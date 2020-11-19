Предприятия обязали перечислить средства в фонд нацразвития

Согласно постановлению Совмина №652, высокорентабельные предприятия должны перечислить часть прибыли за первое полугодие 2020 года в фонд национального развития.

Согласно указу, средства обязаны перечислить 47 предприятий. Максимальная сумма у ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" - Br26,481 млн. Также в перечне такие компании, как РУП "Национальный центр обмена трафиком" (внесет Br1 млн), ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (Br1,73 млн), РУП по надзору за электросвязью "БелГИЭ" (Br1,291 млн), ОАО "Минский завод игристых вин" (Br1,579 млн).

Средства должны быть перечислены в фонд в ноябре-декабре этого года равными долями не позднее 25 числа каждого месяца.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Источник: Национальный правовой интернет-портал