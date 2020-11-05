Компании смогут рассчитываться электронными деньгами

Нацбанк разрешил белорусским предприятиям с 1 января 2021 года проводить расчеты электронными деньгами в рамках хозяйственной деятельности.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НББ №238.

"C 1 января 2021 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей снимаются ограничения по целям расходования электронных денег, эмитируемых белорусскими банками. Субъекты хозяйствования смогут их использовать в рамках своей хозяйственной деятельности на цели, не запрещенные законодательством", - говорится в сообщении НББ.

В настоящее время расчёты электронными деньгами между юридическими лицами не допускаются. Белорусские компании могут принимать электронные деньги и фактически только "обналичивать" их или использовать по узкой сфере (в частности, для оплаты командировочных, налогов и иных сборов в бюджет).

Кроме того, с 1 января 2021 года белорусские банки смогут оказывать компаниям услуги межсистемного обмена электронных денег, а также обмена электронных денег, номинированных в разных валютах и эмитированных в рамках одной системы расчетов с использованием электронных денег при условии заключения соответствующих договоров между банками и эмитентами электронных денег.

В настоящее время законодательством не предусмотрена взаимная конвертация электронных денег. Эмитент не может поменять свои электронные деньги на деньги другой системы (физлица могут делать это только через частных операторов).

При этом после официального опубликования постановления № 328 исключается норма, устанавливающая конкретный срок погашения электронных денег, поступивших в электронные кошельки компаний. Срок направления электронных денег на погашение будет регулироваться договором между белорусским банком-эмитентом и корпоративным клиентом. Сохраняется норма, устанавливающая конкретный срок направления на погашение электронных денег, эмитированных нерезидентом и поступивших в электронный кошелек.

Источник: Интерфакс-Запад