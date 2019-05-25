Гаджеты для бизнеса и не только

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Обзор новых гаджетов и девайсов. Ноутбук ASUS Zephyrus S GX701. Смартфон OnePlus 6T. Противоугонное устройство Limpet.

Ноутбук ASUS Zephyrus S GX701

В январе 2019 г. на выставке CES в американском Лас-Вегасе специалисты особо отметили новый игровой ноутбук от ASUS. Это 17-дюймовая версия прошлогоднего Zephyrus S. У нее похожий дизайн, тачпад справа и большая панель над клавиатурой, что важно для правильного тепловыделения. При этом у новинки несколько важных преимуществ по сравнению со своими предшественниками.

Во-первых, малая толщина корпуса 18,7 мм и почти безрамочный экран. Во-вторых, очень современная и мощная «начинка»: процессор Intel Core i7 восьмого поколения, видеокарта NVIDIA 20-й серии и до 24 Гбайт оперативной памяти! В-третьих, качественный дисплей с частотой обновления 144 Гц, временем отклика 3 мс и сертификацией PANTONE. Последнее означает, что гаджет могут использовать графические дизайнеры, причем без дополнительной калибровки.

Кроме того, ноутбук оснащен высококачественной аудиосистемой с интеллектуальным усилителем, который защищает динамики от перегрузки. Это позволяет услышать каждый звук в компьютерной игре, фильме или аудиотреке, над которым вы работаете.

Новинка уже появилась в продаже на российском рынке. Стартовая цена - 168 990 росс. руб.

Смартфон OnePlus 6T

Этот гаджет впервые был продемонстрирован публике 29 октября на специальной пресс-конференции в Нью-Йорке. А по итогам года, согласно опросу специалистов, проведенному Business Insider, он занял первое место в ТОП-20 лучших смартфонов 2018 г. Авторы отчета особо отметили, что даже несмотря на то что OnePlus 6T не обладает беспроводной зарядкой, влагозащитой, зум-камерой или 2К-экраном, он полностью оправдывает свою цену. А она, кстати, на 200 долл. ниже, чем у конкурентов.

Из новинок, использованных создателями этой модели, можно выделить несколько. Это - большие размеры (6Т на 3 мм длиннее, чем OnePlus 6, а соотношение сторон экрана - 19,5:9). Кроме того, 6T - первое устройство китайского производителя, которое использует сканер отпечатка пальца, интегрированный в дисплей. Между прочим, эту функцию пока предлагают совсем немногие Android-устройства - такие как Huawei Mate RS Porsche Design или Mate 20 Pro.

В качестве операционной системы здесь используется новейшая Android 9 Pie. Причем производитель гарантирует два года обновлений системы и три года - настроек безопасности! Экран имеет 6,4-дюймовую диагональ и разрешение Full-HD+.

В Беларуси устройство продается по цене около 1 200 руб.

Противоугонное устройство Limpet

Дорогие модели велосипедов и мотоциклов часто становятся объектами угона. Поэтому британские изобретатели Мэтью Лич и Джеймс Шеппард решили создать эффективное средство для их защиты. Так появился Limpet - «умное» противоугонное устройство, главная особенность которого заключается в том, что он не просто реагирует на действия преступника, а принимает решения на основе анализа ситуации.

Гаджет представляет собой блок в противоударном корпусе, который можно разместить под сиденьем велосипеда или на руле мотоцикла. В первом случае он может использоваться еще и как задний фонарь, а во втором - будет контролировать дроссель и тормоз, блокируя их работу. Защита - механическая, но для разблокировки применяется электронный ключ, в качестве которого выступает уникальный Bluetooth-идентификатор смартфона владельца.

Если смартфона рядом нет, а интегрированный акселерометр зафиксирует факт перемещения транспортного средства, Limpet включает стробоскоп и очень громкую сирену. А также - отсылает сигналы тревоги на смартфон владельца с указанием координат, которые определяет по сигналам с вышек GSM-связи.

По предзаказу на платформе Kickstarter стоимость устройства - 83 долл.