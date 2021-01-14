Смарт-контакты – определен порядок совершения сделок

Правление Нацбанка приняло постановление №428, определяющее порядок совершения и исполнения сделок и других финансовых операций посредством смарт-контактов.

"Принятое постановление регламентирует процесс совершения и исполнения сделок посредством смарт-контрактов, устанавливает общие требования к владельцам смарт-систем, определяет процедуру предоставления подтверждения совершения и исполнения таких сделок", - отметили в Нацбанке.

Там уточнили, что ранее в стране право совершать сделки посредством смарт-контракта было предоставлено резидентам Парка высоких технологий в рамках проведения правового эксперимента.

Это было предусмотрено декретом №8 "О развитии цифровой экономики" от 21 декабря 2017 года. Затем указом №148 "О цифровых банковских технологиях" от 18 апреля 2019 года таким правом были также наделены Национальный банк и участники межбанковской системы идентификации.

"Применение смарт-контрактов в банковской сфере позволит расширить возможности дистанционного обслуживания клиентов, будет способствовать усилению конкуренции на финансовом рынке, позволит повысить операционную эффективность кредитных организаций, а также снизить их издержки, в том числе временные", - резюмировали в Нацбанке.

Источник: Национальный банк Республики Беларусь