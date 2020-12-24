Отмена ограничения на открытие счетов в драгоценных металлах за рубежом

Нацбанк сообщил об отмене ограничения на открытие счетов в драгоценных металлах банками и физическими лицами за рубежом с 1 января 2021 года.

Для юридических лиц (кроме банков) устанавливается уведомительный порядок открытия счетов в драгоценных металлах в банках и иных кредитных организациях за пределами Беларуси.

Соответствующее решение принято постановлением правления Национального банка от 10 ноября 2020 года №352.

В настоящее время для открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом белорусским юридическим и физическим лицам необходимо получить разрешение Нацбанка. Для коммерческих банков страны действует уведомительный порядок открытия счетов в драгоценных металлах за рубежом.

Постановлением № 352 утверждена инструкция по совершению банками банковских операций с драгоценными металлами, которая вступает в силу с 1 января 2021 года и включает в себя требования, содержавшиеся до этого в двух различных документах.

В Нацбанке пояснили, что утвержденная инструкция содержит ряд нововведений, в числе которых можно выделить нормы, предусматривающие расширение возможностей использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями систем дистанционного банковского обслуживания при осуществлении операций с драгоценными металлами.

Также в инструкции учтены предложения банков по сокращению количества оформляемых документов при работе с драгоценными металлами.

Источник: Ежедневник