около 100.

«Я по-прежнему придерживаюсь той точки зрения, что стратегические предприятия (не только стратегические, но и другие) мы продавать не собираемся. Это не моя функция: не я их создавал и даже не вы», - отметил во время встречи с работниками Новополоцкого нефтеперерабатывающего завода Глава государства.

«Мы вдохнули новую жизнь в предприятия, которые были на грани разорения. «Беларуськалий», нефтеперерабатывающие заводы, БелАЗ, МАЗ, МТЗ, БМЗ… Их продукцию без всякого преувеличения знают во всех уголках планеты. Это стало нашим национальным достоянием», - считает Президент Беларуси.

При этом он в очередной раз подтвердил свою жесткую позицию, которой придерживается уже четверть века: продажи «фамильного серебра» (стратегических предприятий) не будет! Правда, недавно уточнил: если предложат «космические условия», можем не устоять. Как, например, было с «Белтрансгазом», который в 2007 г. достался «Газпрому» за 5 млрд долл. Так что, как говорится. прецеденты уже есть. Главное, чтобы покупатель предложил достойную цену.

А. Лукашенко уверен, что для развития малого и среднего бизнеса созданы условия «и теперь надо думать о развитии стратегических отраслей и предприятий». Однако зарубежные и отечественные эксперты подчеркивают, что с каждым годом делать это становится все сложней. И задают резонный вопрос: «Что делать с разваливающимися и работающими на директивных кредитах предприятиями, если не продавать»? Ответ очевиден - модернизировать. По данным НИЭИ Минэкономики, в 2011-2015 гг. в развитие промышленности было инвестировано свыше 30 млрд долл. Только модернизация деревообработки обошлась более чем в 1 млрд евро, а ведь надо еще поддерживать цементные заводы и сельское хозяйство. По данным на 1 января 2019 г, 32,1% обследованных крупных и средних предприятий Беларуси не имели собственных оборотных средств.

По словам Президента, в стране в последние годы модернизировано более 500 предприятий, но выполнение отдельных проектов «мягко говоря, неоправданно затянулось». Это касается, например, Светлогорского ЦКК, Добрушской фабрики «Герой труда» и завода газетной бумаги в Шклове.

Надо отметить, что не лучшие времена сегодня переживает и некогда гордость страны - автомобилестроение. Более благополучная ситуация в металлургии и нефтепереработке. Но и здесь, хотя модернизация приносит определенные результаты, учитывая цену вопроса, от нее ожидали гораздо большего. «В число технологичных лидеров мы выйти не смогли, а финансовые результаты ряда стратегических предприятий оставляют желать лучшего, что еще больше усиливает социальную нагрузку», - констатируют эксперты. А значит, рано или поздно дойдет черед и до «фамильного серебра»…

Проблема в том, как проводить приватизацию, какие права предоставить тем, кто работает на предприятиях, и каким образом будут компенсированы возможные потери. Сегодня - это один из ключевых и довольно трудных для поиска оптимального решения вопросов.

С уважением,

исполняющий обязанности главного редактора Андрей Ягелло